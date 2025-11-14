ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,4% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο
Οικονομία
12:27 - 14 Νοε 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,4% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι μείωσης 10,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (14/11) η ΕΛΣΤΑΤ. 

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Αυγούστου 2025, παρουσίασε μείωση 0,2% έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 - Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,5% έναντι μείωσης 4,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 0,03%

β. Στη μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 0,4% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,2%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 0,2%

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 0,2%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

