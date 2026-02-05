Νέο ΔΣ για την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Λευτέρης Γιοβανίδης,
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν ο ιατρόςΝικόλαος
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως βασική αποστολή την υλοποίηση της συνολικής τεχνικής και ενεργειακής αναβάθμισης ενός ιστορικού τοπόσημου της Αθήνας, με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη χώρα. Η αποστολή αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει της ελληνικής Προεδρίας του Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, καθώς το Ζάππειο Μέγαρο καλείται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Το νέο Δ.Σ. καλείται να συνδυάσει αποτελεσματικότητα, σεβασμό στην κληρονομιά και σύγχρονη διοικητική προσέγγιση, ώστε το Ζάππειο να αποτελέσει αντάξιο θεσμικό χώρο εκπροσώπησης της χώρας σε διεθνές επίπεδο.