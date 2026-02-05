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Ηχηρές απώλειες στην Ασία - Υπό πίεση τεχνολογικοί κολοσσοί στη Νότια Κορέα
Χρηματιστήρια
09:33 - 05 Φεβ 2026

Ηχηρές απώλειες στην Ασία - Υπό πίεση τεχνολογικοί κολοσσοί στη Νότια Κορέα

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας ακολούθησαν τις απώλειες της Wall Street καθώς οι πωλήσεις στον τεχνολογικό κλάδο απέκτησαν δυναμική.

Η Νότια Κορέα είχε τις πιο ισχυρές απώλειες, με τον δείκτη Kospi της Σεούλ να υποχωρεί κατά 3,86% στις 5.163,57 μονάδες, καθώς οι εταιρείες-βαριά ονόματα των τσιπ Samsung και SK Hynix υποχώρησαν κατά 5,8% και 6,44% αντίστοιχα.

Άλλες μεγάλες απώλειες σημείωσαν ο γίγαντας της άμυνας Hanwha Aerospace, ο οποίος υποχώρησε κατά 7,33%. Ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 3,57% στις 1.108,41 μονάδες.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε πτώση 0,88%, κλείνοντας στις 53.818,04 μονάδες και υποχωρώντας από το ιστορικό υψηλό. Η επενδυτική εταιρεία SoftBank Group Corp υποχώρησε πάνω από 7%, αφού οι πωλήσεις αδειών χρήσης για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους από τον σχεδιαστή τσιπ Arm ήταν χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις.

Ωστόσο, ο ιαπωνικός κατασκευαστής ηλεκτρονικών ειδών Panasonic σημείωσε άνοδο 8,41%, ακόμη και όταν η εταιρεία ανακοίνωσε χειρότερα στοιχεία εσόδων και καθαρών κερδών για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους που έληξε τον Δεκέμβριο.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη, ωστόσο, αυξήθηκαν στα 159,1 δισεκατομμύρια γιεν (1,03 δισεκατομμύρια δολάρια), σημειώνοντας άνοδο 5,59% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη αφαιρούν το κόστος αναδιάρθρωσης ύψους 129,3 δισεκατομμυρίων γιεν.

Ο ευρύς Topix αντέστρεψε τα κέρδη του, αφού ήταν ο μόνος δείκτης σε θετικό έδαφος νωρίτερα, υποχωρώντας οριακά στις 3.652,41 μονάδες και επίσης μετά από ένα ιστορικό υψηλό.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,22% και ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,56%. Και οι δύο δείκτες επηρεάστηκαν από τις μετοχές βασικών υλικών.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,43%, κλείνοντας στις 8.889,2 μονάδες.

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