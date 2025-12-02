Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Δημιουργούν stablecoin σε ευρώ ως αντίβαρο στην Αμερικανική κυριαρχία στις ψηφιακές πληρωμές

Μια ομάδα 10 ευρωπαϊκών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών ονομάτων ING (INGA.AS), UniCredit (CRDI.MI) και BNP Paribas (BNPP.PA), σχημάτισαν ένα κονσόρτσιουμ για την έκδοση ενός stablecoin που θα συνδέεται με το ευρώ, σε μια κίνηση που ελπίζουν ότι θα αντισταθμίσει την κυριαρχία των ΗΠΑ στις ψηφιακές πληρωμές.

Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας με έδρα το Άμστερνταμ, η οποία ονομάζεται qivalis, θα είναι ο Jan-Oliver Sell, ο οποίος εργάστηκε προηγουμένως στην Coinbase στη Γερμανία. Ο επικεφαλής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της ING, Floris Lugt, θα αναλάβει καθήκοντα οικονομικού διευθυντή (CFO), ενώ πρώην πρόεδρος της NatWest, Howard Davies, θα είναι πρόεδρος του κονσόρτσιουμ, όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου στο Άμστερνταμ την Τρίτη.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο έργο, το οποίο είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο, είναι αρχικά οι ING, UniCredit, Banca Sella (BSEL.HT), KBC (KBC.BR), DekaBank, Danske Bank (DANSKE.CO), SEB (SEBa.ST), Caixabank (CABK.MC) και Raiffeisen Bank International (RBIV.VI). Η BNP Paribas έχει επίσης πλέον ενταχθεί στο γκρουπ, σύμφωνα με τον Lugt.

Τα stablecoins – ένα είδος κρυπτονομίσματος σχεδιασμένου να διατηρεί σταθερή αξία και να υποστηρίζεται από παραδοσιακά νομίσματα – έχουν γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, κυρίως χάρη στην εταιρεία Tether με έδρα το Ελ Σαλβαδόρ, η οποία έχει περίπου 185 δισεκατομμύρια δολάρια σε κυκλοφορία του δολαρίου-συνδεδεμένου token της.

Μια σειρά κορυφαίων αμερικανικών χρηματοοικονομικών εταιρειών προετοιμάζονται να εκδώσουν δικά τους stablecoins συνδεδεμένα με το δολάριο, μετά την υπογραφή νόμου από τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέτει κανόνες για τα stablecoins.

Η qivalis βρίσκεται στη διαδικασία αίτησης για άδεια Ηλεκτρονικού Νομίσματος (EMI) από την Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας. Η εταιρεία αναμένει να λανσάρει το stablecoin στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2026, με τη διαδικασία αδειοδότησης να διαρκεί περίπου έξι έως εννέα μήνες, σύμφωνα με τον Sell.