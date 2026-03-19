Sell off (-2,5%) στο Χρηματιστήριο λόγω Μέσης Ανατολής: «Μοναχική» εξαίρεση η ΕΥΔΑΠ

Οι νέες αρνητικές εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές Φυσικού Αερίου και πετρελαίου τόσο του Ιράν όσο και άλλων χωρών του Κόλπου, συνιστούν κλιμάκωση του πολέμου με ξεκάθαρο οικονομικό αντίκτυπο στο κόστος ενέργειας και εμπορίου λόγω της αύξησης των τιμών πετρελαίου/ΦΑ αλλά και του μεταφορικού κόστους λόγω περιορισμών στην ναυσιπλοΐα.

Μετά το πρωινό sell off στις ασιατικές αγορές (Nikkei -3.3%) ακολούθησαν αντίστοιχες κινήσεις και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (DAX -2.5%) με τους επενδυτές – ανεξαρτήτως αγοράς δραστηριοποίησης – να προβαίνουν σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (μετοχών, ομολόγων, commodities, cryptos κα) βλέποντας την κρίση στην ΜΑ να βαθαίνει και να πλατειάζει σε διάρκεια.

Το ΧΑ δεν θα μπορούσε να είναι η εξαίρεση σε αυτό το περιβάλλον, με τον ΓΔ να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως τις 2071 μονάδες (-2.7%) και να καταλήγει στις 2077 μονάδες -2.47% με έντονες ρευστοποιήσεις και με υψηλότερο τζίρο από αυτόν των τελευταίων συνεδριάσεων στα 300 εκατ. ευρώ.

Για άλλη μια συνεδρίαση τα δύο διυλιστήρια έπαιξαν τον ρόλο του αμυντικού καταφυγίου ως hedging instruments λόγω και των υψηλών τιμών πετρελαίου (117$) αλλά και των πολύ υψηλών margins (έως 25%) με τα ΕΛΠΕ -0.8% και την ΜΟΗ +0.1%, στρατηγική που έχει λογική μέχρι του σημείου που θα υπάρχει επαρκές απόθεμα για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διύλιση των προϊόντων.

Μοναχικό δρόμο διάλεξε η ΕΥΔΑΠ +4.9% με την ανοδική κίνηση να εντείνεται μετά τα πακέτα που πέρασαν και αντιστοιχούσαν στο 2.8% του μετοχικού κεφαλαίου στην τιμή των 9,70 και αγοραστή όπως όλα δείχνουν την ΓΕΚΤΕΡΝΑ που αυξάνει την συμμετοχή της στο 13% περίπου.

Στον κρίσιμο τραπεζικό κλάδο η ημερήσια διακύμανση επιβεβαίωσε προσωρινά τα επίπεδα των 2250 μονάδων ως σημείου στήριξης, επίπεδα από τα οποία περνάει ο ΚΜΟ των 200 ημερών του δείκτη. Στις επιμέρους μετοχές συγκριτικά καλύτερη εικόνα είχαν η BOCHGR -1.4%, ΕΤΕ -1.2% και χειρότερη η ΕΥΡΩΒ -3.7%, ΑΛΦΑ -4.3% και η ΠΕΙΡ -2.9%.

Πιέσεις και στον βιομηχανικό κλάδο με ΕΛΧΑ -5.4%, METLEN -4.9%, CENER -1.6% και ΤΙΤΑΝ -2.6% παρά τα βελτιωμένα μεγέθη έτους που ανακοινώθηκαν το πρωί (έσοδα 2,6 δις +1%, ebitda 606 εκ. +4% και κέρδη στα 236 εκ. -18% κυρίως λόγω υψηλότερου ενεργειακού κόστους).

Πτωτικά και ΕΕΕ -3%, ΔΑΑ -3.3%, ΛΑΜΔΑ -3.5%, ALWN -2.4%, ΔΕΗ -1.2%, ΟΤΕ -1.9%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1.8%, ΑΡΑΙΓ -2.6% και ΑΚTR -3.2%.

Χωρίς θετικές διαφοροποιήσεις οι χαμηλότερες κατηγορίες (FTSEM -2.4%, ATHEX_SCI -2%) με την μεγαλύτερη προσφορά σε ΑΛΜΥ -5.9%, ACAG -3.8%, ΦΡΛΚ -3.5%, ΟΛΘ -5%, ΚΡΙ -3.5%, ΙΝΤΚΑ -3.5% και ΠΛΑΘ -3.1%.

Μετά το κλείσιμο της αγοράς θα ανακοινωθούν και τα μεγέθη 2025 για την ΔΕΗ με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για νέα επίπεδα ρεκόρ κερδοφορίας σε επίπεδο ebitda και μερίσματος.

Το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος είναι στο επίκεντρο των αναλύσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τις εισηγμένες που ιστορικά hedgeαρουν τα συγκεκριμένα κόστη να βρίσκονται σε εμφανώς καλύτερη θέση από τον ανταγωνισμό ενώ και οι επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει – είτε λόγω υποχρέωσης είτε από επιλογή – σε πράσινη εξοικονόμηση (μείωση εκπομπών, αύξηση χρήσης ΑΠΕ κα) είναι σε θέση ισχύος στο τρέχων γεωπολιτικό σκηνικό.

Οι αγορές πλέον τιμολογούν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια (άνω των 2-3 μηνών) του πολέμου στην ΜΑ με όλα τα αρνητικά επακόλουθα μιας τέτοιας εξέλιξης σε ανάπτυξη, πληθωρισμό, επιτόκια και προφανώς σε μειωμένα έσοδα και κέρδη των περισσοτέρων επιχειρήσεων εγχώριων και διεθνών.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης