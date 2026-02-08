ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σταθεροποιείται το Bitcoin στη ζώνη των $70.000, «φρενάροντας» την ελεύθερη πτώση
Νομίσματα
15:05 - 08 Φεβ 2026

Σταθεροποιείται το Bitcoin στη ζώνη των $70.000, «φρενάροντας» την ελεύθερη πτώση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Bitcoin δείχνει σημάδια σταθεροποίησης και ανάκαμψης, καθώς μετά το έντονο sell-off των προηγούμενων ημερών κατάφερε να επανέλθει πάνω από το ψυχολογικό όριο των $70.000. Η σχετικά ήρεμη εικόνα του Σαββατοκύριακου λειτούργησε υποστηρικτικά για την αγορά, επιτρέποντας στο BTC να καταγράψει ημερήσια άνοδο περίπου 2,3% και να κινηθεί στα υψηλά των τελευταίων ημερών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Κυριακής (8/2) το Bitcoin ενισχύεται κατά 3,09% στα 71.162,74 δολάρια.

Η περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, ήταν εξαιρετικά ταραχώδης. Μετά την απόρριψη κοντά στα $84.000, το Bitcoin υπέστη αλλεπάλληλες πιέσεις, με αποκορύφωμα τη βίαιη πτώση της Πέμπτης, όταν μέσα σε λίγο παραπάνω από 24 ώρες κατέρρευσε από τα $77.000 στα $60.000 — χαμηλό άνω του ενός έτους. Η αντίδραση ήταν άμεση, με ισχυρό rebound προς τα $72.000, αν και ακολούθησε νέα διόρθωση έως τα $68.000 πριν τη σημερινή ανοδική κίνηση.

Με την τρέχουσα άνοδο, η συνολική κεφαλαιοποίηση του Bitcoin έχει επανέλθει πάνω από τα $1,4 τρισεκατομμύρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά παραμένει ισχυρή, κοντά στο 57%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ο απόλυτος ρυθμιστής των κινήσεων στον χώρο των crypto.

Στα altcoins, η εικόνα είναι μικτή, με Ethereum, Solana και αρκετά μεγάλα projects σε άνοδο, ενώ μεμονωμένα tokens όπως το HYPE κινούνται έντονα πτωτικά.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά περίπου $80 δισ. το τελευταίο 24ωρο και πλέον προσεγγίζει τα $2,5 τρισεκατομμύρια, δείχνοντας ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, οι αγοραστές επιστρέφουν στο παιχνίδι.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ομόλογα και σενάρια αύξησης επιτοκίων «λυγίζουν» το Bitcoin
Νομίσματα

Ομόλογα και σενάρια αύξησης επιτοκίων «λυγίζουν» το Bitcoin

Κάτω από τα $80.000 το Bitcoin λόγω πληθωριστικού «σοκ» και γεωπολιτικής έντασης
Νομίσματα

Κάτω από τα $80.000 το Bitcoin λόγω πληθωριστικού «σοκ» και γεωπολιτικής έντασης

Bitcoin: Ανακάμπτει μετά το σοκ του CPI – Ισχυρές διακυμάνσεις και βουτιά 17% για «viral» token
Νομίσματα

Bitcoin: Ανακάμπτει μετά το σοκ του CPI – Ισχυρές διακυμάνσεις και βουτιά 17% για «viral» token

Μετρημένες κινήσεις στα crypto με το βλέμμα στα μάκρο – «Κολλημένο» στα $80.000 το Βitcoin
Νομίσματα

Μετρημένες κινήσεις στα crypto με το βλέμμα στα μάκρο – «Κολλημένο» στα $80.000 το Βitcoin

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ