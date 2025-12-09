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Χρηματιστήριο: Χάθηκαν τα κέρδη του προηγούμενου τριημέρου και οι 2.100 μονάδες - Πιέσεις στις τράπεζες
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17:41 - 09 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Χάθηκαν τα κέρδη του προηγούμενου τριημέρου και οι 2.100 μονάδες - Πιέσεις στις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Έσπασε το σερί των τριών συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων στο ΧΑ την Τρίτη (9/12), με τους πωλητές να παίρνουν τα ηνία και να ρίχνουν τον ΓΔ κατά 0,88% στις 2.089,74 μονάδες.

Με τις πιέσεις που ασκήθηκαν στις τράπεζες «εξαφανίστηκαν» σχεδόν όλα τα κέρδη του προηγούμενου τριημέρου, ενώ ο τζίρος ξεπέρασε τα 225 εκατ. ευρώ.

ΕΥΡΩΒ (-2,63%) και ΑΛΦΑ (-3,13%) είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες από τους δεικτοβαρείς τίτλους του ταμπλό. Ακολούθησε η ΕΤΕ και η ΠΕΙΡ, ενώ και η CENER βρίσκεται στην πλευρά των «πληγωμένων» της συνεδρίασης.

Αντίθετα, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ και ΔΕΗ είχαν κέρδη, όπως και η ΠΡΟΝΤΕΑ μετά τη συμφωνία με την ΕΤΕ για τα ακίνητα.

Καλές επιδόσεις επίσης για ΡΕΒΟΙΛ, ΕΧΑΕ και ΣΑΡ.

Στο σύνολο του ταμπλό 46 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 80 που κατέγραψαν πτώση (71 αμετάβλητες).

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 18:05
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