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Τάσεις σταθεροποίησης στα crypto μετά το «κραχ» της τελευταίας εβδομάδας – Στη ζώνη των $86.000 το Bitcoin
Νομίσματα
14:20 - 24 Νοε 2025

Τάσεις σταθεροποίησης στα crypto μετά το «κραχ» της τελευταίας εβδομάδας – Στη ζώνη των $86.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Τάσεις σταθεροποίησης παρουσιάζει η αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να κινείται στη ζώνη των 86.000 δολαρίων, μετά το κραχ της περασμένης εβδομάδας. 

Την ίδια στιγμή, τα περισσότερα μεγάλης κεφαλαιοποίησης altcoins έχουν υπάρξει αρκετά νωθρά σε ημερήσια βάση, όμως το ETH παρέμεινε πάνω από τα 2.800 δολάρια και το XRP κράτησε πάνω από τα 2,00 δολάρια.

Το BTC «σκόνταψε» στα $88.000

Η προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε στραβά και το κλίμα παρέμεινε αρνητικό για μέρες. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, το Bitcoin απορρίφθηκε έντονα στα 96.000 δολάρια και ωθήθηκε χαμηλότερα από τα 90.000 δολάρια. Αν και αναπήδησε άμεσα στα 94.000 δολάρια, οι επενδυτές επέστρεψαν γρήγορα και προκάλεσαν ακόμη πιο επώδυνες καθοδικές κινήσεις έως το τέλος της εβδομάδας.

Αφού έχασε αποφασιστικά τη στήριξη των 90.000 δολαρίων, το Bitcoin συνέχισε να κατρακυλά και έπεσε κάτω από τα 81.000 δολάρια την Παρασκευή. Αυτό σήμαινε ότι το περιουσιακό στοιχείο είχε χάσει 15.000 δολάρια σε λιγότερο από μία εβδομάδα και βυθίστηκε σε χαμηλό επτά μηνών.

Μετά από αυτή την ραγδαία πτώση, το κρυπτονομίσμα είδε τελικά κάποια ανακούφιση μετά τις αισιόδοξες δηλώσεις για μια επερχόμενη μείωση των επιτοκίων από τη Fed των ΗΠΑ. Αναπήδησε στα 84.000 δολάρια το Σαββατοκύριακο και ανέβηκε περαιτέρω το απόγευμα της Κυριακής και το πρωί της Δευτέρας στα 88.000 δολάρια.

Ωστόσο, αυτό το επίπεδο αποδείχθηκε υπερβολικά ισχυρό για το περιουσιακό στοιχείο. Τα 88.000 δολάρια αποδείχθηκαν το ανώτερο όριό του και υποχώρησε στη συνέχεια κάτω των 86.000 δολαρίων. Η κεφαλαιοποίησή του παραμένει στα 1,715 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins βρίσκεται κοντά στο 57%.

Παράλληλα, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει χάσει περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία ημέρα και βρίσκεται κοντά στο να υποχωρήσει κάτω από τα 3 τρισεκατομμύρια.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Δευτέρας (24/11), το Bitcoin σημειώνει πτώση 0,38%, με την κεφαλαιοποίησή του να βρίσκεται 1,74 τρισ. δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum βρίσκεται στα 2,799,10 δολάρια σημειώνοντας απώλειες 1,32%, ενώ το Solana χάνει περί το 1,23% στα 129,21 δολάρια.

Ταυτόχρονα, το XRP κερδίζει 0,67% που το φέρνει στο 2,06 δολάριο, ενώ το Dogecoin παραμένει σταθερό σημειώνοντας ήπια πτώση 0,04% στο 0,1451 δολάριο και το Cardano μειώνεται κατά 1,48% στο 0,4069 δολάριο.

Παράλληλα, το Monero σημειώνει καθοδική πορεία κατά 1,35% στο 390,88 δολάριο, ενώ το Litecoin χάνει επίσης 0,61% στα 82,93 δολάρια.

Τέλος, τo Polkadot υποχωρεί κατά 2,91%, στα 2,28 δολάρια, ενώ το TRUMP καταγράφει επίσης πτώση 2,08% στα 6,25 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 14:41
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