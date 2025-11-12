Wall Street: Ανάκαμψη με... άρωμα τεχνολογίας – Νέο ρεκόρ για τον Dow Jones
16:56 - 12 Νοε 2025

Wall Street: Ανάκαμψη με... άρωμα τεχνολογίας – Νέο ρεκόρ για τον Dow Jones

Στα «πράσινα» άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη (12/11), με αιχμή την ανάκαμψη των τεχνολογικών τίτλων μετά τη χθεσινή τους πτώση, καθώς οι συγκεκριμένες μετοχές συνεχίζουν να κινούνται νευρικά μέσα σε έναν ιδιαίτερα ασταθή μήνα για τις αγορές.  

Ο δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 0,11% στις 6.853,86 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημειώνει προσωρινές απώλειες 0,28% στις 23.403,55 μονάδες. Ο Dow Jones, πάντως, καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ, αυξάνοντας τη συνολική του αξία κατά 0,89% στις 48.352,52 μονάδες.

Στην έναρξη της συνεδρίασης, η μετοχή της Advanced Micro Devices (AMD) σημείωσε άνοδο άνω του 6%, μετά τις δηλώσεις της CEO Lisa Su την Τρίτη ότι η εταιρεία εκτιμά πως η συνολική αγορά για εξαρτήματα και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε data centers θα φτάσει το 1 τρισ. δολάρια έως το 2030. Η Su πρόσθεσε επίσης ότι η συνολική αύξηση των εσόδων της AMD αναμένεται να ενισχυθεί λόγω της «αχόρταγης» ζήτησης για chips τεχνητής νοημοσύνης.

Σε άλλα τεχνολογικά νέα, η Nvidia κατέγραψε άνοδο 0,7%, μετά την ανακοίνωση της Foxconn (ένας από τους βασικούς προμηθευτές της) για αύξηση 17% στα ετήσια κέρδη της. Τόσο η Nvidia όσο και η AMD είχαν δεχθεί πιέσεις την Τρίτη, χάνοντας περίπου 3% και 2% αντίστοιχα. Οι πτώσεις αυτών και άλλων εταιρειών, όπως της Oracle, αντικατοπτρίζουν τη νευρικότητα των επενδυτών σχετικά με το ενδεχόμενο οι αποτιμήσεις του τεχνολογικού τομέα να έχουν φτάσει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα μετά το πρόσφατο ράλι.

Απολογιστικά, θα λέγαμε πως η Τρίτη (11/11) παρουσίασε δύο διαφορετικές όψεις της αγοράς — ο Dow Jones ενισχύθηκε πάνω από 550 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε. Ο S&P 500 έκλεισε ανοδικά για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Οι καταναλωτικές μετοχές, όπως των Walmart, Home Depot και McDonald’s, στήριξαν τον Dow, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε τομείς με χαμηλότερες αποτιμήσεις. Ο κλάδος της υγείας ήταν ο πιο ισχυρός της ημέρας, με άνοδο σε εταιρείες όπως η Eli Lilly και η Johnson & Johnson.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην Ουάσιγκτον, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται να επαναλειτουργήσει έως το τέλος της εβδομάδας. Η Γερουσία ενέκρινε το βράδυ της Δευτέρας ένα νομοσχέδιο δαπανών, το οποίο έχει πλέον περάσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τελική ψηφοφορία. Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Βουλή, Steve Scalise (Ρεπουμπλικανός, Λουιζιάνα), δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη (12/11) ότι αναμένει η ψηφοφορία να πραγματοποιηθεί γύρω στις 7 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

