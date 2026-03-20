Χρηματιστήριο: Κατέληξε με roller coaster σε χαμηλό τεσσάρων μηνών – Άγγιξε τα €500 εκατ. ο τζίρος

Εξακολουθεί η νευρικότητα και η έντονη μεταβλητότητα στην αγορά, με τον ΓΔ να εκκινεί ορμητικά τη συνεδρίαση έως τις 2111 μονάδες (+1.67%) ακολουθώντας τα πρωινά κελεύσματα των ευρωπαϊκών αγορών (υψηλό DAX 23180 +1.5% και πτωτικό γύρισμα). Σταδιακά, όμως, έχασε τη δυναμική του και τελικά υπέκυψε στις διεθνείς πιέσεις με το κλείσιμο στις 2064 μονάδες -0.6%.

Υπεροχή των καθοδικών μετοχών τόσο στον FTSE (αναλογία 10/14) όσο και στο σύνολο της αγοράς (αναλογία 55/66) με τον τζίρο πολύ υψηλό στα 492 εκ. λόγω rebalancing.

Εβδομαδιαία πτώση 3,2% για τον Γενικό Δείκτη, που είχε να βρεθεί κάτω από τις 2064 μονάδες από το Νοέμβριο του 2025.

Αναλογική με του ΓΔ η κίνηση του ΔΤΡ με διακύμανση αρχικά 55 μονάδων (έως το +2.5%) και κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας στις 2227 -1.3% με συγκριτικά καλύτερες τις BOCHGR +0.2%, ΕΤΕ +0.4% έχοντας και την ισχυρή στήριξη από την έκθεση της Deutsche Bank με συστάσεις αγοράς και αυξημένες τιμές στόχους παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η τρέχουσα γεωπολιτική πραγματικότητα, κίνηση που δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες με την ΑΛΦΑ -1.6%, ΕΥΡΩΒ -1.8% και ΠΕΙΡ -3.5%.

Από τις υπόλοιπες μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης την καλύτερη απόδοση είχαν η ΔΕΗ +2.4% μετά τα εξαιρετικά μεγέθη 2025 που ανακοίνωσε αλλά και το ebitda guidance για το 2026 ύψους 2,4 δις ευρώ (+20%), ΤΙΤΑΝ +1.9%, ΑΡΑΙΓ +1%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +0.5% διευρύνοντας την μετοχική συμμετοχή της στην ΕΥΔΑΠ, METLEN +2.5% & ALWN +2.1%.

Χαμηλότερα κλεισίματα από ΕΕΕ -2.5%, ΒΙΟ -1%, ΣΑΡ -3.4%, CENER -2.2% και ΕΥΔΑΠ -1% η οποία πάντως παραμένει η μετοχή με τα μεγαλύτερα ‘πολεμικά’ κέρδη (+17%).

Υψηλότερα η CREDIA +12% στην μεσαία λόγω αναδιάρθρωσης δεικτών, υψηλότερα ΑΒΑΞ +2%, ΦΡΛΚ +1.1%, ΠΕΤΡΟ +0.5%, ΠΛΑΘ +0.3%, καθοδικά η ΚΟΥΕΣ -5.8%, ΟΤΟΕΛ -3.7%, ΚΡΙ-2.8%, ACAG -1.7% και ΦΡΛΚ -0.3%.

Χωρίς σπουδαίες μεταβολές οι περισσότερες από τις μετοχές της χαμηλής κεφαλαιοποίησης με την ΜΟΤΟ +2%, ΛΟΥΛΗ +0.8%, QALCO +1.5% σε άνοδο ενώ την αντίθετη πορεία είχαν οι ΦΑΙΣ -1% και ΙΝΛΙΦ -2%.

Δηλώσεις και κυρίως εξελίξεις επί του πεδίου στην ΜΑ διαμορφώνουν και τον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα των αγορών, με βασικό επιχείρημα υπέρ της άμεσης λήξης των πολεμικών επιχειρήσεων ότι την οικονομία και τις αγορές δεν μπορείς να τις νικήσεις, κάτι που φαίνεται και από την προσπάθεια νουθεσίας του Ισραηλινού PM Νετανιάχου από τον Πρόεδρο Τράμπ για συντομότερη διάρκεια χωρίς επιβαρυντικές επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Οι κυβερνήσεις δείχνουν ότι ετοιμάζονται πάντως για παρατεταμένη περίοδο ενεργειακής αναταραχής με μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τις αγορές να προσδοκούν σε άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και επαναφορά στην κανονικότητα – στον βαθμό πάντα που κάτι τέτοιο είναι εφικτό!

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης





