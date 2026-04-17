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Το «ευχαριστώ» του Τραμπ στο Ιράν για το άνοιγμα του θαλάσσιου διαύλου στο Ορμούζ
Ειδήσεις
16:44 - 17 Απρ 2026

Το «ευχαριστώ» του Τραμπ στο Ιράν για το άνοιγμα του θαλάσσιου διαύλου στο Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε δημόσια την απόφαση του Ιράν να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, σε μια εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη εκεχειρία στον Λίβανο.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα: «Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτό και έτοιμο για πλήρη διέλευση. Ευχαριστώ».

Η αντίδραση αυτή έρχεται λίγη ώρα μετά τη δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος γνωστοποίησε ότι η Τεχεράνη επιτρέπει τη διέλευση εμπορικών πλοίων, υπό την προϋπόθεση ότι η κίνησή τους θα πραγματοποιείται σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε συμπληρωματική ανάρτηση του ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ παραμένει αναφέροντας: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοικτά και έτοιμα για εμπορική δραστηριότητα και πλήρη διέλευση, αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή όσον αφορά το Ιράν, αποκλειστικά, μέχρι τη στιγμή που η συναλλαγή μας [σσ. συμφωνία] με το Ιράν θα έχει ολοκληρωθεί κατά 100%. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη συζητηθεί».

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, η ναυσιπλοΐα θα διεξάγεται μέσω συγκεκριμένων και προκαθορισμένων θαλάσσιων διαδρομών, με στόχο την ασφαλή διέλευση και την αποφυγή εντάσεων σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή.

Η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αποκλιμάκωσης που ακολούθησε την επίτευξη εκεχειρίας στον Λίβανο, μετά από εβδομάδες έντονων συγκρούσεων. Τα Στενά του Ορμούζ, ως ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως, βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, καθώς οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία τους επηρεάζει άμεσα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τη ναυτιλία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvgs77q0lq9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 17/04/2026 - 16:56
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