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ΧΑ: Κρίσιμο τεστ στις 2.123 μονάδες - Φόβοι για νέα διόρθωση
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10:32 - 13 Μαρ 2026

ΧΑ: Κρίσιμο τεστ στις 2.123 μονάδες - Φόβοι για νέα διόρθωση

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 2,43% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2130,37 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 317,1 εκ. ευρώ. Η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μ. Ανατολή και η επάνοδο της ανοδικής κίνησης των τιμών του πετρελαίου προς τα $100/βαρέλι για το brent, διατάραξε τη επενδυτική ψυχολογία.

Σαν αποτέλεσμα, οι πωλητές ανέλαβαν από την αρχή την υπεροπλία και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και όλων των blue chips οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος καταγράφοντας το χαμηλό ημέρας λίγο πριν τις 5μμ., χωρίς σημαντική μεταβολή ως τις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,71% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-4,58%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-5,21%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (- 2,24%), η Lamda (2,52%), η ΕΛΧΑ (-3,27%), η Optima (-4,24%), o Aktor (-1,69%), o ΟΤΕ (- 2,69%), η Cenergy (-2,11%), ο Ελλάκτωρ (-1,99%) η Κύπρου (-4,92%), ο Τιτάν (-1,96%), η Metlen (-1,85%) και η Aegean (-2,90%) αλλά και ο Αβαξ (-2,90%) με τον ΟΛΠ (-2,54%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΥΔΑΠ (+1,05%), η ΕΧΑΕ (+1,13%), η ACAG (+1%) και η Φαίς (+1,08%).

Απολογιστικά, 18 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 85 εκείνων που υποχώρησαν. Η υπομονή των επενδυτών να περιμένουν την τρανή νίκη και τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ- Ιράν, εξαντλήθηκε καθώς οι δηλώσεις του Τράμπ φαντάζουν μάλλον σαν ευσεβείς πόθοι.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, με τις ρευστοποιήσεις ο Γ.Δ. πήρε απότομη κλίση και έθεσε σε δοκιμασία την πρώτη (εκ των τριών) κρίσιμη στήριξη των 2123 μονάδων. Οι άλλες δύο είναι στις 2090 και στις 2066-2054 μονάδες (ΜΚΟ 200 ημερών).

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