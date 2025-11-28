Μεταβλητότητα και αδυναμία στην αγορά crypto: Κάτω των $92.000 το Bitcoin παρά τις προσπάθειες ανάκαμψης

Μέχρι στιγμής, ο Νοέμβριος δεν έχει εξελιχθεί σε μήνα υπέρ των κρυπτονομισμάτων, καθώς έχασαν τη δυναμική τους και εν μέρει την ελκυστικότητά τους, ακολουθώντας τη γενικότερη πτωτική τάση που επικράτησε στις αγορές.

Ο «βασιλιάς» των crypto έδειξε αυτόν τον μήνα πως είναι επιρρεπής στις διακυμάνσεις, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως asset ακραίας μεταβλητότητας. Από την κορφή των 126.000 δολαρίων εύκολα κατρακύλησε κάτω από τις 90.000 δολάρια, σημειώνοντας απώλειες σε διάστημα πέντε ημερών κοντά στο 30% και παρασύροντας την αγορά σε bear market.

Με το χειρότερο σενάριο είναι πλέον κυρίαρχο, οι αναλυτές εκτιμούν πως θα χρειαστεί ριζική βελτίωση των συνθηκών για να δούμε το Bitcoin να πιάνει νέα ιστορικά υψηλά, αφού μέχρι στιγμής οι επενδυτές στρέφονται προς την αποφυγή του ρίσκου και είναι συγκρατημένοι.

Οι περισσότερες αναλύσεις συντείνουν στο ότι το κορυφαίο κρυπτονόμισμα θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται σε χαμηλά επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους, καθώς οι νεώτεροι επενδυτές πωλούν το token και τα EFTs που συνδέονται με αυτό.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Bitcoin, με όρους κεφαλαιοποίησης, «έπαιζε» κοντά στα 89.800 δολάρια, σημειώνοντας πτώση άνω του 20% τον τελευταίο μήνα.

Η καθοδική αυτή πορεία γίνεται εν μέσω εκκαθαρίσεων στις θέσεις κρυπτονομισμάτων με υψηλό βαθμό μόχλευσης, καθώς οι επενδυτές αποσύρονται από τις τοποθετήσεις υψηλού κινδύνου και στρέφονται προς «ασφαλή καταφύγια», όπως ο χρυσός. Τα μεικτά μάκρο και οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στο επιφυλακτικό κλίμα που επικρατεί.

Τα πράγματα για τους μακροπρόθεσμους κατόχους Bitcoin δεν είναι πολύ πιο αισιόδοξα, αφού κι εκεί καταγράφονται μαζικές πωλήσεις, λόγω της δημοφιλούς, αλλά αμφιλεγόμενης, πεποίθησης ότι το «halving» του token καθορίζει την πορεία του σύμφωνα με προβλέψιμους τετραετείς κύκλους.

Καθώς ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης χάνει την αίγλη του είναι πιθανό οι traders που είχαν αγοράσει όταν η τιμή κυμαινόταν πάνω από τα 100.000 δολάρια, με την προσδοκία ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει, τώρα να πουλήσουν βιαστικά, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας που μαστίζει την αγορά.

Κάτι τέτοιο θα ασκούσε ακόμη μεγαλύτερη πίεση στο δημοφιλές κρυπτονόμισμα, διαπιστώνει η Compass Point, τη στιγμή που ο αναλυτής Εντ Ένγκελ επισημαίνει πως οι διορθώσει του Bitcoin συνήθως τελειώνουν μετά τη μεταφορά των κεφαλαίων σε πιο σταθερούς κατόχους.

Ο ίδιος σημειώνει πως κατά την εκτίμησή του το Bitcoin δεν θα πέσει τόσο χαμηλά όσο σε προηγούμενα bear markets. Σημάδια που δείχνουν ότι έχει φτάσει στο ναδίρ σε αυτόν τον κύκλο είναι, σύμφωνα με τον Ένγκελ, η υψηλή καθαρή συσσώρευση μεταξύ των μακροπρόθεσμων κατόχων token και τα αρνητικά perpetual funding rates, που ενδεχομένως δείχνουν ότι οι μοχλευμένες θετικές θέσεις έχουν εκκαθαριστεί από την αγορά.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο μετά τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 91.500 δολάρια με ημερήσια κέρδη 0,68%. Η κεφαλαιοποίησή του αγγίζει τα 1,83 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά είναι κοντά στο 58%.

Εν τω μεταξύ, το Ethereum υπερβαίνει για λίγο τα 3.000 δολάρια, αφού με κέρδη 1,14% βρίσκεται στα 3.031,57 δολάρια.

Το Solana σημειώνει μικρές απώλειες (-0,45%) στα 140,64 δολάρια και το XRP κερδίζει σχεδόν 0,5% στα 2,2 δολάρια.

Dogecoin και Cardano είναι «κόκκινα», με απώλειες 1,49% στο 0,1505 δολάριο και 0,96% στο 0,4244 δολάριο, αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, το Monero διαγράφει τις προηγούμενες απώλειές του με κέρδη 4,1% στα 409,39 δολάρια και το Litecoin κινείται αρνητικά με απώλειες 1,91% στα 84,94 δολάρια, ενώ στα «πράσινα» βρίσκεται και το Shiba Inu που ενισχύεται κατά 2,4% στο 0,000008805 δολάριο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς «παίζει» στα 3,2 τρισ. δολάρια με κέρδη 0,61% το τελευταίο 24ωρο και ετήσια μεταβολή -7,96%.