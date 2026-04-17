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Χρηματιστήριο: Ανοδικό γύρισμα, μέσω του Ορμούζ - Τραπεζικό ράλι και +3,7% στην εβδομάδα
Σχόλια Αγοράς
17:39 - 17 Απρ 2026

Χρηματιστήριο: Ανοδικό γύρισμα, μέσω του Ορμούζ - Τραπεζικό ράλι και +3,7% στην εβδομάδα

Reporter.gr Newsroom
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Με νευρικότητα το κλείσιμο της χρηματιστηριακής εβδομάδας στο ΧΑ, με τον ΓΔ να έχει αρχικά απώλειες έως τις 2258 -0.7%, αλλά στη συνέχεια να γυρνά σε θετικό πρόσημο, λόγω του ράλι που προκάλεσε στις διεθνείς αγορές η είδηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΓΔ έκλεισε με άνοδο +1,5% στις 2309 μονάδες, σε μια συνεδρίαση επιταχυνόμενου τζίρου μετά τις ανακοινώσεις στα 365 εκ. και μεικτής τάσης (15 ανοδικές για 10 καθοδικές στον FTSE).

Ισχυρά κέρδη στις τράπεζες για ΑΛΦΑ +5.5%, ΕΥΡΩΒ +4.4%,OPTIMA +4.9%, ΠΕΙΡ +3.5%, ΕΤΕ +2.8% όπως και σε ΜΠΕΛΑ +3%, ΕΛΧΑ +4.7%, ΒΙΟ +3.7%, ΑΡΑΙΓ +3.1% και CENER +3% βοηθούμενη και από την σύσταση αγοράς της Eurobank Equities με τιμή στόχο στα 25,30 (από 18,20). Απώλειες για ΔΕΗ -2.2% εξαιτίας των πληροφοριών για πιθανή μεγάλη ΑΜΚ (έως και 1,5 δις) για να καλύψει μέρος του ευρύτατου επενδυτικού σχεδίου αλλά και του mega data center (εκτός επενδυτικού πλάνου) που προτείνεται να αναπτύξει στην Δυτική Μακεδονία.

Πωλήσεις και σε ΣΑΡ -1.7%, ΟΤΕ -1.5%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0.4% η οποία πάντως συνεχίζει να καταγράφει ένα εντυπωσιακό +60% από την αρχή του χρόνου, όπως και σε ΕΕΕ -0.3%, ΜΟΗ -3.4%, ΜΕΤLEN -0.5%.

Τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση με καλύτερη εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +1.1%) με την ΕΧΑΕ +3.4%, CREDIA +4.8%, ΦΡΛΚ +3.3%, ABAΞ +2.4%, ΟΛΘ +2.1%, ΟΛΠ +2.1%.

Υποχώρηση αρχικά στον κλάδο πληροφορικής με την ΚΟΥΕΣ -1.8%, αλλά βελτίωση μετά το μεσημέρι στις υπόλοιπες με ΠΡΟΦ +0.4% λόγω και των ενθαρρυντικών cc, ΠΕΡΦ +1.2% και REALCONS +1.7%.

Σε εξέλιξη η ΑΜΚ της ΥΚΝΟΤ +3.9% (4ν/1π με 0,75), ανοδικά και η ΚΟΥΑΛ +4.2%, ΙΝΛΙΦ +2.1% στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση.

Θετικό το κλείσιμο της εβδομάδας (ΓΔ +3.7% εβδομάδα) που συντηρεί τα μηνιαία κέρδη (ΓΔ +11.8% μήνας) σε μια συγκυρία πάντως όπου αναλυτές, επενδυτές και προφανώς αντιμαχόμενες πλευρές βρίσκονται με το δάχτυλο είτε στο κουμπί (buy/sell) είτε στην σκανδάλη.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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