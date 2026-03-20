Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου σε 155.000 δικαιούχους

Σε δέκα μέρες αναμένεται η αποπληρωμή 155.000 δικαιούχων του μεταφορικού ισοδύναμου σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στο πάνελ της ημερίδας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με τίτλο «Τουρισμός & Οικονομία στην Κέρκυρα: Δεδομένα με γνώμονα μια νέα εποχή ανάπτυξης» που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο ώρα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιονίου Ακαδημίας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός, έχει προγραμματιστεί η πληρωμή να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για το μεταφορικό ισοδύμανο ύψους 22,61 εκατ. Που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2025 και θα κατευθυνθούν σε 155.000 χιλιάδες δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια.



Παράλληλα όπως επεσήμανε θα προχωρήσει μέχρι το Πάσχα και η εκκαθάριση - εξόφληση του μεταφορικού ισοδύναμου του 2024 των επιχειρήσεων που ανέρχεται σε περίπου 4,3 εκατ.



Τέλος μέχρι το Πάσχα αναμένεται να έχει προχωρήσει η διαδικασία για να ανοίξουν οι αιτήσεις για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων που αφορά στο 2023 και έχει μείνει σε εκκρεμότητα.



Το λιμάνι της Κέρκυρας



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στο λιμάνι της Κέρκυρας, το οποίο σε πρόσφατη έρευνα αναδείχτηκε ως το πρώτο λιμάνι κρουαζιέρας στην Ελλάδα, 10ο στην Ευρώπη επισημαίνοντας ότι οι προοπτικές είναι πολύ καλές και για το 2026, με τις ενδείξεις να παραπέμπουν σε 1 εκατ. Επισκέπτες, αν παραμένει ως έχει η ευρύτερη γεωπολιτική κρίση.



Οι καλές επιδόσεις μάλιστα συνέβαλαν και στο να προστεθούν στα κρατικά ταμεία 33 εκατ. Από το τέλος κρουαζιέρας, εκ των οποίων τα 11 πήγαν στους οικείους δήμους, με τον δήμο Κέρκυρας να αναμένεται να λάβει 550 χιλιάδες, μια σημαντική ενίσχυση για την βελτίωση των υποδομών.



Η κρίση



Ερωτηθείς για την επόμενη ημέρα, ο κ. Γκίκας επεσήμανε ότι έχουν δρομολογηθεί μια σειρά από έργα με χρηματοδότηση και μέσω του ΕΣΠΑ τα οποία αναμένεται να βελτιώσουν τις λιμενικές υποδομές και τις μαρίνες της περιοχής, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για ακόμα καλύτερες τουριστικές επιδόσεις τα επόμενα χρόνια.