Ευρωζώνη: Ελαφρά επιτάχυνση της οικονομίας - Στο 0,2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Μικρή αλλά σταθερή άνοδο κατέγραψε η οικονομία της ευρωζώνης το τρίτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση της Eurostat. Το ΑΕΠ των 20 χωρών του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση, δείχνοντας τάσεις σταθεροποίησης μετά τους προηγούμενους μήνες επιβράδυνσης.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εικόνα ήταν ακόμη πιο θετική, με την οικονομία να ενισχύεται κατά 0,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 1,4% για την ευρωζώνη και στο 1,6% για την ΕΕ.

Η Ιρλανδία ξεχώρισε με τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ, που άγγιξε το 12,3%, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή δυναμική της οικονομίας της. Αντίθετα, η Φινλανδία ήταν το μοναδικό κράτος μέλος που εμφάνισε ύφεση, με το ΑΕΠ της να υποχωρεί κατά 0,9%.

Αύξηση και στην απασχόληση

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας συνέχισε να βελτιώνεται. Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε: 0,1% στην ευρωζώνη, 0,2% στην ΕΕ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση, η απασχόληση ενισχύθηκε κατά 0,5% στην ευρωζώνη και κατά 0,6% στο σύνολο της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η ΕΕ και η ευρωζώνη διατηρούν μια μετριοπαθή αναπτυξιακή πορεία, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Η ήπια ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και οι θετικές τάσεις στην απασχόληση ενισχύουν τις προσδοκίες για μια πιο σταθερή οικονομική εικόνα το επόμενο διάστημα.