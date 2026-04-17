OHE: Τουλάχιστον 47 γυναίκες και κορίτσια χάνουν καθημερινά τη ζωή τους στη Γάζα παρά την εκεχειρία

Ιδιαίτερα βαρύς είναι ο απολογισμός των επιπτώσεων του πολέμου στη Γάζα για τις γυναίκες, καθώς σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τις γυναίκες (U.N. Women), κατά μέσο όρο τουλάχιστον 47 γυναίκες και κορίτσια χάνουν καθημερινά τη ζωή τους. Μάλιστα, η υπηρεσία προειδοποιεί ότι οι απώλειες συνεχίζονται ακόμη και έξι μήνες μετά την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, συνολικά, από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2025, περισσότερες από 38.000 γυναίκες και κορίτσια έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με σχετική έκθεση της U.N. Women, η οποία εστιάζει σε ζητήματα ισότητας των φύλων.

Όπως ανέφερε στη Γενεύη η επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων της υπηρεσίας, Σοφία Κάλτορπ, το ποσοστό των γυναικών και κοριτσιών μεταξύ των θυμάτων είναι αισθητά υψηλότερο σε σύγκριση με προηγούμενες συγκρούσεις στην περιοχή. «Πρόκειται για ανθρώπους με δική τους ζωή και όνειρα», υπογράμμισε.

Η υπηρεσία εξέφρασε επίσης έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι οι θάνατοι γυναικών και κοριτσιών συνεχίστηκαν και μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Η συγκεκριμένη εκεχειρία έβαλε τέλος σε δύο χρόνια πολεμικών συγκρούσεων, ωστόσο άφησε υπό τον έλεγχο των ισραηλινών δυνάμεων μια εκτεταμένη, κατεστραμμένη ζώνη που καλύπτει πάνω από το μισό της Λωρίδας της Γάζας, ενώ το υπόλοιπο τμήμα, μια στενή παράκτια περιοχή, παραμένει υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Έκτοτε, σύμφωνα με τοπικές υγειονομικές αρχές, περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ενώ τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από επιθέσεις μαχητών. Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις του στοχεύουν στην αποτροπή επιθέσεων από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες.

Παράλληλα, η UNICEF επισημαίνει ότι παιδιά εξακολουθούν να σκοτώνονται και να τραυματίζονται με ανησυχητική συχνότητα, με τουλάχιστον 214 να έχουν χάσει τη ζωή τους το τελευταίο εξάμηνο.

Σύμφωνα με την U.N. Women, περίπου ένα εκατομμύριο γυναίκες και παιδιά έχουν εκτοπιστεί στη Γάζα. Η εκτεταμένη καταστροφή των υποδομών έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών σε βασικές υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, σημείωσε η Σοφία Κάλτορπ.

Τέλος, στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δείχνουν ότι περισσότερες από 500.000 γυναίκες στερούνται βασικές υπηρεσίες υγείας, όπως προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα, καθώς και υπηρεσίες αντιμετώπισης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.