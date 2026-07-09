Χρηματιστήριο: Επιβεβαίωση της κρίσιμης στήριξης των 2440 μονάδων - Οι άμυνες της ελληνικής αγοράς

Η νέα κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ήταν μάλλον η αφορμή για την γενικευμένη διόρθωση στις αγορές, τουλάχιστον στον βαθμό που η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι η όποια επίπτωση θα είναι βραχυπρόθεσμη.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παρά την σημαντική υποχώρηση (ΓΔ -2,1%) κρατήθηκε σε απόσταση από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά (-3,3%) κυρίως λόγω των στηρίξεων που βγήκαν σε τραπεζικούς τίτλους αλλά και ευρύτερα σε αρκετές μετοχές του FTSE (ΜΟΗ, ΔΕΗ, ΤΙΤΑΝ, ΕΥΔΑΠ, κα).

Στα θετικά της συνεδρίασης η επιβεβαίωση της κρίσιμης στήριξης των 2440 μονάδων που δεν αποκλείεται να ξαναδοκιμαστούν το επόμενο διάστημα και ιδίως εάν ενταθούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ, καθώς και η ενεργοποίηση αγορών από βασικούς μετόχους ή/και από τις ίδιες τις εισηγμένες μέσω των προγραμμάτων buyback που έχουν ενεργοποιήσει (τράπεζες, Metlen κα).

Βοηθητικά στην οικονομία - και δευτερευόντως στην αγορά - λειτουργούν και οι ειδήσεις (ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ, ΣΕΤΕ κα) αναφορικά με την βελτίωση του Εμπορικού ελλείμματος στο πεντάμηνο (-9,5%) αλλά και η αύξηση της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια και των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της χώρας.

Σήμερα η ΕΓΣ της ΕΛΧΑ για την σημαντική ΑΜΚ ύψους 250 εκ. που θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα και θα ακολουθήσει την γνωστή μέθοδο (παραίτηση παλαιών μετόχων) που έχει αποδειχτεί εξαιρετικά ωφέλιμη για επιχειρήσεις και επενδυτές, ενώ και η νέα ομολογιακή έκδοση από την ναυτιλιακή Seanergy είχε μεγάλη επιτυχία τόσο στο κομμάτι της υπερκάλυψης (2x) όσο και στο θέμα του επιτοκίου (4,90%).

Στο χθεσινό conference call της διοίκησης της ΛΑΜΔΑ κινήθηκε σε αισιόδοξο κλίμα παρά τις χρονικές πιέσεις και την καθυστέρηση (;) στο κλείσιμο της συμφωνίας με το ION Group, ενώ η ΜΠΕΛΑ ανακοίνωσε ότι η σημαντική συμμετοχή του Capital Group έπεσε κάτω από το 5% σε μια συγκυρία πάντως που η σχέση τρέχουσας κεφαλαιοποίησης (3 δις) και καθαρής κερδοφορίας (320 εκ.) δεν ακολουθεί την συνολική πορεία της αγοράς (ΜΠΕΛΑ -18% από την αρχή του χρόνου).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης