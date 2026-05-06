Χρηματιστήριο: «Εκρηκτική» άνοδος με τάσεις stock picking και υπεραπόδοση των τραπεζών

Εκρηκτική η 3η διαδοχική ανοδική συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον ΓΔ να καταγράφει τιμές έως τα όρια της ετήσιας αντίστασης (2310-2330 μονάδες) και να κλείνει τελικά στις 2299 (+3,2%) με σαφή ανοδικό σχηματισμό και συντονισμό κινήσεων από τράπεζες (ΔΤΡ +5%) και τις υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE +3,4%), ενώ και ο τζίρος επανήλθε σε επίπεδα που είχαμε να δούμε από το πρώτο δίμηνο, στα 440 εκατ. ευρώ.

Η αναλογία ανοδικών/καθοδικών καταλυτική υπέρ των πρώτων τόσο στο σύνολο 83/31 όσο και στον FTSE 21/4.

Υψηλά κέρδη για τις τραπεζικές ΑΛΦΑ (+3,6%), ΠΕΙΡ (+3,4%), ΕΥΡΩΒ (+3%), OPTIMA (+3%) αλλά και τις βιομηχανικές ΤΙΤΑΝ (+4%), ΒΙΟ (+4%), ΕΛΧΑ (+4%), METLEN (+3%).

Ανάκαμψης συνέχεια για την ALWN με +2,7% που προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος από την αρχή του έτους, ιστορικά υψηλά για ΓΕΚΤΕΡΝΑ πάνω από τα 42 ευρώ και για την CENER πάνω από τα 25 ευρώ, απογείωση και για την ΑΡΑΙΓ με +5% στον κλάδο που έχει πληγεί περισσότερο μετά την 27η Φεβρουαρίου.

Απώλειες σε ΜΠΕΛΑ( -1,3%) εν μέσω ανησυχιών για τις επιδόσεις της στην Ρουμανία, με σχετική αδυναμία να καλύψει μέρος των σημαντικών ζημιών του 2026 (από 1,1 στο -18%), χαμηλότερα – αν και αναμενόμενα μετά τις εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ – η ΜΟΗ (-2%) και τα ΕΛΠΕ (-1%).

Καλή εικόνα αλλά με ηπιότερα κέρδη στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με την CREDIA (+3%), η οποία πιθανότατα στην επόμενη αναθεώρηση δεικτών υπαχθεί στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, νέα πολυετή υψηλά για την ΛΑΒΙ (+3%), όπως και για την ΚΡΙ (+4%), 4η ανοδική για τον ΑΒΑΞ (+1,8%) μετά και την άκρως θετική έκθεση της Piraeus Securities που δίνει σύσταση αγοράς και τιμή στόχο σημαντικά υψηλότερα (4,50 ευρώ) αλλά και αντίστοιχη της Eurobank Equities με υψηλότερη τιμή στα 4,85, ΙΝΤΚΑ (+5%), ενώ με κέρδη άνω του +1% έκλεισαν οι ΚΟΥΕΣ, ΟΤΟΕΛ, ΟΛΘ, NOVAL, ΑΔΜΗΕ, ΑΛΜΥ, ΦΡΛΚ.

Συνεχίζει την πορεία προς υψηλότερα επίπεδα στην ΥΚΝΟΤ (+8%), αντίδραση και σε ΑΕΜ (+3%) και QUALCO (+1,5%), απώλειες σε ΜΠΡΙΚ (-2%), ΠΑΠ (-1,5%), ΔΟΜΙΚ (-1%).

Έχοντας διανύσει ήδη το 1/3 του έτους μπορούμε βάσιμα να υποστηρίξουμε ότι πλέον το ελληνικό χρηματιστήριο έχει μετατραπεί από market driven σε stock picking με τις διαφορές να είναι πραγματικά εντυπωσιακές τόσο σε ό,τι αφορά στους δείκτες αναφοράς (1ο τετράμηνο ΓΔ +4%) όσο πολύ περισσότερο στις επιμέρους μετοχές ακόμα και μέσα στο ίδιο καλάθι μετοχών.

Πιο κλασικές περιπτώσεις για το πρώτο τετράμηνο του έτους είναι οι υπεραποδόσεις των CENER & ΓΕΚΤΕΡΝΑ που υπερβαίνουν το +63% αλλά ακόμα και οι ΒΙΟ & ΕΥΔΑΠ με κέρδη άνω του +30%, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται μεγάλες δεικτοβαρείς μετοχές όπως η ALWN -32%, ΜΠΕΛΑ -18%, METLEN -17%.

Σημαντικό το διήμερο που ακολουθεί σε ότι αφορά στις ανακοινώσεις 1ου τριμήνου από εταιρίες του FTSE που συνολικά καλύπτουν το 40% περίπου του ΓΔ (ενδεικτικά ΕΥΡΩΒ, ΤΙΤΑΝ, ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΕΤΕ) δίνοντας το στίγμα για το σύνολο του χρόνου αλλά και την όποια επιβάρυνση στο κομμάτι του κόστους τουλάχιστον για το 1/3 της περιόδου (Μάρτιος).

Πολλές και οι εκθέσεις οίκων εγχώριων και διεθνών και ελληνικές εισηγμένες σχεδόν όλες με θετικό πρόσημο, ενδεικτικά μόλις σήμερα πέρα των Piraeus Sec. & Eurobank Equities για τον ΑΒΑΞ , είχαμε την Pantelakis Sec. για την ΛΑΜΔΑ (τιμή στόχο στα 8,60), της Optima για την ΕΥΡΩΒ (τιμή στόχο στα 4,60) και της JP Morgan για τον ΟΤΕ (τιμή στόχο στα 19,90).

Αντίστοιχα, ισχυρές ανοδικές τάσεις επικράτησαν σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω εκτιμήσεων για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, με τον DAX +2.5% και τον STOXX600 +2.2%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης