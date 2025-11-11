Αρνητικό γύρισμα στα crypto – Κάτω του ορίου των $105.000 το Bitcoin

Λίγο πάνω από τα 107.000 δολάρια έφτασε το τελευταίο 24ωρο η τιμή του Bitcoin, με ώθηση από τη φημολογία ότι το shutdown στις ΗΠΑ ενδέχεται να τερματιστεί ακόμη και στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζώνη των 107.000 δολαρίων, αφού γρήγορα πήρε και πάλι καθοδική τροχιά, συμπαρασύροντας και τα περισσότερα alts.

Έτσι, λίγο πριν τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα έχει πια χάσει και το επίπεδο των 105.000 δολαρίων και «παίζει» στα 104.570 με απώλειες 1,32%. Σε αυτό το πλαίσιο, η κεφαλαιοποίησή του πέφτει στα 2,09 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά αγγίζει το 58%.

Ακολουθώντας τον «βασιλιά» της κρυπτογράφησης, τα περισσότερα alts έχουν γυρίσει στα «κόκκινα», διαγράφοντας τα χθεσινά κέρδη.

Ως εκ τούτου, το Ethereum κινείται στα 3.558,39 δολάρια με απώλειες κοντά στο 1%, ενώ το XRP χάνει σχεδόν 3% στα 2,46 δολάρια. Εν τω μεταξύ, το Solana βρίσκεται, επίσης, κοντά στο -3% με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 163,54 δολάρια.

Παράλληλα, Dogecoin και Cardano χάνουν από 2,25% έκαστο, στο 0,31781 και στο 0,5806 δολάριο αντίστοιχα.

Το Litecoin κάνει «βουτιά» της τάξης του 4% στα 102,34 δολάρια, ενώ το Monero πέφτει κατά 7,41% στα 377 δολάρια και το Shiba Inu χάνει 2,18% στο 0,000009876 δολάριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς χάνει μέχρι στιγμής γύρω στα 50 δισ. δολάρια, με αποτέλεσμα να φτάνει στα 3,63 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Σε άλλες σημαντικές ειδήσεις, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και η IRS ανακοίνωσαν νέες κατευθυντήριες γραμμές, ανοίγοντας τον δρόμο για crypto προϊόντα που διαπραγματεύονται στη Wall Street να προσφέρουν staking yield στους επενδυτές.

Στις παραδοσιακές αγορές, ανησυχίες προκαλεί η πτώση της τιμής των μετοχών εταιρειών ανάπτυξης επιχειρήσεων όπως η Blue Owl Capital (OWL), παρά τη συνολική ισχύ της αγοράς. Για κάποιους αναλυτές, η πτώση αυτή υποδηλώνει προβλήματα στο high-yield και πιο ριψοκίνδυνο τμήμα των private credit.