ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το μεσανατολικό βύθισε ξανά το ΧΑ: «Βουτιά» 4,6% για τις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς
17:47 - 12 Μαρ 2026

Το μεσανατολικό βύθισε ξανά το ΧΑ: «Βουτιά» 4,6% για τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε καθαρά πτωτική εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης (12/3) στο ΧΑ με τον ΓΔ να χάνει τις στηρίξεις των 2150 μονάδων και να κλείνει με μεγάλες απώλειες -2,43% στις 2130,37 μονάδες. 

Το πρώτο διάγγελμα του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ήταν ιδιαίτερα σκληρό. Τόνισε πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να μείνουν κλειστά, τροφοδοτώντας τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Προκλήθηκε έτσι ένα ντόμινο στις διεθνείς αγορές. Από τη μία το πετρέλαιο Brent έφτασε ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα χρηματιστήρια βάφτηκαν κόκκινα, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη να πέφτει κάτω από τις 600 μονάδες.

Οι εξελίξεις επηρέασαν.. μοιραία και το ΧΑ που έκλεισε σε χαμηλά ημέρας, με τον τζίρο στα 314 εκατ. ευρώ.

ΕΧΑΕ, ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ ήταν οι εξαιρέσεις του ταμπλό με κέρδη άνω του 1%, ενώ οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των απωλειών, με την ΕΤΕ στο -5,21%, την ΠΕΙΡ στο -4,58% και τις ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ στο -4%.

Απώλειες και για την ΑΡΑΙΓ, παρά τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το έτος.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 12/03/2026 - 20:01
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο ράλι στο πετρέλαιο μετά το διάγγελμα Χαμενεΐ – Στα «κόκκινα» μετοχές και crypto
Χρηματιστήρια

Νέο ράλι στο πετρέλαιο μετά το διάγγελμα Χαμενεΐ – Στα «κόκκινα» μετοχές και crypto

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία Βορίδη και συνειδητή απόπειρα συγκάλυψης στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία Βορίδη και συνειδητή απόπειρα συγκάλυψης στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Wall: Πτώση 650 μονάδων για Dow μετά τη δήλωση Χαμενεΐ για «κλειστά Στενά του Ορμούζ»
Χρηματιστήρια

Wall: Πτώση 650 μονάδων για Dow μετά τη δήλωση Χαμενεΐ για «κλειστά Στενά του Ορμούζ»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Διατήρηση κεκτημένων και ανοιχτοί λογαριασμοί με τις 2500 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Διατήρηση κεκτημένων και ανοιχτοί λογαριασμοί με τις 2500 μονάδες

Intracom: Διανομή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η πληρωμή
Ανακοινώσεις

Intracom: Διανομή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η πληρωμή

To Bitcoin έχασε τα $65.000 – Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στις υψηλές «πτήσεις»
Νομίσματα

To Bitcoin έχασε τα $65.000 – Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στις υψηλές «πτήσεις»

Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές τοποθετήσεις με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές τοποθετήσεις με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:10

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:00

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τη νομισματική πολιτική 

Magazino
17/06/2026 - 19:39

Jean-Michel Jarre: 5 θρυλικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία – πριν κατακτήσει και την Αθήνα

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:25

ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:12

ΕΣΑμεΑ: «Τουρισμός για Όλους» - Παρέμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:02

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:55

Τουρκία: Απόρριψη της έκθεσης της ΕΕ με αιχμές για «πολιτική σκοπιμότητα»

Πολιτική
17/06/2026 - 18:53

Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:45

Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:39

CNN: Το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων ΗΠΑ-Ιράν - Τι προβλέπει

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:32

Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:24

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 18:16

Allwyn: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/06/2026 - 18:13

Ν. Λούλης: Μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στο ΔΣ του ΣΕΒ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:07

Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά

Εργασιακά
17/06/2026 - 18:05

Κεραμέως: Μετά από 15 χρόνια υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο κλάδο των τροφίμων

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 17:59

Attica: Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για είσοδο στο Χρηματιστήριο

Σχόλια Αγοράς
17/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Διατήρηση κεκτημένων και ανοιχτοί λογαριασμοί με τις 2500 μονάδες

Ακίνητα
17/06/2026 - 17:50

Χατζηγεωργίου (ΕΤΑΔ): Νέα εποχή για το Μαρούσι και την Πάρνηθα μέσα από το Project VORIA

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:40

ΗΠΑ: Οριστικό τέλος στη δίωξη της τουρκικής Halkbank μετά από συμφωνία με το υπουργείο Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 17:23

«Εκρηκτική» άνοδος για τη SpaceΧ κατά 50% με τα ερωτήματα γύρω από την αποτίμησή της να παραμένουν

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:14

Telegraph: Το BBC «κόβει» 550 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση πόρων

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:10

Η METLEN παρουσιάζει τον «Φιλοκτήτη»: Το σύγχρονο 8x8 τεθωρακισμένο όχημα μάχης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 17:06

ΗΠΑ: Άνοδος 0,9% στις λιανικές πωλήσεις τον Μάιο

Ειδήσεις
17/06/2026 - 17:04

Στη «δίνη» του καύσωνα η Γαλλία - Προειδοποίηση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 16:51

Ελαφρώς υψηλότερα κινείται η Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

Ακίνητα
17/06/2026 - 16:50

Χατζηδάκης από το Ελληνικό: Στις αρχές του 2027 μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 16:43

Intracom: Διανομή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η πληρωμή

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:40

WFP (ΟΗΕ): Ανάσα για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα από αμερικανική χρηματοδότηση $800 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ