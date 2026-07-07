ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αναλύσεις
18:16 - 07 Ιουλ 2026

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανυπόστατες χαρακτηρίζονται εκ μέρους της Metlen οι φήμες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που κυκλοφόρησαν σήμερα στην αγορά και άσκησε πίεση στη μετοχή της.

Πηγές προσκείμενες στην εταιρεία διέψευσαν απερίφραστα τη φημολογία περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σημειώνοντας πως η Μetlen ασχολείται αποκλειστικά με τη συνεπή εκτέλεση των επιχειρηματικών της σχεδίων και την ικανοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί. Κάτι που σύμφωνα με πηγές της αγοράς, αναμένεται να αποτυπωθεί και στα αποτελέσματα 6μήνου, πιθανώς στις αρχές Αυγούστου.

Επιπρόσθεται γίνεται σαφές πως οποιαδήποτε σκέψη για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στις τρέχουσες τιμές, δεν θα μπορούσε να περάσει από το διοικητικό συμβούλιο, όταν μάλιστα έχουν αποφασιστεί οι αγορές ιδίων μετοχών, ως συμφέρουσα επενδυτική επιλογή.

Στέλεχος της χρηματιστηριακής αγοράς υπερθεμάτισε σχετικά τονίζοντας ότι με τις υφιστάμενες τιμές-στόχους, από σοβαρούς επενδυτικούς οίκους, να κινούνται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, αλλά και τις αποτιμήσεις του πρόσφατου παρελθόντος, θα ήταν πολύ δύσκολο για ένα σοβαρό ΔΣ με διεθνή μέλη να ξεκινήσει τέτοια συζήτηση, σε αυτές τις τιμές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Profit taking στο Χρηματιστήριο: Κοκκίνισε το ταμπλό - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς

Profit taking στο Χρηματιστήριο: Κοκκίνισε το ταμπλό - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες

Alpha Finance - AXIA: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες - Περιθώριο ανόδου έως 27%
Αναλύσεις

Alpha Finance - AXIA: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες - Περιθώριο ανόδου έως 27%

Metlen: Με κίνηση-ματ στον Κάθετο Διάδρομο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Metlen: Με κίνηση-ματ στον Κάθετο Διάδρομο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4Χ4 στις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4Χ4 στις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ναυτιλία
07/07/2026 - 18:14

Κικίλιας από το λιμένα Θεσσαλονίκης: Ο Προβλήτας 6 θα καταστήσει την πόλη κορυφαίο διαμετακομιστικό κόμβο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:06

Αλί Χαμενεΐ: Ολοκληρώθηκε η τελετή στην Κομ – Επόμενος σταθμός οι ιερές πόλεις του Ιράκ

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:00

Ευρωπαϊκές καινοτομικές λύσεις: Μέρισμα 0,06€ και αισιόδοξες προοπτικές για το 2026

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:54

Τέμπη: Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών – «Όχι» σε νέα ανάκριση

Οικονομία
07/07/2026 - 17:42

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:39

Ο Τραμπ ξαναθυμήθηκε την «αγάπη» του για τη Γροιλανδία

Σχόλια Αγοράς
07/07/2026 - 17:31

Profit taking στο Χρηματιστήριο: Κοκκίνισε το ταμπλό - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 17:29

Profile: Κάνει το επόμενο βήμα στο ΑΙ με πλατφόρμα agentic orchestration

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:29

Διπλή έρευνα, αλλά... νέα υποψηφιότητα: Ο Φάρατζ προκαλεί επαναληπτικές εκλογές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/07/2026 - 17:20

Κοινό Πρόγραμμα Υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 17:17

BofA: Οι φίλαθλοι του Μουντιάλ σκοράρουν δισεκατομμύρια στις επιχειρήσεις

Εργασιακά
07/07/2026 - 17:15

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: 1.500 θέσεις εργασίας για ανέργους 57 ετών και άνω στην Υγεία

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 17:03

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow παρά τις πιέσεις στις μετοχές ημιαγωγών και AI

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:55

Τουρκία και F-35: Τα εμπόδια που κρατούν «παγωμένη» τη συμφωνία

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:42

Τραμπ: Θετικός σε άρση των κυρώσεων και πώληση F-35 στην Άγκυρα - Ερντογάν: Τα έχεις υποσχεθεί

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:41

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:22

ΗΠΑ: Στα 77,6 δισ. δολάρια εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Μάιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:20

Τράπεζα της Αγγλίας: Η βρετανική οικονομία κινδυνεύει με ύφεση εάν «σκάσει» η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ