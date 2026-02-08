Σταθεροποιείται το Bitcoin στη ζώνη των $70.000, «φρενάροντας» την ελεύθερη πτώση

Το Bitcoin δείχνει σημάδια σταθεροποίησης και ανάκαμψης, καθώς μετά το έντονο sell-off των προηγούμενων ημερών κατάφερε να επανέλθει πάνω από το ψυχολογικό όριο των $70.000. Η σχετικά ήρεμη εικόνα του Σαββατοκύριακου λειτούργησε υποστηρικτικά για την αγορά, επιτρέποντας στο BTC να καταγράψει ημερήσια άνοδο περίπου 2,3% και να κινηθεί στα υψηλά των τελευταίων ημερών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Κυριακής (8/2) το Bitcoin ενισχύεται κατά 3,09% στα 71.162,74 δολάρια.

Η περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, ήταν εξαιρετικά ταραχώδης. Μετά την απόρριψη κοντά στα $84.000, το Bitcoin υπέστη αλλεπάλληλες πιέσεις, με αποκορύφωμα τη βίαιη πτώση της Πέμπτης, όταν μέσα σε λίγο παραπάνω από 24 ώρες κατέρρευσε από τα $77.000 στα $60.000 — χαμηλό άνω του ενός έτους. Η αντίδραση ήταν άμεση, με ισχυρό rebound προς τα $72.000, αν και ακολούθησε νέα διόρθωση έως τα $68.000 πριν τη σημερινή ανοδική κίνηση.

Με την τρέχουσα άνοδο, η συνολική κεφαλαιοποίηση του Bitcoin έχει επανέλθει πάνω από τα $1,4 τρισεκατομμύρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά παραμένει ισχυρή, κοντά στο 57%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ο απόλυτος ρυθμιστής των κινήσεων στον χώρο των crypto.

Στα altcoins, η εικόνα είναι μικτή, με Ethereum, Solana και αρκετά μεγάλα projects σε άνοδο, ενώ μεμονωμένα tokens όπως το HYPE κινούνται έντονα πτωτικά.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά περίπου $80 δισ. το τελευταίο 24ωρο και πλέον προσεγγίζει τα $2,5 τρισεκατομμύρια, δείχνοντας ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, οι αγοραστές επιστρέφουν στο παιχνίδι.