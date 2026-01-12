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Πώς εξηγείται το «καυτό» ξεκίνημα του ΧΑ στο 2026
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08:04 - 12 Ιαν 2026

Πώς εξηγείται το «καυτό» ξεκίνημα του ΧΑ στο 2026

Reporter.gr Newsroom
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Ούτε ο πιο αισιόδοξος επενδυτής στο ΧΑ δεν μπορούσε να περιμένει καλύτερη εκκίνηση έτους από αυτή που καταγράφηκε τις πρώτες πέντε συνεδριάσεις του 2026, με τον ΓΔ να πετυχαίνει σε εβδομαδιαία βάση +2,3% και σε μηνιαία +4,3%, με καταγραφή υψηλών 16ετίας στις 2207 μονάδες.

Ακόμα πιο εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για τον πλέον σημαντικό κλάδο του ελληνικού χρηματιστηρίου – που σταθμίζει συνολικά και το 42% του ΓΔ – του τραπεζικού (ΔΤΡ), που σε επίπεδο εβδομάδας πέτυχε ένα εξαιρετικό +5,3% και στον μήνα τρέχει ήδη με +9,1%, κεφαλαιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τις θετικές εκθέσεις αρχικά της Deutsche Bank με συστάσεις αγοράς για όλες τις συστημικές τράπεζες και κυρίως της JP Morgan όπου υπογραμμίζει την πιθανότητα άμεσης (Απρίλιος) αναβάθμισης της αγοράς από τον δείκτη STOXX προβλέποντας συνολικές εκροές ύψους 960 εκ. ευρώ εκ των οποίων περίπου 750 εκ. θα αφορούν σε τραπεζικούς τίτλους.

Με βάση τα παραπάνω – και προφανώς σε πλήρη ταύτιση αναλυτών/επενδυτών – ο τζίρος στο ΧΑ εκτινάχθηκε τις πρώτες πέντε συνεδριάσεις του χρόνου στα 2,6 δις ευρώ (με μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα στα 520 εκ.) με τις τράπεζες να καλύπτουν το συντριπτικό κομμάτι της ζήτησης με συναλλαγές ύψους 1,6 δις ευρώ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πακέτα της Unicredit στην ΑΛΦΑ (άνω των 360 εκ.) μετά την αύξηση του ποσοστού της στο 30% περίπου.

Η πορεία του τραπεζικού κλάδου πιθανότατα επηρεάστηκε θετικά και από τις αμφίδρομες δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΚΤ όπου πλέον δεν αποκλείουν και αυξήσεις επιτοκίων (Γ .Στουρνάρας) στην περίπτωση που οι εξελίξεις το απαιτήσουν αλλά και στον νέο καλπασμό των διεθνών δεικτών, με του κυριότερους να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά (Dow, S&P, Dax).

Ταυτόχρονα σειρά τίτλων κατέγραψαν είτε ιστορικά υψηλά (ΤΙΤΑΝ, CENER, AKTR, ΔΑΑ κα) είτε πολυετή (Τράπεζες, ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, ΜΟΗ, ΙΝΤΚΑ κα) σε μια γενικότερη επενδυτική ευφορία.

Στο εσωτερικό μέτωπο οι κυβερνητικές αστοχίες, οι αγροτικές κινητοποιήσεις και η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό εξαιτίας της αναγγελίας δημιουργίας νέων κομμάτων δεν φαίνεται να απασχολούν ιδιαίτερα την επενδυτική κοινότητα που επικεντρώνεται σαφώς στις μακροοικονομικές και μικροοικονομικές εξελίξεις οι οποίες συντηρούν το θετικό momentum.

Τα μάκρο

Σε ό,τι αφορά στα macro τα στοιχεία δίνουν:

- πλεονάσματα του προϋπολογισμού και ιδιαίτερα πρωτογενές πλεόνασμα σε επίπεδα ρεκόρ κοντά στα 12 δις (ή 4,5% του ΑΕΠ)
- συρρίκνωση του Εμπορικού Ελλείμματος στο 11μηνο του 2025 στα 29,9 δις μειωμένο κατά -2,2 δις (-6,8%)
- πτώση της ανεργίας στο 8,2% τον Νοέμβριο
- σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης εξωτερικού (στοιχεία ΔΑΑ) μέσα στο 2025 κατά +8,6% κάτι που υποδηλώνει ότι πάμε σε νέο ρεκόρ τουριστικών εσόδων (2024 21,9 δις) σίγουρα πάνω από τα 23 δις.

Εξίσου θετικές ήταν και οι ειδήσεις από το μέτωπο των επιχειρήσεων με τις κυριότερες να αφορούν:

α. την ΜΠΕΛΑ να ανακοινώνει αύξηση πωλήσεων για το σύνολο του έτους στο +7,2% και την διοίκηση να προτείνει έκτακτο μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ/μετοχή

β. τον ΤΙΤΑΝ να συνεχίζει το πλάνο εξαγορών με την τσιμεντοβιομηχανία Keystone Cement στις ΗΠΑ με τίμημα 313 εκ. $ σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις στο πρόσφατο cmd

γ. τον ΟΠΑΠ να προχωράει σε ΕΓΣ στην οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με την Allwyn η οποία συνεχίζει καθημερινά τις αγορές μετοχών στην προσπάθειά της να βοηθήσει την μετοχή και παράλληλα να ακυρώσει στην πράξη τους μετόχους που δεν αποδέχτηκαν (14%) την συγχώνευση.

Η τεχνική εικόνα της αγοράς προφανώς δείχνει εξαιρετικά ελκυστική έχοντας διασπάσει ήδη την μηνιαία αντίσταση των 2167 μονάδων (η οποία τώρα θα λειτουργήσει σαν βραχυπρόθεσμη στήριξη) και προσβλέποντας σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα με απώτερο στόχο την πρώτη ετήσια αντίσταση των 2330 μονάδων, σε αντιδιαστολή από τα πιστεύω κάποιων λίγων ‘αιρετικών’ όπως η HSBC, που κλίνει προς το στρατόπεδο των bear.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 12/01/2026 - 00:04
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