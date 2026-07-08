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Sell off στο ΧΑ: Διασώθηκαν μόνο δύο μετοχές στον FTSE - Ποιες πιέστηκαν περισσότερο
Σχόλια Αγοράς
17:40 - 08 Ιουλ 2026

Sell off στο ΧΑ: Διασώθηκαν μόνο δύο μετοχές στον FTSE - Ποιες πιέστηκαν περισσότερο

Reporter.gr Newsroom
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Δεν άντεξε τα υψηλά των 2570 μονάδων η αγορά και υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, των δηλώσεων Τραμπ και της εκ νέου υποχώρησης των τεχνολογικών μετοχών σε ΗΠΑ και Ασία ο ΓΔ είχε απώλειες άνω του 2%.

Η ελληνική αγορά υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως τις 2457 μονάδες (-3.3%), με το κλείσιμο του ΓΔ σαφώς καλύτερο στις 2487 -2,14% αλλά με αυξημένο τζίρο στα 360 εκ. και με σχεδόν καθολική συμμετοχή στην πτώση τόσο στην υψηλή κεφαλαιοποίηση (23 στις 25 σε χαμηλότερα επίπεδα) όσο και στο σύνολο της αγοράς (30 ανοδικές για 103 καθοδικές μετοχές).

Η μεγαλύτερη πτώση σε CENER -6%, ΕΕΕ -3%, ΛΑΜΔΑ -4.7%, MTLEN -4% αλλά και στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -2,1%) με OPTIMA -3%, ΑΛΦΑ -2.4%, ΠΕΙΡ -2.3% και ΕΤΕ -2.9%. Μεγάλη προσφορά τίτλων και σε ALWN -3.5%, ΑΡΑΙΓ -4.1%, OTE -1.8%, BIO -3.8%, ΔΑΑ -2,8%.

Μόνο η ΕΥΔΑΠ +0,8% και η ΜΟΗ +0,6% επιβίωσαν της σημερινής πτώσης στον δείκτη FTSE, με την εικόνα και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση να είναι παρόμοια με την πλειονότητα των τίτλων σε άτακτη υποχώρηση. Οι βαρύτερες απώλειες ήταν σε ΠΡΟΝΤΕΑ -4,4%, ΑΛΜΥ -3,4%, ΑΒΑΞ -2,6%, ΙΝΤΕΚ -2,4%, ΑΔΜΗΕ -2,5%, ΟΤΟΕΛ -3,3%, ΚΟΥΕΣ -2,5%, χωρίς να ξεχωρίσει πραγματικά κάποια.

Ελαφρώς καλύτερη η κατάσταση στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον στο μέτρο της προσφοράς τίτλων με τις ΠΕΡΦ -4,1%, REALCONS -3,2% ,ΥΚΝΟΤ -1,7%, ΑΕΜ -1,7%, QLCO -2,1%,να χάνουν έδαφος.

Θετικά διαβάζεται η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για μείωση του Εμπορικού Ελλείμματος στο πεντάμηνο στα 12,4 δις (-1,2 δις ή -9%) κυρίως εξαιτίας της μεγαλύτερης αύξησης των εξαγωγών κατά 13,5% σε σχέση με τις εισαγωγές για την ίδια περίοδο που αυξήθηκαν κατά 4,4%.

Παραμένει η πίεση και στις ευρωπαϊκές αγορές με τον Dax -1,8% / IBEX -2.1% μετά και τις δηλώσεις Τραμπ, σημαντική υποχώρηση δείχνουν και τα futures στις ΗΠΑ με τον S&P να δείχνει πτωτικό άνοιγμα στο -0,8%.

Το σημερινό selloff παρότι βάζει ένα stop στην ανοδική κίνηση του ΓΔ, δημιουργεί ένα σαφώς λογικότερο σημείο εισόδου για επενδυτές που είτε δεν συμμετείχαν είτε έφυγαν νωρίτερα από την αγορά, χωρίς να αλλάζουν δραστικά τα δεδομένα παρά μόνο την διάθεση ρίσκου εκ μέρους των επενδυτών.

Τεχνικό σημείο στήριξης οι 2430 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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