ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έκρηξη κερδών στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Βουτιά στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου
Σχόλια Αγοράς
10:52 - 08 Απρ 2026

Έκρηξη κερδών στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Βουτιά στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Όπως σχεδόν όλα τα διεθνή χρηματιστήρια, έτσι και το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο ΓΔ άνοιξε με κέρδη άνω του 6% για να κινηθεί λίγο αργότερα στο 4,5%, ποσοστό ανάλογο με αυτό παρατηρείται στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Στο «πάρτι» του ΧΑ πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι τράπεζες, με τον ΔΤΡ να «σκαρφαλώνει» κατά +9%.

Στο υπόλοιπο ταμπλό, η Allwyn συνεχίζει το ράλι των προηγούμενων ημερών, όπως και η Alpha Trust (ΑΤΡΑΣΤ) που είναι και πάλι διψήφια μετά το deal με την ΑΛΦΑ.

Βουτιά-ρεκόρ στο φυσικό αέριο

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν την Μεγάλη Τετάρτη 8/4 οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καταγράφοντας πτώση που έφτασε έως και το 20%, στον απόηχο της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για προσωρινή κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν απότομη διόρθωση, υποχωρώντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης. Η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να συναίνεσε στην αναστολή στρατιωτικών επιχειρήσεων με αντάλλαγμα τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης πλοίων από την περιοχή.

Τα ολλανδικά συμβόλαια αναφοράς για τον Μάιο καταγράφουν πτώση 16,211%, διαμορφούμενα στα 44,615 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά τις πρωινές συναλλαγές.

Εκτινάχθηκε το Bitcoin - Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πυροδότησε ένα ράλι ανακούφισης στις αγορές, με τις μετοχές υψηλότερα και το πετρέλαιο σε πτώση.

Με το άκουσμα της συμφωνίας οι μετοχές σημείωσαν άνοδο σε όλες τις περιοχές, με τους ασιατικούς δείκτες αναφοράς και τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να ανεβαίνουν, καθώς οι επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν την ανακοίνωση ως πιθανό σημείο καμπής σε μια σύγκρουση που έχει ταρακουνήσει τις αγορές εδώ και εβδομάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο άνω του 5%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 3,4%.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 4%, ενώ ο Topix ήταν 3,2% υψηλότερα. Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 2,7%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο άνω του 2%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας αυξήθηκε κατά 2,15%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones αυξήθηκαν κατά 967 μονάδες ή 2,1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 πρόσθεσαν 2,1% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 αυξήθηκαν κατά 2,3%.

Το Bitcoin εκτινάχθηκε πάνω από 2% στα 71.508 δολάρια.

Τα ασφαλή καταφύγια, τα οποία συνήθως θα πωλούνταν σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, βρήκαν επίσης στήριξη. Ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 2,2% στα 4.803,83 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού πρόσθεσαν πάνω από 3% στα 4.835,90 δολάρια.

Οι επενδυτές έστρεψαν επίσης το ενδιαφέρον τους στα αμερικανικά ομόλογα, με τις αποδόσεις των 10ετών και 20ετών ομολόγων να μειώνονται κατά 9 μονάδες βάσης στο 4,253% και 4,839% αντίστοιχα. Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων μειώθηκαν κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,851%.

«Ουσιαστικά βλέπουμε ένα ράλι ανακούφισης που προστίθεται σε ένα ακόμη εύθραυστο μακροοικονομικό φόντο», δήλωσε στο CNBC ο Billy Leung, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στα ETFs Global X.

Οι τιμές του πετρελαίου, εν τω μεταξύ, βυθίστηκαν κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Το συμβόλαιο του West Texas Intermediate υποχώρησε περισσότερο από 14% στα 96,98 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ ο διεθνής δείκτης αναφοράς Brent έχασε περισσότερο από 12% στα περίπου 96 δολάρια ανά βαρέλι.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/04/2026 - 11:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΑ: Πιθανή αντιπαράθεση αγοραστών και πελατών για τη διατήρηση των 2500 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Πιθανή αντιπαράθεση αγοραστών και πελατών για τη διατήρηση των 2500 μονάδων

Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά με αρκετά βέλη στις φαρέτρες τους
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά με αρκετά βέλη στις φαρέτρες τους

Χρηματιστήριο: Διυλιστήρια και ΕΥΔΑΠ συγκράτησαν τις ζημιές - Υποαποδίδει η μεσαία κεφαλαιοποίηση
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Διυλιστήρια και ΕΥΔΑΠ συγκράτησαν τις ζημιές - Υποαποδίδει η μεσαία κεφαλαιοποίηση

ΧΑ: Πρώτη στήριξη για το ΓΔ παραμένει η περιοχή των 2.484–2.500 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Πρώτη στήριξη για το ΓΔ παραμένει η περιοχή των 2.484–2.500 μονάδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/07/2026 - 12:06

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 13,3% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγής στη Βιομηχανία τον Μάιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:00

Πειραιάς: Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι σε γκαράζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:44

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Διεθνείς διακρίσεις για την ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Σπάει το σύνορο του Γιβραλτάρ: Το Brexit φέρνει τελικά… ελεύθερη διέλευση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 11:37

Οι προπονητές των 5 μεγαλύτερων Εθνικών Ομάδων μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από κάθε επιτυχία

Πολιτική
14/07/2026 - 11:31

Πολάκης: Μόνο εγώ μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 11:29

Στη METLEN η πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 11:29

Πετρέλαιο: Ημερήσια άνοδος ρεκόρ - Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην κανονικότητα, εκτιμά η αγορά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:14

Η Πειραιώς Χρυσός Χορηγός του 11ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:11

Οnline αγορές με ένα κλικ: H Alpha Bank φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα

Πολιτική
14/07/2026 - 11:04

Συνάντηση Μαρκόπουλου με εκπροσώπους της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας ενόψει ΔΕΘ

Πολιτική
14/07/2026 - 10:58

Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή

ΥΔΡΕΥΣΗ
14/07/2026 - 10:55

ΕΥΔΑΠ και Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλιματική Αλλαγή και Νερό»

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 10:51

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις μετοχές του τουρισμού να δέχονται «πιέσεις»

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:45

Σαλμονέλα στη Λαμία - ΕΟΔΥ: Αποφύγετε τα κοτόπουλα για 2-3 ημέρες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:34

ifo: Η Ευρώπη κινδυνεύει «να χάσει το τρένο» για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:22

ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»

Πολιτική
14/07/2026 - 10:19

Επιστολή της Μ. Αποστολάκη στον Γ. Στουρνάρα για την εποπτεία της αγοράς ασφαλίσεων υγείας

Εργασιακά
14/07/2026 - 10:13

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:11

Παλιές ταυτότητες: Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει παράταση έως το 2027 - Πότε καταργούνται οριστικά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/07/2026 - 10:08

Γεωπολιτικό ράλι στην ενέργεια: Ορμούζ και πλήγματα στις ρωσικές υποδομές εκτινάσσουν τις τιμές

Πολιτική
14/07/2026 - 10:03

Κικίλιας: Έχουμε χιλιάδες λιμενικούς σε όλα τα λιμάνια για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

Αναλύσεις
14/07/2026 - 10:00

ΧΑ: Πιθανή αντιπαράθεση αγοραστών και πελατών για τη διατήρηση των 2500 μονάδων

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 09:53

Ήπιες μεταβολές στα ασιατικά χρηματιστήρια - «Εκρηκτική» αύξηση των κινεζικών εξαγωγών τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:52

Marfin: Ενώπιον ελληνικών και βρετανικών Αρχών οι τρεις συλληφθέντες – Στο κάδρο δύο ακόμα άνδρες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:30

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις, επιβολή διοδίων και ενεργειακό σοκ στο επίκεντρο

Σχόλια Αγοράς
14/07/2026 - 09:18

Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά με αρκετά βέλη στις φαρέτρες τους

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:11

Ο διεθνολόγος, Θ. Τσίκας, αναλύει στο «R» το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ για το Κυπριακό: Ερντογάν και Χριστοδουλίδης μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 09:09

Τουρισμός 2026: Επενδύσεις και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής - Οι προκλήσεις για «μικρούς και μεγάλους»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ