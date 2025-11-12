ΧΑ: Η ξεκούραση των τραπεζών ανέδειξε νέους πρωταγωνιστές - Εξαιρετικό 4ετές πλάνο από ΤΙΤΑΝ
Σχόλια Αγοράς
08:26 - 12 Νοε 2025

ΧΑ: Η ξεκούραση των τραπεζών ανέδειξε νέους πρωταγωνιστές - Εξαιρετικό 4ετές πλάνο από ΤΙΤΑΝ

Reporter.gr Newsroom
Με ήπια κέρδη το κλείσιμο της χθεσινής (12/11) συνεδρίασης στο ΧΑ με τον ΓΔ να επιχειρεί την υπέρβαση των 2030 μονάδων αλλά να καταλήγει στις 2024 +0,44% με τον τζίρο πιο ισορροπημένο στα 200 εκατ. ευρώ.

Η ξεκούραση των τραπεζικών μετοχών έφερε στο προσκήνιο κυρίως βιομηχανικές (ΤΙΤΑΝ +3,7%, ΕΛΧΑ +4,3%, CENER +2%), κατασκευαστικές (AKTR +1.9%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,5%) αλλά και κάποιες δεικτοβαρείς του FTSE (EEE +1.7%, OΠΑΠ +1,6%, ΟΤΕ +1,4%).

Τα αποτελέσματα ενεαμήνου των εισηγμένων έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση της τάσης με την Optima να εκκινεί από το +2,1% αλλά να καταλήγει στο -2,48% παρά τα βελτιωμένα μεγέθη (κέρδη 123 εκ. +14%) , αντίθετη πορεία για την Bochgr +0,5% με τα κέρδη στα 353 εκ. και την διοίκηση να επιβεβαιώνει για payout ratio 70% κάτι που οδηγεί σε συνολική διανομή περίπου 330 εκ.

Βελτίωση και στα μεγέθη της ΑΡΑΙΓ με τα έσοδα στα 1,4 δις +4%, τα ebitda στα 357 εκ. +8% και τα κέρδη στα 148 εκ. +12% με πολύ ισχυρό ταμείο.

Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης του νέου ομολόγου της ΛΑΜΔΑ ύψους 500 εκ. με αρχικό εύρος επιτοκίου 3,80-4,10%.

Ειδική αναφορά θα πρέπει να κάνουμε στην πραγματικά εντυπωσιακή παρουσίαση – μέσω του investor day – του ΤΙΤΑΝ το μεσημέρι με την διοίκηση να παρουσιάζει ένα εξαιρετικό 4ετές πλάνο με πολλές πτυχές και αποχρώσεις (γεωγραφικά, τεχνολογικά, προιοντικά κα) που στην περίπτωση της επιτυχούς κατάληξης θα προσφέρει ebitda 2029 στο 1 δισ. ευρώ!. Η διοίκηση – τόσο του ομίλου όσο και της ΤΙΤΑN US -παρουσίασε τις πραγματικά μεγάλες προοπτικές αλλά και την υποεκτίμηση της αγοράς με βάση τα peers (η εταιρία στα 42 ευρώ αποτιμάται στις 5χ ebitda ενώ με βάση την σύγκριση θα έπρεπε να αποτιμάται στις 11χ !!).

Σε κάθε περίπτωση πολλές από τις ελληνικές εισηγμένες σε διάφορους τομείς δραστηριότητας δείχνουν αξιοθαύμαστη δυναμική και πολλές φορές ηγετικές ικανότητες ακόμα και στην παγκόσμια σκηνή, κάτι που οι επενδυτές αργά ή γρήγορα θα κατανοήσουν μέσω της ανάπτυξής τους και των κερδών που θα επιτυγχάνουν.

Πλησιάζει η ημέρα κρίσης για την απορρόφηση της ΕΧΑΕ από το Euronext όπου με βάση τις τελευταίες αλλαγές στο ενημερωτικό απαιτείται απλή πλειοψηφία για την επιτυχία του εγχειρήματος, κάτι που κάνει την διαδικασία πιο εύκολη αλλά όχι σίγουρη.

Οι διεθνείς αγορές παραμένουν σύμμαχοι στην ανοδική κίνηση και ουσιαστικά το ΧΑ χρειάζεται συντήρηση δυνάμεων υψηλότερα των 2020 μονάδων έτσι ώστε να προετοιμάσει το επόμενο ανοδικό σκέλος.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

