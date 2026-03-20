Ανάκαμψη για το χρυσό - Υπό πίεση το ασήμι λόγω των διακυμάνσεων στις τιμές πετρελαίου

Παρότι οι τιμές του χρυσού ανέκαμψαν ελαφρώς την Παρασκευή (20/3) οι τιμές του ασημιού υποχώρησαν ακόμη περισσότερο, καθώς και τα δύο μέταλλα δέχθηκαν μεγάλες πιέσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Πιο συγκεκριμένα, η τιμή του spot χρυσού ήταν το πρωί της Παρασκευής αυξημένη κατά 0.3% στα 4.662,51 ανά ουγγιά, πέφτοντας από τα μεγαλύτερα κέρδη που είχαν σημειωθεί νωρίτερα σήμερα το πρωί. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures) χρυσού αυξήθηκαν κατά 1,2% φτάνοντας στα 4.662,10.

Από την άλλη η τιμή του spot ασημιού καταγράφηκε τελευταία περίπου 1,75 χαμηλότερα στα 71,62 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ κινούταν μεταξύ θετικού και αρνητικού προσήμου όλο το πρωί. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures) του ασημιού σημείωσαν άνοδο περίπου 0,8%. Χρυσός και ασήμι κατευθύνονται και τα δύο προς μια εβδομάδα απωλειών, με τον χρυσό να οδεύει προς πτώση κοντά στο 9%, ενώ το ασήμι βρίσκεται υπό τον κίνδυνο να κλείσει την εβδομάδα με απώλειες άνω του 10%.

Την Πέμπτη (20/3), τα δύο μέταλλα συμμετείχαν σε ένα ευρύτερο κύμα πωλήσεων, με τις τιμές των spot να υποχωρούν περίπου κατά 3%, αφού νωρίτερα, μέσα στη μέρα είχαν σημειώσει ακόμα μεγαλύτερες απώλειες, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Αυτή η μεταβλητότητα στην αγορά πετρελαίου φέρεται να επηρεάζει το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα από την αρχή του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν. Την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν παρουσιάζουν διακυμάνσεις και στην τελευταία καταγραφή εμφανίζονταν ελαφρώς υψηλότερες, παρόλο που νωρίτερα το πρωί είχαν σημειώσει πτώση.

Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών παρουσίαζαν μικτή εικόνα την Παρασκευή, με τις ευρωπαϊκές μετοχές να δυσκολεύονται να βρουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ενώ οι ασιατικές μετοχές κινήθηκαν κυρίως πτωτικά. Τα στοιχεία για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν αρνητικό άνοιγμα στη Wall Street, αφού νωρίτερα είχαν δείξει σημάδια ανάκαμψης από τις απώλειες της Πέμπτης.

Ο Άρθουρ Πάρις, αναλυτής μετοχών στον τομέα μετάλλων και εξόρυξης της SP Angel, δήλωσε στο “ Squawk Box Europe”, ότι μέρος της έντονης μεταβλητότητας του χρυσού τις τελευταίες εβδομάδες προήλθε μετά από ένα παρατεταμένο ράλι, ενόψει των πρώτων αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν. Συγκεκριμένα είπε ότι: «Αυτό έχει ουσιαστικά αντιστραφεί πλήρως και για την ακρίβεια έχει κινηθεί αρκετά χαμηλότερα», ενώ τόνισε πως: «Μεγάλο μέρος αυτού οφείλεται στο ότι οι συναλλαγές που βασίζονταν στα momentum trades έχουν πλέον αναιρεθεί».

Ο χρυσός και το ασήμι σημείωσαν ράλι-ρεκόρ το 2025, καταγράφοντας άνοδο 66% και 135% αντίστοιχα μέσα στη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, το 2026 παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις συναλλαγές, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ασημιού να υφίστανται τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από τη δεκαετία του 1980 στα τέλη του Ιανουαρίου.