ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Η μεταβλητότητα χτυπάει κόκκινο - Έξι στις εννέα συνεδριάσεις με +-2%
Σχόλια Αγοράς
10:16 - 13 Μαρ 2026

Χρηματιστήριο: Η μεταβλητότητα χτυπάει κόκκινο - Έξι στις εννέα συνεδριάσεις με +-2%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εν μέσω της νέας κρίσης στην ΜΑ και με τις γεωπολιτικές εντάσεις στα ύψη, οι επενδυτές σε όλο τον κόσμο στρέφονται ή προσπαθούν να βρουν τα λεγόμενα επενδυτικά καταφύγια μειώνοντας την έκθεσή τους στις μετοχικές αγορές ακολουθώντας τακτικές risk off.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η ελληνική αγορά με την μεταβλητότητα τα χτυπάει κόκκινο και την πλειονότητα των συμμετεχόντων να επιχειρούν να κατοχυρώσουν τα υψηλά κέρδη των τελευταίων ετών. Είναι ενδεικτικό του volatility στο ΧΑ αλλά και των εναλλαγών στην ψυχολογία αναλυτών και επενδυτών ότι από το ξεκίνημα του νέου πολέμου στο Ιράν από τις εννέα συνεδριάσεις που μεσολάβησαν στις έξι (6/9) είχαμε έντονη διακύμανση με κλείσιμο μεγαλύτερο από το +-2%.

Η χθεσινή συνεδρίαση είχε στα χαρακτηριστικά της ευμετάβλητης ψυχολογίας που άγεται και φέρεται με βάση ειδήσεις, γεγονότα και δηλώσεις αξιωματούχων γύρω από την ΜΑ και ειδικότερα σε σχέση με τον κρίσιμο παράγοντα που λέγεται ‘Στενά του Ορμούζ ‘ , με το νέο διακύβευμα να ασχολείται με τυχόν ναρκοθέτηση ή και επ΄ αόριστο κλείσιμο για το εμπόριο και την μεταφορά πετρελαίου και ΦΑ.

Η νέα εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου (Crude 96$) οδήγησε τις διεθνείς αγορές σε νέα σημαντική υποχώρηση (S&P -1.5%, Asia Dow -1.4%) ενώ και το ΧΑ στην χθεσινή συνεδρίαση έκλεισε κοντά στα χαμηλά ημέρας στις 2130 μονάδες με απώλειες -2,4% με χτυπήματα κυρίως σε τράπεζες (ΔΤΡ -4,5%) αλλά και σε ενεργειακές εταιρίες. Αντίστοιχη επιδείνωση παρατηρήθηκε μετά από καιρό και στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές να φτάνει στο 3,71% (από τα πρόσφατα χαμηλά των 3,37%).

Σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνική εικόνα του ΓΔ η πτωτική επαναφορά χαμηλότερα των 2150 μονάδων επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη αρνητικό κλίμα, με το βασικό σημείο ισορροπίας να βρίσκεται πέριξ των 2050 μονάδων από το οποίο περνάει ο ΚΜΟ των 200 ημερών, σημείο που η αγορά έχει σεβαστεί όλο το προηγούμενο διάστημα.

Κλείνοντας να θυμίσουμε ότι η τρέχουσα – σοβαρή – κρίση που περνάει η ανθρωπότητα και η παγκόσμια οικονομία είναι η 3η τα τελευταία χρόνια, με το κοινό σημείο αφετηρίας ότι όλες ξεκίνησαν Μάρτιο (2020 covid, 2022 εισβολή Ρωσίας στην Ουκρανία και τώρα επέμβαση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν) και παρά τις διαφορετικές παραμέτρους της κάθε μίας είναι σαφές ότι υπάρχει ένα τρόπο τινά play book που μπορούν να ακολουθήσουν οι επενδυτές στηριζόμενοι στην προηγούμενη εμπειρία.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σούπερ μάρκετ: Αντέχει η ζήτηση - «Ακίδες» προβληματισμού για το εύρος της Μεσανατολικής κρίσης
Οικονομία

Σούπερ μάρκετ: Αντέχει η ζήτηση - «Ακίδες» προβληματισμού για το εύρος της Μεσανατολικής κρίσης

Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας στη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας στη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

Αντίθετος (και) στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου ο Δούκας: Δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα
Πολιτική

Αντίθετος (και) στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου ο Δούκας: Δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Διατήρηση κεκτημένων και ανοιχτοί λογαριασμοί με τις 2500 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Διατήρηση κεκτημένων και ανοιχτοί λογαριασμοί με τις 2500 μονάδες

Intracom: Διανομή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η πληρωμή
Ανακοινώσεις

Intracom: Διανομή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η πληρωμή

To Bitcoin έχασε τα $65.000 – Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στις υψηλές «πτήσεις»
Νομίσματα

To Bitcoin έχασε τα $65.000 – Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στις υψηλές «πτήσεις»

Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές τοποθετήσεις με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές τοποθετήσεις με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/06/2026 - 07:01

Σε πάρκα, γήπεδα και βουνά: Πού θα ακούσεις φέτος το καλοκαίρι τους αγαπημένους σου Έλληνες καλλιτέχνες

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 23:23

Υποχώρηση στη Wall Street μετά το «σήμα» της Fed για πιο «σφιχτή» νομισματική πολιτική

Ειδήσεις
17/06/2026 - 23:05

Αλβανία: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά των επενδύσεων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ

Πολιτική
17/06/2026 - 22:50

Δούκας και Διαμαντοπούλου σπρώχνουν ξανά στην εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:37

Λούλα: Ο Τραμπ δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις βραζιλιάνικες εκλογές

Magazino
17/06/2026 - 22:20

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν μιλάμε δύο γλώσσες;

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:17

Μακρόν για Τραμπ: Τον εμπιστευόμουν πάντα - Τηρεί τις δεσμεύσεις του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:00

Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά

Πολιτική
17/06/2026 - 21:47

Τσίπρας από Κύπρο: Το ενδιαφέρον για τα λαϊκά προβλήματα δεν αποτελεί λαϊκισμό

Πολιτική
17/06/2026 - 21:30

Καλαφάτης: Στηρίζουμε το οικοσύστημα καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας και ενισχύουμε τις ερευνητικές του υποδομές

Magazino
17/06/2026 - 21:20

Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 21:19

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια στην πρώτη συνεδρίαση υπό τον Κέβιν Γουόρς

Πολιτική
17/06/2026 - 21:00

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:44

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν τη συμφωνία με το Ιράν - Αναλυτικά τα 14 σημεία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:40

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου λόγω του SNF Nostos Run 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:25

Ανατροπή φορτηγού στην Αττική Οδό - Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:10

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:00

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τη νομισματική πολιτική 

Magazino
17/06/2026 - 19:39

Jean-Michel Jarre: 5 θρυλικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία – πριν κατακτήσει και την Αθήνα

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:25

ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:12

ΕΣΑμεΑ: «Τουρισμός για Όλους» - Παρέμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:02

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:55

Η Τουρκία αντιδρά στη «σκληρή» έκθεση της ΕΕ με αιχμές για «πολιτική σκοπιμότητα»

Πολιτική
17/06/2026 - 18:53

Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:45

Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:32

Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:24

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 18:16

Allwyn: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/06/2026 - 18:13

Ν. Λούλης: Μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στο ΔΣ του ΣΕΒ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ