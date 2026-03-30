Εποχές Covid ξαναζεί το Χρηματιστήριο - Σημείο μηδέν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου

Με την νέα ενεργειακή κρίση σε πλήρη εξέλιξη λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην ΜΑ και τις εχθροπραξίες μάλλον να διευρύνονται αντί να περιορίζονται, οι αγορές μετρούν τις ζημιές τους σχεδόν σε όλο το εύρος των αποτιμήσεων (μετοχών, ομολόγων, νομισμάτων, εμπορευμάτων κα).

Οι απώλειες στην ελληνική αγορά εντείνονται όσο περνούν οι εβδομάδες και δεν διαφαίνεται λύση στο μεγάλο γεωπολιτικό πάζλ, με το ελληνικό 10ετές Ομόλογο να ξεπερνάει το 4% μετά από χρόνια ενώ και το ΧΑ - που για σειρά ετών κινούνταν σε επίπεδα πρωταθλητισμού – πληρώνει την αβεβαιότητα και το μελλοντικό κόστος σε ενέργεια και εμπόριο.

Η εβδομάδα έκλεισε για τον ΓΔ με απώλειες -1.9% παρασύροντας την μηνιαία απόδοση σε μια από τις χειρότερες μετά covid, καταγράφοντας έως την 27η Μαρτίου -11.1% με εξανέμιση όλων των σημαντικών ετήσιων κερδών (υψηλό ΓΔ 2407 ή +13%) και γύρισμα σε ζημιές -4.5% από την αρχή του χρόνου.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο (εβδομάδα -1.2%, μήνας -14.2%, έτος -4.1%) που έως πρότινος έδινε το σύνθημα για υψηλότερες κορυφές και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι οίκοι – εγχώριοι και διεθνείς – που δημοσιεύουν εκθέσεις για τον κλάδο παραμένουν θετικοί συστήνοντας αγορές με υψηλότερες μάλιστα τιμές στόχους .

Ουσιαστικό αντίβαρο στο μηνιαίο selloff είχαμε από μόλις 3 μετοχές του FTSE , με την ΕΥΔΑΠ να ωφελείται από τις αγορές πακέτων μετοχών από την ΓΕΚΤΕΡΝΑ και τα δύο διυλιστήρια ΜΟΗ & ΕΛΠΕ να βρίσκονται στην πλευρά των νικητών – βραχυπροθέσμα τουλάχιστον – στον βαθμό που τόσο τα εξαιρετικά υψηλά περιθώρια όσο και οι αυξημένες τιμές πετρελαίου υπερδιπλασιάζουν τα κέρδη τους. Για τις τελευταίες είναι σημαντικές οι ανακοινώσεις των διοικήσεών τους για μεγάλη αναπλήρωση (σε ποσοστό άνω του 75%) του Ιρακινού πετρελαίου από άλλες πηγές.

Σε όλα τα μέσα ενημέρωσης αλλά και στα reports επενδυτικών τραπεζών υπάρχουν εκτιμήσεις πολλές φορές αντικρουόμενες σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου, την διάρκειά του και προφανώς λόγω αυτών τις εκτιμήσεις για τις συνέπειες και το κόστος σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και οικονομίες.

Αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να ομαδοποιήσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους θα συγκλίναμε στο συμπέρασμα ότι χρονικά για τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία το σημείο μηδέν είναι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου πέρα του οποίου οι συνέπειες θα είναι συστημικές και σε συγκεκριμένους κλάδους καθοριστικές για το σύνολο του έτους , όπως για παράδειγμα για τα τουριστικά έσοδα της χώρας (άνω των 23 δις το 2025) πάνω στα οποία στηρίζονται και οι σημαντικότεροι εθνικοί λογαριασμοί.

Η εβδομάδα ξεκινά με μια μεγάλη ΑΜΚ από την CREDIA ύψους 300 εκ. ουσιαστικά μέσω book building με 3 cornestone investors να καλύπτουν περίπου τα 110 εκ. ενώ επίσημα ξεκίνησε και η αντίστοιχη διαδικασία για ΑΜΚ 23 εκ. της ΥΚΝΟΤ με όρους 4ν/1π προς 0,75/μετοχή.

Η τεχνική εικόνα στο ΧΑ δείχνει καθαρά πτωτική με το κανάλι των 2000-2150 μονάδων να κινδυνεύει μάλλον προς το χαμηλό όριο μετά και την διάσπαση του ΚΜΟ των 200 ημερών (2050 μονάδες) και επόμενο σημαντικό σημείο στήριξης οι 1925 μονάδες από όπου περνάει και το λεγόμενο bear market level, επίπεδο που απέχει -20% από τα υψηλά του Φεβρουαρίου.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης