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Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σκηνοθετεί τη Rosalia στο “La Perla”
Magazino
08:31 - 21 Μαρ 2026

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σκηνοθετεί τη Rosalia στο “La Perla”

Reporter.gr Newsroom
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Μια απρόσμενη αλλά απόλυτα ταιριαστή καλλιτεχνική συνάντηση αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα (16/3) στην έναρξη της νέας περιοδείας LUX της Rosalía. Η Ισπανίδα σταρ συνεργάστηκε με τον διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνοθέτη και χορογράφο Δημήτρη Παπαϊωάννου, δημιουργώντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα acts της καριέρας της.

Η συνεργασία έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του ίδιου του Παπαϊωάννου από τη Λυών, όπου πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα του LUX Tour στις 16 Μαρτίου, στο LDLC Arena. Ο ίδιος αποκάλυψε πως σκηνοθέτησε το κομμάτι “La Perla”, που κυκλοφόρησε το 2025, σημειώνοντας με ενθουσιασμό: «Είναι μία σκηνή που δημιούργησα για εκείνη. Ανυπομονώ», ενώ συνόδευσε τη δημοσίευση με βίντεο από τη χορογραφία και τη χαρακτηριστική φράση “This was fun!” μαζί με την υπογραφή “Rosalia by Papaioannou”.

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