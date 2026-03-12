Το μεσανατολικό βύθισε ξανά το ΧΑ: «Βουτιά» 4,6% για τις τράπεζες

Σε καθαρά πτωτική εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης (12/3) στο ΧΑ με τον ΓΔ να χάνει τις στηρίξεις των 2150 μονάδων και να κλείνει με μεγάλες απώλειες -2,43% στις 2130,37 μονάδες.

Το πρώτο διάγγελμα του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ήταν ιδιαίτερα σκληρό. Τόνισε πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να μείνουν κλειστά, τροφοδοτώντας τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Προκλήθηκε έτσι ένα ντόμινο στις διεθνείς αγορές. Από τη μία το πετρέλαιο Brent έφτασε ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα χρηματιστήρια βάφτηκαν κόκκινα, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη να πέφτει κάτω από τις 600 μονάδες.

Οι εξελίξεις επηρέασαν.. μοιραία και το ΧΑ που έκλεισε σε χαμηλά ημέρας, με τον τζίρο στα 314 εκατ. ευρώ.

ΕΧΑΕ, ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ ήταν οι εξαιρέσεις του ταμπλό με κέρδη άνω του 1%, ενώ οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των απωλειών, με την ΕΤΕ στο -5,21%, την ΠΕΙΡ στο -4,58% και τις ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ στο -4%.

Απώλειες και για την ΑΡΑΙΓ, παρά τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το έτος.

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