Ανεβαίνει η μεταβλητότητα στο Bitcoin – Υποχωρεί στα $110.000 συμπαρασύροντας και τα alts

Το Bitcoin υποχώρησε σχεδόν 3% το τελευταίο 24ωρο, φτάνοντας στα 109.800 δολάρια, παρασύροντας και την υπόλοιπη αγορά – συμπεριλαμβανομένου του Ethereum. Ωστόσο, οι απώλειες δεν θεωρούνται δραματικές, με τα βασικά κρυπτονομίσματα να κινούνται κοντά στα πρόσφατα επίπεδα αποτίμησής τους.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει, πάντως, είναι η επανεμφάνιση μεταβλητότητας στο Bitcoin, η οποία είχε υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά για αρκετούς μήνες. Οι δείκτες 30ήμερης συνεπαγόμενης μεταβλητότητας BVIV (Volmex) και DVOL (Deribit) ξεπέρασαν για πρώτη φορά από τα μέσα Ιουνίου τον κινητό μέσο όρο των 100 ημερών, γεγονός που ενδεχομένως προμηνύει έντονη κινητικότητα τον Σεπτέμβριο.

Η άνοδος της μεταβλητότητας στον «βασιλιά» της κρυπτογράφησης ίσως λειτουργήσει ως πρώιμος δείκτης για πιθανή αύξηση και του δείκτη VIX της Wall Street, ο οποίος συχνά κινείται αντίστροφα από τις μετοχές. Ο Michael Kramer της Mott Capital σημειώνει ότι οι πιέσεις στη ρευστότητα αυξάνονται, με τη μείωση των αποθεματικών και τις μεγάλες πληρωμές αμερικανικών ομολόγων να κάνουν τις μετοχές ευάλωτες, παρά τη χαμηλή μεταβλητότητα.

Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι η δημοσίευση των στοιχείων για τον δομικό δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (core PCE) στις ΗΠΑ, που εκτιμάται πως θα διαμορφώσει την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed. Οι αναλυτές της Bitunix σημειώνουν ότι αν τα στοιχεία είναι ήπια ή εντός προβλέψεων, η επενδυτική διάθεση θα παραμείνει θετική, ενώ σε περίπτωση υψηλότερου από το αναμενόμενο πληθωρισμού, η Fed ίσως υιοθετήσει πιο επιφυλακτική στάση.

Σε περίπτωση «ήπιου» CPI, το Ethereum πιθανόν να υπεραποδώσει, καθώς συγκεντρώνει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Μόνο αυτή την εβδομάδα, τα ETF του Ethereum στις ΗΠΑ σημείωσαν καθαρές εισροές άνω του $1 δισ., σχεδόν διπλάσιες από τις αντίστοιχες του Βitcoin ($567 εκατ.), σύμφωνα με στοιχεία της SoSoValue.

Στις παραδοσιακές αγορές, η διαφορά απόδοσης μεταξύ των αμερικανικών 10ετών και 2ετών ομολόγων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2022, πράγμα που ενισχύει το θετικό αφήγημα για τον χρυσό και το Βitcoin.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin κινείται – το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) – στα 110.224,15 δολάρια με ημερήσιες απώλειες 2,7%. Η κεφαλαιοποίησή του βρίσκεται στα 2,2 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά κρυπτονομισμάτων λίγο πάνω από το 57,5%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum κυμαίνεται στα 4.357,78 δολάρια με μεγάλες απώλειες της τάξης του 5,3%, ενώ το Solana υποχωρεί κατά 2,53% στα 207,82 δολάρια, το Cardano κάνει «βουτιά» 5% στο 0,8269 δολάριο και το Dogecoin χάνει σχεδόν 4% στο 0,2154 δολάριο.

Εν τω μεταξύ, το Cronos που εχθές (28/8) είχε σημειώσει κέρδη άνω του 50%, υποχωρεί σήμερα κατά 19,45% στο 0,3023 δολάριο.

Τo Litecoin σημειώνει απώλειες 3,3% στα 110,20 δολάρια, το Shiba Inu υποχωρεί κατά 3,23% στο 0,00001221 δολάριο και το Monero (XMR) χάνει 3,11% στα 263,93 δολάρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης βρίσκεται στα 3,8 τρισ. δολάρια, με απώλειες γύρω στο 2,83%.