Ευρωζώνη: Ελαφρά επιτάχυνση της οικονομίας - Στο 0,2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εικόνα ήταν ακόμη πιο θετική, με την οικονομία να ενισχύεται κατά 0,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.
Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 1,4% για την ευρωζώνη και στο 1,6% για την ΕΕ.
Η Ιρλανδία ξεχώρισε με τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ, που άγγιξε το 12,3%, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή δυναμική της οικονομίας της. Αντίθετα, η Φινλανδία ήταν το μοναδικό κράτος μέλος που εμφάνισε ύφεση, με το ΑΕΠ της να υποχωρεί κατά 0,9%.
Αύξηση και στην απασχόληση
Παράλληλα, η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας συνέχισε να βελτιώνεται. Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε: 0,1% στην ευρωζώνη, 0,2% στην ΕΕ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Σε ετήσια βάση, η απασχόληση ενισχύθηκε κατά 0,5% στην ευρωζώνη και κατά 0,6% στο σύνολο της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες.
Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η ΕΕ και η ευρωζώνη διατηρούν μια μετριοπαθή αναπτυξιακή πορεία, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Η ήπια ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και οι θετικές τάσεις στην απασχόληση ενισχύουν τις προσδοκίες για μια πιο σταθερή οικονομική εικόνα το επόμενο διάστημα.