ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση παραθαλάσσιου ακινήτου στην Αχαΐα - Τιμή εκκίνησης στα €15.000

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε., θυγατρική του Υπερταμείου, προχώρησε σε ηλεκτρονικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό (e-auction), για την εκμίσθωση παραθαλάσσιου γεωτεμαχίου με ακίνητο, στη θέση Παραλία Ποροβίτσας Ακράτας.

Πρόκειται για ακίνητο με ΑΒΚ 11 Αχαΐας 109,18 τ.μ., σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 5.346,67 τ.μ., και διαθέτει πρόσωπο σε καθορισμένο αιγιαλό και ζώνη παραλίας (ΦΕΚ 41Δ/27.01.1997), ενώ απέχει περίπου 1 χλμ. από τον οικισμό Κράθιο Ακράτας, του Δήμου Αιγιαλείας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Η τιμή εκκίνησης για τον διαγωνισμό έχει οριστεί στα 15.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης προβλέπεται για είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η προθεσμία υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών λήγει την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025 στις 14:00 (ώρα Ελλάδος).

Μέσα από τη στρατηγική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του χαρτοφυλακίου της, η ΕΤΑΔ επιδιώκει σταθερά την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία και την οικονομία.