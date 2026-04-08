Έκρηξη κερδών στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Βουτιά στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Όπως σχεδόν όλα τα διεθνή χρηματιστήρια, έτσι και το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο ΓΔ άνοιξε με κέρδη άνω του 6% για να κινηθεί λίγο αργότερα στο 4,5%, ποσοστό ανάλογο με αυτό παρατηρείται στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Στο «πάρτι» του ΧΑ πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι τράπεζες, με τον ΔΤΡ να «σκαρφαλώνει» κατά +9%.

Στο υπόλοιπο ταμπλό, η Allwyn συνεχίζει το ράλι των προηγούμενων ημερών, όπως και η Alpha Trust (ΑΤΡΑΣΤ) που είναι και πάλι διψήφια μετά το deal με την ΑΛΦΑ.

Βουτιά-ρεκόρ στο φυσικό αέριο Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν την Μεγάλη Τετάρτη 8/4 οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καταγράφοντας πτώση που έφτασε έως και το 20%, στον απόηχο της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για προσωρινή κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν απότομη διόρθωση, υποχωρώντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης. Η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να συναίνεσε στην αναστολή στρατιωτικών επιχειρήσεων με αντάλλαγμα τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης πλοίων από την περιοχή.

Τα ολλανδικά συμβόλαια αναφοράς για τον Μάιο καταγράφουν πτώση 16,211%, διαμορφούμενα στα 44,615 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά τις πρωινές συναλλαγές.

Εκτινάχθηκε το Bitcoin - Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πυροδότησε ένα ράλι ανακούφισης στις αγορές, με τις μετοχές υψηλότερα και το πετρέλαιο σε πτώση.

Με το άκουσμα της συμφωνίας οι μετοχές σημείωσαν άνοδο σε όλες τις περιοχές, με τους ασιατικούς δείκτες αναφοράς και τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να ανεβαίνουν, καθώς οι επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν την ανακοίνωση ως πιθανό σημείο καμπής σε μια σύγκρουση που έχει ταρακουνήσει τις αγορές εδώ και εβδομάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο άνω του 5%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 3,4%.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 4%, ενώ ο Topix ήταν 3,2% υψηλότερα. Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 2,7%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο άνω του 2%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας αυξήθηκε κατά 2,15%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones αυξήθηκαν κατά 967 μονάδες ή 2,1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 πρόσθεσαν 2,1% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 αυξήθηκαν κατά 2,3%.

Το Bitcoin εκτινάχθηκε πάνω από 2% στα 71.508 δολάρια.

Τα ασφαλή καταφύγια, τα οποία συνήθως θα πωλούνταν σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, βρήκαν επίσης στήριξη. Ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 2,2% στα 4.803,83 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού πρόσθεσαν πάνω από 3% στα 4.835,90 δολάρια.

Οι επενδυτές έστρεψαν επίσης το ενδιαφέρον τους στα αμερικανικά ομόλογα, με τις αποδόσεις των 10ετών και 20ετών ομολόγων να μειώνονται κατά 9 μονάδες βάσης στο 4,253% και 4,839% αντίστοιχα. Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων μειώθηκαν κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,851%.

«Ουσιαστικά βλέπουμε ένα ράλι ανακούφισης που προστίθεται σε ένα ακόμη εύθραυστο μακροοικονομικό φόντο», δήλωσε στο CNBC ο Billy Leung, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στα ETFs Global X.

Οι τιμές του πετρελαίου, εν τω μεταξύ, βυθίστηκαν κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Το συμβόλαιο του West Texas Intermediate υποχώρησε περισσότερο από 14% στα 96,98 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ ο διεθνής δείκτης αναφοράς Brent έχασε περισσότερο από 12% στα περίπου 96 δολάρια ανά βαρέλι.