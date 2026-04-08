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Πανηγυρικό κλίμα στις Ευρωαγορές μετά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή - Ποιοι κλάδοι ηγούνται της ανόδου
Χρηματιστήρια
10:39 - 08 Απρ 2026

Πανηγυρικό κλίμα στις Ευρωαγορές μετά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή - Ποιοι κλάδοι ηγούνται της ανόδου 

Reporter.gr Newsroom
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Με έντονα ανοδικές τάσεις άνοιξαν την Τετάρτη (8/4) οι ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς οι διεθνείς αγορές αντιδρούν θετικά στην είδηση συμφωνίας υπό όρους για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.    

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραφε άνοδο 3,6%, με όλους τους επιμέρους κλάδους —πλην του πετρελαίου και φυσικού αερίου— να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Την κούρσα της ανόδου οδηγούν οι μετοχές του κλάδου αυτοκινήτων, των μεταλλευτικών εταιρειών και του τουρισμού, σημειώνοντας κέρδη 5,5%, 5,8% και 7,8% αντίστοιχα, αντανακλώντας τη βελτιωμένη επενδυτική διάθεση και την αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης.

Όσον αφορά τους σημαντικότερους δείκτες, ο γερμανικός DAX εκτοξεύεται κατά 4,87% στις 24.055,22 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 2,41% στις 10.598,50 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει κέρδη 4,09% στις 8.232,22 μονάδες.

Τέλος, στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει ράλι 3,69% στις 47.090,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται κατά 3,47% στις 18.052,53 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινείται ανοδικά κατά 0,63% στις 9.425,61 μονάδες.

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