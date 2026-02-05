Παρά τα 3 εκατομμύρια αρχεία, μεγάλα ερωτήματα για την υπόθεση Έπσταϊν παραμένουν αναπάντητα

Την περασμένη Παρασκευή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ολοκλήρωσε τη δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, αναρτώντας περισσότερα από 3 εκατομμύρια έγγραφα στον ιστότοπό του.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα δώσει στη δημοσιότητα εκατομμύρια άλλα αρχεία που βρίσκονται στην κατοχή της, ενώ πολλά από τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν περιείχαν εκτεταμένες διαγραφές (redactions). Αυτό εντείνει τις ανησυχίες των επικριτών της κυβέρνησης, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι αποκαλύψεις δεν απάντησαν σε ορισμένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών από τον Έπσταϊν, τις σχέσεις του με πλούσια και ισχυρά πρόσωπα και τους τρόπους με τους οποίους απέφυγε σοβαρές νομικές συνέπειες παρά τα χρόνια ερευνών.

Η δημοσιοποίηση της πλειονότητας των κυβερνητικών εγγράφων για τον Έπσταϊν επιβλήθηκε από τον διακομματικό Νόμο Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν. Οι βουλευτές Ρο Κάνα (Δημοκρατικός – Καλιφόρνια) και Τόμας Μάσι (Ρεπουμπλικανός – Κεντάκι), οι αρχιτέκτονες του νόμου, δήλωσαν στην Washington Post ότι έχουν μιλήσει με θύματα τα οποία δεν έχουν δει ακόμη τις καταθέσεις τους προς τις αρχές να δημοσιοποιούνται, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες τους ότι η αποκάλυψη είναι ελλιπής. Οι δύο βουλευτές υποστήριξαν ότι οι διαγραφές φαίνεται να μην συμμορφώνονται με τον νόμο, ο οποίος απαιτεί κανένα έγγραφο να μην παρακρατείται ή λογοκρίνεται λόγω «αμηχανίας, βλάβης της φήμης ή πολιτικής ευαισθησίας». Αντίθετα, οι διαγραφές θα έπρεπε να γίνονται μόνο για την προστασία της ιδιωτικότητας των θυμάτων.

«Από ανικανότητα, απέτυχαν να διαγράψουν τα ονόματα των θυμάτων», είπε ο Μάσι, «ενώ ταυτόχρονα σκόπιμα απέκρυψαν έγγραφα και διέγραψαν ονόματα ανθρώπων που πιθανότατα θα έπρεπε να ερευνηθούν».

Ο Μάσι αναφέρθηκε στο προσχέδιο κατηγορητηρίου του 2007 κατά του Έπσταϊν —ένα από τα πιο αναμενόμενα έγγραφα της δημοσιοποίησης— το οποίο περιέγραφε μια σειρά καταγγελιών για σεξουαλικά εγκλήματα που είχαν συγκεντρώσει οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς πριν ο Έπσταϊν καταλήξει σε συμφωνία για ελαφρύτερες κατηγορίες. Ο Μάσι δήλωσε ότι πιστεύει πως πολλές από τις διαγραφές αφορούσαν συνεργούς, οι οποίοι, κατά τη γνώμη του, θα έπρεπε να κατονομαστούν δημόσια.

Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς επιβεβαίωσε ότι οι ερευνητές εντόπισαν πάνω από 6 εκατομμύρια αρχεία που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση, ωστόσο μόνο 3,5 εκατομμύρια έχουν εγκριθεί για δημόσια προβολή. Τα περισσότερα από αυτά δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, αποκαλύπτοντας ανταλλαγές μηνυμάτων ισχυρών ανδρών με τον Έπσταϊν και τους συνεργάτες του, καθώς και σοκαριστικές φωτογραφίες —συμπεριλαμβανομένων γυμνών εικόνων κοριτσιών— τις οποίες η κυβέρνηση αργότερα αφαίρεσε από τον ιστότοπό της.

«Η σημερινή δημοσιοποίηση σηματοδοτεί το τέλος μιας εκτεταμένης διαδικασίας εντοπισμού και ελέγχου εγγράφων, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια προς τον αμερικανικό λαό και η συμμόρφωση με τον νόμο», έγραψαν σε επιστολή τους την Παρασκευή η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και ο Μπλανς. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιδιώκουν επίσης άδεια για τη δημοσιοποίηση μέρους των εγγράφων που σχετίζονται με κλήτευση ενόρκων στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για τη συνεργό του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Οι Κάνα και Μάσι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συναντηθούν με τον Μπλανς σχετικά με τα έγγραφα που, κατά τη γνώμη τους, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ή έχουν λογοκριθεί ακατάλληλα. Ο Μπλανς δήλωσε την Κυριακή στην εκπομπή This Week του ABC ότι «οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, αν θέλουν να έρθουν και να εξετάσουν οποιοδήποτε από τα υλικά που έχουμε παραγάγει».

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», είπε. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφεραν επίσης ότι σκοπεύουν να υποβάλουν έκθεση στο Κογκρέσο εντός 15 ημερών, εξηγώντας τους λόγους πίσω από τις διαγραφές, όπως απαιτεί ο νόμος.

Τραμπ: Χάσιμο χρόνου

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη, λέγοντας ότι η προσπάθεια δημοσιοποίησης των εγγράφων ήταν χάσιμο χρόνου. «Ειλικρινά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, νομίζω, θα έπρεπε απλώς να πει ότι έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε», είπε ο Τραμπ.

Ο Τζέιμς Μαρς, δικηγόρος που εκπροσωπεί αρκετά από τα φερόμενα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, δήλωσε ότι η ομάδα ψηφιακής ανάλυσης που διαθέτει εξετάζει εξονυχιστικά τα νεοδημοσιοποιημένα έγγραφα αναζητώντας απαντήσεις και ότι παραμένει αισιόδοξος πως πολλά μπορούν ακόμη να αποκαλυφθούν. Ωστόσο, είπε ότι η δημοσιοποίηση ήταν αποδιοργανωμένη και στερούνταν πλαισίου, γεγονός που δυσχεραίνει τη σύνδεση των στοιχείων μεταξύ τους.

Μία από τις πελάτισσές του, η Μαρία Φάρμερ, δήλωσε ότι αισθάνθηκε «δικαιωμένη» όταν μια προηγούμενη δημοσιοποίηση εγγράφων έδειξε επιτέλους ότι είχε προειδοποιήσει το FBI το 1996 —δέκα χρόνια πριν ξεκινήσει ομοσπονδιακή έρευνα— ότι ο Έπσταϊν κατείχε και διένειμε παιδική πορνογραφία. Τώρα, ο Μαρς και οι συνεργάτες του αναζητούν απαντήσεις στο γιατί οι ομοσπονδιακοί ερευνητές δεν διερεύνησαν νωρίτερα τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Παρότι είπε ότι πιστεύει πως υπάρχουν «ψίχουλα στοιχείων» σε όσα δημοσιεύτηκαν, ο Μαρς προέβλεψε επίσης ότι περισσότερα θα προκύψουν από περαιτέρω έρευνες, όπως συνεντεύξεις πρώην πρακτόρων του FBI.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

«Γιατί ο Έπσταϊν ήταν τόσο ισχυρός; Γιατί ήταν τόσο δύσκολο να του αντισταθεί κανείς;», είπε ο Μαρς. «Δεν νομίζω ότι θα πάρουμε αυτές τις απαντήσεις από τα έγγραφα. Οι άνθρωποι που έγραψαν τα έγγραφα μπορούν να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα».

Ταυτόχρονα, ο Κάνα δήλωσε ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά τόσο για την ανάλυση όσων έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί όσο και για την αποκάλυψη ισχυρών ανδρών που διατηρούσαν στενότερες σχέσεις με τον Έπσταϊν απ’ ό,τι είναι γνωστό μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα, η Washington Post ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην πρίγκιπας και δούκας της Υόρκης, εμφανίζεται σε αρκετά από τα νέα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών όπου φαίνεται γονατισμένος πάνω από μια γυναίκα.

«Ο κόσμος εστιάζει τόσο πολύ σε όσα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί», είπε ο Κάνα, «που δεν έχει υπάρξει επαρκής ηθικός απολογισμός για την απόλυτη διαφθορά της ελίτ που επισκεπτόταν το νησί του Έπσταϊν, όπου νεαρά κορίτσια βιάζονταν».