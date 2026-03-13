Χρηματιστήριο: Η μεταβλητότητα χτυπάει κόκκινο - Έξι στις εννέα συνεδριάσεις με +-2%

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εν μέσω της νέας κρίσης στην ΜΑ και με τις γεωπολιτικές εντάσεις στα ύψη, οι επενδυτές σε όλο τον κόσμο στρέφονται ή προσπαθούν να βρουν τα λεγόμενα επενδυτικά καταφύγια μειώνοντας την έκθεσή τους στις μετοχικές αγορές ακολουθώντας τακτικές risk off.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η ελληνική αγορά με την μεταβλητότητα τα χτυπάει κόκκινο και την πλειονότητα των συμμετεχόντων να επιχειρούν να κατοχυρώσουν τα υψηλά κέρδη των τελευταίων ετών. Είναι ενδεικτικό του volatility στο ΧΑ αλλά και των εναλλαγών στην ψυχολογία αναλυτών και επενδυτών ότι από το ξεκίνημα του νέου πολέμου στο Ιράν από τις εννέα συνεδριάσεις που μεσολάβησαν στις έξι (6/9) είχαμε έντονη διακύμανση με κλείσιμο μεγαλύτερο από το +-2%.

Η χθεσινή συνεδρίαση είχε στα χαρακτηριστικά της ευμετάβλητης ψυχολογίας που άγεται και φέρεται με βάση ειδήσεις, γεγονότα και δηλώσεις αξιωματούχων γύρω από την ΜΑ και ειδικότερα σε σχέση με τον κρίσιμο παράγοντα που λέγεται ‘Στενά του Ορμούζ ‘ , με το νέο διακύβευμα να ασχολείται με τυχόν ναρκοθέτηση ή και επ΄ αόριστο κλείσιμο για το εμπόριο και την μεταφορά πετρελαίου και ΦΑ.

Η νέα εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου (Crude 96$) οδήγησε τις διεθνείς αγορές σε νέα σημαντική υποχώρηση (S&P -1.5%, Asia Dow -1.4%) ενώ και το ΧΑ στην χθεσινή συνεδρίαση έκλεισε κοντά στα χαμηλά ημέρας στις 2130 μονάδες με απώλειες -2,4% με χτυπήματα κυρίως σε τράπεζες (ΔΤΡ -4,5%) αλλά και σε ενεργειακές εταιρίες. Αντίστοιχη επιδείνωση παρατηρήθηκε μετά από καιρό και στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές να φτάνει στο 3,71% (από τα πρόσφατα χαμηλά των 3,37%).

Σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνική εικόνα του ΓΔ η πτωτική επαναφορά χαμηλότερα των 2150 μονάδων επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη αρνητικό κλίμα, με το βασικό σημείο ισορροπίας να βρίσκεται πέριξ των 2050 μονάδων από το οποίο περνάει ο ΚΜΟ των 200 ημερών, σημείο που η αγορά έχει σεβαστεί όλο το προηγούμενο διάστημα.

Κλείνοντας να θυμίσουμε ότι η τρέχουσα – σοβαρή – κρίση που περνάει η ανθρωπότητα και η παγκόσμια οικονομία είναι η 3η τα τελευταία χρόνια, με το κοινό σημείο αφετηρίας ότι όλες ξεκίνησαν Μάρτιο (2020 covid, 2022 εισβολή Ρωσίας στην Ουκρανία και τώρα επέμβαση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν) και παρά τις διαφορετικές παραμέτρους της κάθε μίας είναι σαφές ότι υπάρχει ένα τρόπο τινά play book που μπορούν να ακολουθήσουν οι επενδυτές στηριζόμενοι στην προηγούμενη εμπειρία.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης