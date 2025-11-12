To Bitcoin παλεύει για σταθεροποίηση άνω των $104.000 - Κέρδη και απώλειες στα Altcoins

Προσπάθεια να σταθεροποιηθεί άνω των 104.000 δολαρίων «καταβάλλει» σήμερα 12/11 το Bitcoin, αφού οι αγοραστές ανέλαβαν δράση για βοήθεια, μετά την υποχώρηση κάτω των 103.000 δολαρίων.

Το Bitcoin (BTC) ανέβηκε προσωρινά πάνω από τα $107.000 τη Δευτέρα, πριν υποχωρήσει ξανά κάτω από τα $105.000. Καθώς το κρυπτονόμισμα συνεχίζει να δυσκολεύεται να σημειώσει ουσιαστική ανάκαμψη, η δραστηριότητα των «φαλαινών» (μεγάλων κατόχων) έχει αυξηθεί σημαντικά. Το διάστημα μεταξύ 12 Οκτωβρίου και 3 Νοεμβρίου, έχουν στείλει πάνω από 19.500 BTC στο Binance, αξίας περίπου $2 δισεκατομμυρίων.

Στον αντίποδα, το ανησυχητικό για το κυριότερο κρυπτονόμισμα είναι ότι και οι εξορύκτες ακολούθησαν παρόμοια στρατηγική.

Παράγοντες της αγοράς κρυπτονομισμάτων αναφέρουν ότι «Αυτή η τάση αντανακλά μια υγιή ισορροπία στον χώρο της εξόρυξης, όπου οι μεγάλες εταιρείες διατηρούν μια σταθερή ροή κερδών χωρίς να ασκούν αρνητική πίεση στην αγορά. Η πρόσφατη αύξηση των μεταφορών Bitcoin στο Binance μπορεί επίσης να υποδηλώνει μια στροφή προς πιο ευέλικτες στρατηγικές διαχείρισης ρευστότητας, ιδιαίτερα εν μέσω αυξανόμενων όγκων συναλλαγών στα futures και τα παράγωγα».

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τετάρτης 12/11 το Bitcoin κυμαίνεται ανοδικά κατά 0,34% στα 104.910,33 δολάρια.

Μικτή τάση στην αγορά των εναλλακτικών κρυπτονομισμάτων

Τα περισσότερα από τα κυριότερα κρυπτονομίσματα παραμένουν σε αρνητικό έδαφος σε ημερήσια βάση με το XRP να υποχωρεί κατά 0,60% στα $2,45. Το Solana υποχωρεί κατά 2,39% στα 159,49 δολάρια, το DOGE σημειώνει απώλειες 0,86% στο 1,1766 δολάριο, το ADA με πτώση 0,47% στο 0,5767 δολάριο. Το TRUMP κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, κατά 6,05%, υποχωρώντας κάτω από τα $8 στα 7,81 δολάρια.

Αντιθέτως, κέρδη καταγράφει αυτή την ώρα το Ethereum κατά 0,31% στα 3.552,65 δολάρια, το HYPE με άνοδο 0,59% στα 40,24 δολάρια, το XMR με άνοδο 2,06% στα 383,71 δολάρια και το CC, το οποίο σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 28,90% στο 0,1273 δολάριο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχασε ακόμη $20 δισεκατομμύρια σε μια μέρα και βρίσκεται κάτω από τα $3,610 τρισεκατομμύρια.