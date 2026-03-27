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Χωρίς φρένο η πτώση στο ΧΑ: Στο -11% τον Μάρτιο υπό τη σκιά της Μέσης Ανατολής
Σχόλια Αγοράς
17:58 - 27 Μαρ 2026

Χωρίς φρένο η πτώση στο ΧΑ: Στο -11% τον Μάρτιο υπό τη σκιά της Μέσης Ανατολής

Reporter.gr Newsroom
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Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ΜΑ έχουν οδηγήσει την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά σε ένα πτωτικό σπιράλ, με τον Μάρτιο να αναδεικνύεται σε ένα από τους χειρότερους – από πλευράς απόδοσης – μήνες της τελευταίας πενταετίας.

Με το σημερινό κλείσιμο του ΓΔ στις 2024 μονάδες -1.75% οι συνολικές απώλειες από την αρχή του μήνα ξεπερνάνε το -11% μόλις δύο συνεδριάσεις πριν το τέλος του ενώ ακόμα σκληρότερα είναι τα πράγματα στον τραπεζικό κλάδο με μηνιαίες απώλειες για τον ΔΤΡ -14%.

Στα σημαντικότερα γεγονότα της συνεδρίασης δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τις νέες πωλήσεις στην METLEN με κλείσιμο στο 32,98 -5.7% και χαμηλό στο -8.8% που προήλθαν από την ανακοίνωση της εταιρίας για ολιγοήμερη καθυστέρηση στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους (νέα ημερομηνία η 9η Απριλίου αντί 31η Μαρτίου) παρά την επιβεβαίωση του αναθεωρημένου ebitda guidance για 750 εκ.

Η εταιρία προφανώς πληρώνει το γνωστό θέμα που πρωτοανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 σχετικά με έκτακτη ζημιά 134 εκ. που προέρχονταν από έργα ΑΠΕ στην Βρετανία και πλέον με αυτό το κακό προηγούμενο οτιδήποτε ανακοινώνεται εκτός οριοθετημένου πλαισίου η αγορά το τιμωρεί προκαταβολικά.

Από τις υπόλοιπες μετοχές του FTSE μόλις 2 κινήθηκαν ανοδικά, με την ΜΟΗ +0.05% οριακά και την ΕΤΕ +0.95% για δεύτερη ημέρα να πηγαίνει κόντρα στον υπόλοιπο τραπεζικό κλάδο που συνεχίζει να βρίσκεται υπό πίεση (ΔΤΡ -1.4%). Μεγάλη προσφορά σε ΑΛΦΑ -3.1%, ΕΥΡΩΒ -3.3% αλλά και σε ΤΙΤΑΝ -4.1%, CENER -3.1%, AKTR -3.2%, ΕΥΔΑΠ -3.3%, ΕΛΧΑ -3.6% και ΔΑΑ -3.4%.

Μεγάλες πιέσεις και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση μέσα στο γενικότερο risk off πλαίσιο με τον δείκτη FTSEM -1.8% και επιμέρους την CREDIA -7% η οποία την Δευτέρα εκκινεί την τριήμερη διαδικασία μέσω book building για την ΑΜΚ των 300 εκ. , ABAΞ -3.7%, ΙΝΤΕΚ -3.3%, ACAG -4.4%, ΚΟΥΕΣ -2.2%, ΦΡΛΚ -2.4%, ΟΛΘ -3.6% και BYLOT -2.7%. Ανοδικά μόνο η ΚΡΙ +2.4%, ΟΛΠ +0.3%, ΠΡΟΝΤΕΑ +0.9%. Αντίστοιχη εικόνα και στην χαμηλή με την ΥΚΝΟΤ στο –24% στα 1,10 μετά την εξειδίκευση των όρων της δικής της ΑΜΚ των 23 εκ. (4ν/1π με 0,75 ευρώ/μετοχή), χαμηλότερα και η ΚΟΥΑΛ -4.7%, ΑΕΜ -2.4%, REALCONS -0.8% και ΠΑΠ -1.9%.

Στην αρνητική εικόνα των μετοχών πρέπει να προσθέσουμε και την αντίστοιχη εξέλιξη στις τιμές των κρατικών ομολόγων με το ελληνικό 10ετές να ξεπερνάει το 4% μετά από πολλούς μήνες και ενώ αρχές Μαρτίου βρίσκονταν στο 3,34%.

Οι αγορές – εγχώριες και διεθνείς – τιμολογούν μεγάλη διάρκεια στον πόλεμο στην ΜΑ και ανεξέλεγκτες συνέπειες στην ενέργεια, στις τιμές, στον πληθωρισμό και στα επιτόκια, με τους επενδυτές να στρέφονται σε αμυντικές κινήσεις μείωσης έκθεσης και αύξησης ρευστών διαθεσίμων, με τις όποιες θετικές επιχειρηματικές εξελίξεις να περνάνε σε δεύτερη μοίρα.

Μέχρι νεωτέρας cash is the new king !

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 27/03/2026 - 18:12
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