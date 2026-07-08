Χρηματιστήριο: Οι καταλύτες για να προσεγγίσει έπειτα από 18 χρόνια τις 2600 μονάδες

Οι νέες πιέσεις σε μετοχές τεχνολογίας στον Nasdaq σε συνδυασμό με την μικρή (;) αναταραχή στην ΜΑ δεν επέτρεψαν στους επενδυτές να χαρούν τα ιστορικά (ΗΠΑ, Ιαπωνία) ή πολυετή υψηλά (Ευρώπη, Ελλάδα).

Στην εγχώρια αγορά ο ΓΔ επιχείρησε για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια να προσεγγίσει τις 2600 μονάδες (υψηλό 2567), χωρίς όμως την απαιτούμενη ώθηση από κρίσιμους κλάδους (τράπεζες, βιομηχανίες) με αποτέλεσμα να διακοπεί το τετραήμερο ανοδικό σερί της αγοράς.

Σταθερή η στήριξη από την μετοχή με το μεγαλύτερο βάρος στον ΓΔ την ΕΕΕ με τιμές στα 60€ και αποτίμηση πάνω από τα 22 δισ. Παραμένει στο επίκεντρο η ΕΥΔΑΠ λόγω των διεργασιών γύρω από τα νερά αλλά και των ΔΕΗ & ΓΕΚΤΕΡΝΑ που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην επενδυτική διαδικασία μέσω του μακρόπνοου επιχειρηματικού πλάνου της.

Αρκετές και ενδιαφέρουσες οι επιχειρηματικές ειδήσεις με κυριότερη την δημοσίευση αποτελεσμάτων τριμήνου από την ΛΑΜΔΑ που παρουσίασε σημαντική αύξηση εσόδων στα 143 εκ.€ (+35%) και αναμενόμενα ebitda στα 13,8 εκ.€, με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και nav/μετοχή στα 9 € περίπου.

Στον κλάδο πληροφορικής είχαμε τις ανακοινώσεις της ΚΟΥΑΛ για σημαντική εξαγορά στην Πολωνία εταιρίας ΙΤ (51% έναντι έως 7 εκ.€) αλλά και της ΠΡΟΦ για την εμπορική λειτουργία προϊόντος ΑΙ με πρωτοποριακά στοιχεία.

Πηγές από την διοίκηση της METLEN διέψευσαν κατηγορηματικά την περίπτωση ΑΜΚ για την εισηγμένη, σενάρια που κυκλοφορούσαν ευρέως τελευταία χωρίς ουσιαστική τεκμηρίωση.

Συνολικά η αγορά παραμένει σε θετικό momentum αλλά η υπέρβαση των κρίσιμων αντιστάσεων (2570-2600) απαιτεί νέους καταλύτες και συντονισμό με τις διεθνείς αγορές.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης