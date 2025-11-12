Χρηματιστήριο: 3Χ3 με συντονισμό των δύο βασικών του πυλώνων (τράπεζες & βιομηχανίες)

Τρίτη ημέρα ανόδου στο ΧΑ με τον ΓΔ να καταγράφει υψηλά 30 ημερών στις 2055 μονάδες και να κλείνει στις 2053 +1,44% με ανεβασμένο τζίρο στα 253 εκ. (από τα οποία τα 50 εκ. έγιναν στις δημοπρασίες). Η άνοδος ήρθε με συντονισμό των δύο βασικών πυλώνων του χρηματιστηρίου (τράπεζες & βιομηχανίες).

Ο ΔΤΡ είχε άνοδο +1,79% με κυρίαρχη την μετοχή της ΠΕΙΡ +2,3% αλλά και αυτές των ΕΥΡΩΒ +1,2% , ΑΛΦΑ +1,6%, ΕΤΕ +2,7%. Ο κλάδος, βάση τα αποτελέσματα ενεαμήνου, δείχνει σημάδια κορύφωσης, με τα έσοδα – για τις τέσσερις συστημικές και τις Optima & Bochgr – να ανέρχονται σταθεροποιημένα στα 9,1 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 4 δισ. ευρώ -6% από τα επίπεδα ρεκόρ του 2024.

Το θετικό στοιχείο στα φετινά μεγέθη έγκειται στις δεσμεύσεις των διοικήσεών τους για payout ratio μεγαλύτερο του 50% (και σε κάποιες περιπτώσεις έως 70%), στοιχείο που οδηγεί - με βάση τις αναγωγές για κέρδη χρήσης στα €5,3 δισ. – σε συνολικές χρηματικές διανομές άνω των €2,9 δισ. ή 6,5% στις τρέχουσες κεφαλαιοποιήσεις (45 δις.)

Θετική η αντίδραση της αγοράς στα αποτελέσματα της ΑΡΑΙΓ +4,6% όπως και στην εξαιρετική παρουσίαση του ΤΙΤΑΝ +0,8% σε υψηλό τετραμήνου (και αν συνυπολογίσουμε και την επιστροφή κεφαλαίου των 3 ευρώ φτάνουμε σε ιστορικά υψηλά) με την αποτίμηση πάντως των €3,3 δισ. να αφήνει σημαντικά ανοδικά περιθώρια με βάση και το bp έως το 2029.

Ιστορικό υψηλό για την ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,6% πάνω από τα 24 ευρώ, συνέχεια της ανοδικής κίνησης σε ΕΛΧΑ +3,6%, ΒΙΟ +3%, θετικά και τα διυλιστήρια λίγο πριν τις ανακοινώσεις μεγεθών ενεαμήνου με τα ΕΛΠΕ +1% που πληγώθηκαν βραχυπρόθεσμα από το placement του Ευ. Μυτιληναίου και την ΜΟΗ +1,77% σε υψηλό έτους.

Κοιτώντας λίγο πίσω παρατηρούμε ότι δύο - από τις τρεις - δεικτοβαρείς μετοχές που προ μηνός ‘κινδύνευσαν’ να μπουν στο λεγόμενο bear market mode (-20% από τα υψηλά τους) έχουν οριστικά ξεφύγει από τις δυσκολίες και δείχνουν σαφή ανοδική τάση, με την ΕΕΕ +1,5% να διαπραγματεύεται πλέον στα 41,8 ευρώ ή 10% υψηλότερα από το χαμηλό του Οκτωβρίου ενώ ακόμα μεγαλύτερη είναι η απόσταση που έχει διανύσει η μετοχή του ΤΙΤΑΝ από τα χαμηλά των 34,50 ευρώ (σήμερα 42,40 ή +22% υψηλότερα). Η τρίτη μετοχή είναι αυτή της Metlen +0,9% που πρέπει να διασπάσει ανοδικά τα επίπεδα των 45,60 ευρώ.

Η εικόνα στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση δεν ήταν ανάλογη της υψηλής, με τους δείκτες θετικούς μεν (FTSEM +0.75% & Athex SCI +0.5%) αναιμικούς δε, με τον ΦΡΛΚ +1,8% , την ΙΝΤΚΑ +2,2% και τον ΑΔΜΗΕ +1,5% μετά την διαφαινόμενη ευθυγράμμιση Ελλάδας Κύπρου λόγω και της συνάντησης Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη, να ξεχωρίζουν στην μεσαία και την Qualco +7% και την ΠΕΡΦ +2% στην χαμηλή.

Παραμένει θετικό το momentum στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον Dax +1,2% και τον Cac +1%, υψηλότερα στο άνοιγμα και τα futures στις ΗΠΑ (S&P +0.3%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης