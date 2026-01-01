Πού θα φτάσουν Bitcoin και Ethereum το 2026 - Ποια άλλα κρυπτονομίσματα αξίζουν την προσοχή μας

Το 2025 ήταν μία χρονιά με έντονα σκαμπανεβάσματα στην αγορά crypto. To Bitcoin πέτυχε μεν ιστορικά υψηλά αλλά είχε και περιόδους μεγάλων και ισχυρών απωλειών.

Μετά το halving του Bitcoin το 2024 και τη σημαντική πρόοδο στη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο το Bitcoin όσο και το Ethereum (το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα) είχαν στρωμένο έδαφος για το 2025. Τι θα συμβεί, όμως, το 2026;

Αν και η βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα παραμένει αναπόφευκτη, οι θεμελιώδεις τάσεις που επηρεάζουν και τα δύο assets δείχνουν προς υψηλότερες αποτιμήσεις και βαθύτερη ενσωμάτωση στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Bitcoin: Ορμή και Θεσμική Επέκταση

Έως το 2026, το Bitcoin ενδέχεται να εισέρχεται στο τελικό στάδιο της επόμενης ανοδικής του πορείας, ενισχυμένο από το σοκ στην προσφορά που προκάλεσε το halving του Απριλίου 2024. Ιστορικά, κάθε halving μειώνει την ημερήσια παραγωγή νέου BTC, δημιουργώντας ανοδική πίεση στην τιμή περίπου 18 έως 24 μήνες αργότερα. Αυτό το χρονοδιάγραμμα υποδηλώνει ότι μέχρι τα μέσα του 2026 πιθανώς θα υπάρξει μια κορύφωση της αγοράς.

Η θεσμική υιοθέτηση συνεχίζει να αποτελεί ισχυρό καταλύτη. Η εισαγωγή spot Bitcoin ETFs άνοιξε την αγορά του BTC σε παραδοσιακούς επενδυτές και εταιρικά ταμεία, εξασφαλίζοντας συνεχή ροή κεφαλαίων. Καθώς ο παγκόσμιος πληθωρισμός υποχωρεί και οι κεντρικές τράπεζες αρχίζουν να χαλαρώνουν τη νομισματική πολιτική, το Bitcoin θα μπορούσε να επωφεληθεί από το ανανεωμένο ενδιαφέρον για σπάνια, μη κρατικά περιουσιακά στοιχεία.

Με βάση τα παραπάνω, ορισμένοι από τους πιο έγκυρους αναλυτές παγκοσμίως εκτιμούν πως η τιμή του Bitcoin θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 120.000 και 180.000 δολαρίων. Σε ένα πιο αισιόδοξο σενάριο – τροφοδοτούμενο από αυξανόμενη θεσμική ζήτηση ή παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα – το Bitcoin θα μπορούσε ενδεχομένως να ξεπεράσει τα 200.000 δολάρια.

Να σημειωθεί, βέβαια, πως για την ώρα το Bitcoin... αγκομαχά στο επίπεδο των 90.000 δολαρίων.

Προβλέψεις για Bitcoin

JPMorgan

Θεωρούν κατώτατο σημείο (floor) για το BTC στα 94.000 $ .

. Προβλέπουν ότι η τιμή μπορεί να φτάσει τα 170.000 $ εντός του 2026, βασιζόμενοι σε μοντέλο που συγκρίνει το BTC με τον χρυσό.

Standard Chartered

Ο αναλυτής Geoffrey Kendrick προβλέπει 300.000 $ έως το τέλος του 2026 .

. Μακροπρόθεσμα βλέπει το Bitcoin στα 500.000 $ έως το 2028, λόγω αυξανόμενης θεσμικής υιοθέτησης και μείωσης της μεταβλητότητας.

Bernstein

Προβλέπει ότι η bull αγορά κρυπτονομισμάτων μπορεί να «τραβήξει» μέχρι τις αρχές του 2026.

Στόχος τιμής: ~200.000 $.

Ethereum: Κλιμάκωση στο Επόμενο Όριο της Onchain Οικονομίας

Σχετικά με το Ethereum, η αναπτυξιακή του πορεία εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην επεκτασιμότητα, τη χρηστικότητα και το εξελισσόμενο οικονομικό του μοντέλο. Έως το 2026, οι λύσεις Layer 2 όπως τα Arbitrum, Optimism, zkSync και Base αναμένεται να έχουν ωριμάσει πλήρως, αυξάνοντας θεαματικά τη ροή δεδομένων στο δίκτυο και μειώνοντας τα τέλη.

Αυτή η εξέλιξη πιθανότατα θα προσελκύσει περισσότερη tokenization πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, θεσμική δραστηριότητα DeFi και ευρύτερη παγκόσμια υιοθέτηση του ETH.

Ο μετασχηματισμός του Ethereum σε ένα αποπληθωριστικό asset μετά το Merge ενισχύει περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη ελκυστικότητά του. Θα μπορούσε δηλαδή να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο θεμελιωδώς ισχυρά ψηφιακά assets.

Η τιμή του Ethereum θα μπορούσε να κυμανθεί γύρω στα 10.000 δολάρια ως βασικό σενάριο για το 2026, με ένα ευρύτερο εύρος από 8.000 έως 12.000 δολάρια.

Προβλέψεις για Ethereum

Tom Lee (Fundstrat):

Προβλέπει ότι το Ethereum μπορεί να φτάσει ~$12.000 έως τον Ιανουάριο του 2026

HODL FM (αναλυτές):

Καλό/μέτριο σενάριο: $5.000–$7.000 .

. Αισιόδοξο σενάριο (“bull”): πάνω από $10.000, αν υλοποιηθούν έγκαιρα σημαντικά upgrades (π.χ. sharding) και υπάρξει μεγάλη θεσμική υιοθέτηση

Bitcoins Guide:

Πιο ρεαλιστικό εύρος για το 2026: $5.000–$7.500 .

. Σε “σούπερ κύκλο” (supercycle): > $12.000+.

InvestingHaven:

Από 6 αναλυτές προκύπτει μέση προβλεπόμενη τιμή $6.325 περίπου, με εύρος από ~$2.500 (πως χειρότερο σενάριο) έως > $11.000 σε πιο αισιόδοξα σενάρια

Fundfa.com:

Κατώτατο σενάριο: $6.062

Μέση τιμή: $6.236

Υψηλό σενάριο: $7.320

Ανερχόμενα κρυπτονομίσματα

Εκτός από τα δύο μεγάλα κρυπτονομίσματα υπάρχουν και τα ανερχόμενα πιο ελκυστικά για μικρότερους επενδυτές.

Solana

Η αύξηση της θεσμικής υιοθέτησης και των DeFi / tokenization εφαρμογών στο Solana θεωρείται ένα δυνατό θεμέλιο.

Η Bitwise Europe προβλέπει για το 2026 τρία σενάρια:

Bear case: ~ $638

Base case: ~ $767

Bull case: ~$907

Cardano

Σύμφωνα με το Investing Haven, το Cardano που κυμαίνεται σχετικά χαμηλά μπορεί να ξεπεράσει το 2026 κρίσιμα επίπεδα αντίστασης και να κυμανθεί πολύ πάνω από την τιμή των 0,46 δολαρίων που έκλεισε το 2025.

Υπάρχουν δηλαδή εκτιμήσεις για άνοδο πάνω από το όριο των 3 δολαρίων.

Άλλες πιο συντηρητικές προβλέψεις δίνουν βέβαια τις ακόλουθες τιμές:

Finst: €1.69 κατά μέσο όρο για το 2026.

LiteFinance: εκτιμά εύρος $0.70–$1.25 για το 2026, ανάλογα με την υιοθέτηση και τη διασύνδεση DeFi.

Benzinga: μέσο σενάριο περίπου $1,02 με upside αν συνεχιστούν οι αναβαθμίσεις (π.χ. Hydra) και η υιοθέτηση από ιδρύματα.

Από την τεράστια σε αριθμο αγορά crypto προτείνονται ακόμα τα ακόλουθα project:

Avalanche: Η Margex προβλέπει εύρος $15.01 – $61.39 για το 2026 ανάλογα με την υιοθέτηση και δραστηριότητα στο δίκτυο. Υπάρχουν, όμως και πιο αισιόδοξα σενάρια που το ανεβάζουν στα 100$.

Polkadot: Μέσος στόχος ~$2.85 για το 2026 δίνει το Cryptonews με πιθανό υψηλό ~$3.00.

Αξίζει να παρακολουθήσετε τέλος το ανερχόμενο Ozak AI για το οποίο αναλυτές βλέπουν δυνατότητα 500× έως το 2026, λόγω συνδυασμού AI + DePIN (αποκεντρωμένο υποδομής δικτύου).