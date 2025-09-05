Ο Τραμπ παραδέχεται διπλωματική ήττα: Ρωσία και Ινδία ευθυγραμμίζονται με την Κίνα απέναντι στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αναγνωρίζει μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέστησαν διπλωματική ήττα από την Κίνα, όσον αφορά την προσπάθεια προσέγγισης της Ρωσίας και της Ινδίας.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «φαίνεται ότι έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινότερη Κίνα», προσθέτοντας ειρωνικά «Είθε να έχουν ένα μακρύ και ευημερούν μέλλον μαζί!». Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία που απεικονίζει τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ με τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Κίνα.

Η εν λόγω σύνοδος κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) πραγματοποιήθηκε στην Τιαντζίν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όπου ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Πούτιν και τον Μόντι. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι οι τρεις χώρες - Κίνα, Ινδία και Ρωσία - φαίνεται να σχηματίζουν έναν κοινό άξονα με στόχο να αντιμετωπίσουν την αμερικανική επιρροή, παρά τις ενδεχόμενες διαφορές που εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ τους.

Η ανάρτηση του Τραμπ υπογραμμίζει μια αίσθηση αδυναμίας της αμερικανικής διπλωματίας στη διαχείριση των σχέσεων με δύο από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην Ασία και τη Ρωσία, καθώς η Κίνα δείχνει να ενισχύει την επιρροή της δημιουργώντας συμμαχίες που περιορίζουν το περιθώριο δράσης των ΗΠΑ.