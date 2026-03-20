Δικαστές κατά Κωνσταντοπούλου - Καρυστιανού για τα επεισόδια στη Λάρισα: Μιλούν για «σκηνές Άγριας Δύσης»

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Μαρίας Καρυστιανού για τα επεισόδια στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, κάνοντας λόγο για «σκηνές Άγριας Δύσης» και «φασιστική νοοτροπία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενέργειές τους αποσκοπούν στη δημιουργία έντασης και στην παρεμπόδιση της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών, με στόχο, όπως υποστηρίζεται, την πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης.

Παράλληλα, η Ένωση τονίζει ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν τα μέσα να προχωρήσουν σε ποινικές και πειθαρχικές ενέργειες, καλώντας σε ομαλή διεξαγωγή της δίκης και λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Όλη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μαρία Καρυστιανού: «Κλείστε τις ρωγμές! Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης. Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία. Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντι τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν 3 χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη.

Μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από την βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπαγγέλτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα».

Κωνσταντοπούλου: Καταγγέλλει ότι δε δίνονται βίντεο και στοιχεία σε συνηγόρους και γονείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών

Συνέχεια στις αρχικές καταγγελίες που διατύπωσε το απόγευμα της Πέμπτης η Μαρία Καρυστιανού, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τους Γρατσία, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Πάνο Ρούτσι στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, έδωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μέσα από «βίντεο ενημέρωσης» που κατέγραψε από τον χώρο του δικαστηρίου, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι βρισκόταν στον δεύτερο όροφο του μεγάρου, περίπου στη 00:25 μετά τα μεσάνυχτα, σημειώνοντας πως εκείνη την ώρα κατατίθετο μήνυση από γονείς και συγγενείς θυμάτων, μεταξύ των οποίων ο Πάνος Ρούτσι και η Μαρία Καρυστιανού, για τα –όπως τα χαρακτήρισε– σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στα δικαστήρια.

Μιλώντας, στην συνέχεια, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την έναρξη της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών, υποστήριξε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μια άλλη, ιδιαίτερα κρίσιμη –όπως τη χαρακτήρισε– δικαστική διαδικασία, η οποία, κατά την ίδια, «αποσιωπάται από την κυβέρνηση».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για τη δίκη που ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου και αφορά την εξαφάνιση βιντεοληπτικού υλικού σχετικού με την εμπορική αμαξοστοιχία. Σύμφωνα με την ίδια, κατηγορούμενοι είναι υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ καθώς και της εταιρείας Interstar, η οποία συνεργάζεται με το ελληνικό Δημόσιο.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της δίκης, στις 6 Μαρτίου, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος, τα οποία, όπως είπε, είχαν καταγραφεί από διορισμένους πραγματογνώμονες λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση και παρέμεναν κρυφά για τρία χρόνια. Όπως σημείωσε, τα συγκεκριμένα βίντεο κατασχέθηκαν έπειτα από επίμονες ενέργειες.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι πραγματογνώμονες δεν ήταν αντικειμενικοί, υποστηρίζοντας ότι ο ένας ήταν υπάλληλος της Περιφέρειας, την οποία συνέδεσε με τον Κώστα Αγοραστό, ενώ ο άλλος –όπως ανέφερε– ήταν υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνδέοντάς τον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.