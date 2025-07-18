Πετρέλαιο: Ενισχύεται μετά τις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και την περιορισμένη παραγωγή

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο την Παρασκευή 18/7, κατευθυνόμενες ωστόσο προς ήπια εβδομαδιαία απώλεια, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Παρασκευής τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent εμφανίζουν άνοδο 0,79%, στα 70,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα για το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονται κατά 1,01%, στα 68,22 δολάρια το βαρέλι. Παρά την άνοδο, και τα δύο συμβόλαια οδεύουν προς μικρή εβδομαδιαία απώλεια 0,5% και 0,4% αντίστοιχα.

Οι αγορές σταθμίζουν τον πιθανό αντίκτυπο στη διεθνή ισορροπία προσφοράς-ζήτησης από το 18ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει και νέα μέτρα που πλήττουν περαιτέρω τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Reuters, στο νέο πακέτο κυρώσεων προβλέπεται μείωση του ανώτατου ορίου τιμής που έχει θέσει η G7 για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, στα 47,6 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo, «ούτε το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, ούτε η προσθήκη των τάνκερ του "σκιώδους στόλου" στη λίστα κυρώσεων έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να διαταράξουν τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, οπότε η αγορά παραμένει σκεπτική ως προς την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων».

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης ενδεχόμενες κινήσεις από τις ΗΠΑ, μετά την απειλή του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα επιβάλει κυρώσεις στους αγοραστές ρωσικών εξαγωγών, εκτός αν η Μόσχα συμφωνήσει σε ειρηνευτική λύση εντός 50 ημερών.

«Τελικά, απομένει να δούμε αν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην αμερικανική πολιτική κυρώσεων και δασμών», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της Commerzbank.

Στην άνοδο των τιμών συνέβαλαν και τέσσερις συνεχόμενες ημέρες επιθέσεων με drones σε πετρελαϊκά κοιτάσματα στο ιρακινό Κουρδιστάν, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί κατά το ήμισυ η παραγωγή της περιοχής. Οι επιθέσεις αυτές αύξησαν τις τιμές των συμβολαίων κατά περίπου 1 δολάριο την Πέμπτη.

«Οι επιθέσεις αυτές αναμένεται να αφήσουν ισχυρό αποτύπωμα, καθώς η παραγωγή της περιοχής έχει υποχωρήσει από τα 280.000 βαρέλια την ημέρα στα περίπου 130.000», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Tamas Varga.

Αξιωματούχοι απέδωσαν τις επιθέσεις σε φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές, χωρίς όμως να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από κάποια οργάνωση.

Παρά την αναταραχή, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Ιράκ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το ιρακινό Κουρδιστάν θα επανεκκινήσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω αγωγού προς την Τουρκία, μετά από διετή παύση.

Οριακές απώλειες για το φυσικό αέριο – Σε τροχιά ανόδου ο χρυσός

Το μεσημέρι της Παρασκευής, τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το φυσικό αέριο καταγράφουν μικρή πτώση της τάξης του 0,500% στα 34,235 δολάρια/μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, χρυσός ενισχύεται με κέρδη 0,42% στα 3.359,50 δολάρια/ουγγιά, ενώ και το ασήμι παρουσιάζει κέρδη της τάξης του 0,95% στα 38,66 δολάρια/ουγγιά, όπως και ο χαλκός με άνοδο κατά 0,92% στα 5,5645 δολάρια/ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο είναι αποδυναμωμένο κατά 0,46% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να αγγίζει τα 1,1646 δολάριο ανά ευρώ. Ως προς τη λίρα Αγγλίας, το δολάριο «χάνει» κατά 0,35% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,3454 δολάριο ανά στερλίνα, η οποία, με τη σειρά της, εμφανίζεται αποδυναμωμένη κατά 0,010% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία στο 0,8656 λίρα/ευρώ.