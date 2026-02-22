Το Bitcoin σε υπαρξιακή κρίση: Ποιος είναι τελικά ο σκοπός του «ψηφιακού χρυσού»

Το Bitcoin βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, αφού παρά τη φήμη του ως «ψηφιακός χρυσός» και την ευρεία θεσμική υιοθέτηση, καταγράφει πτώση άνω του 40% από το ιστορικό υψηλό του, ενώ οι παραδοσιακοί μηχανισμοί ανάκαμψης φαίνεται να μην λειτουργούν πλέον.

Το παράδοξο είναι- παρατηρεί το Bloomberg – ότι τίποτα από αυτά δεν οφείλεται σε αποτυχία του συστήματος απέναντι στο Bitcoin. Η Ουάσιγκτον δεν υπήρξε ποτέ πιο φιλική. Η θεσμική υιοθέτηση δεν ήταν ποτέ βαθύτερη. Η Wall Street δεν είχε ποτέ τόσο μεγάλη έκθεση. Το Bitcoin έλαβε ό,τι ζητούσε· και δεν ήταν αρκετό.

Το κορυφαίο crypto, λοιπόν, καλείται να απαντήσει σε ένα ερώτημα που ποτέ δεν αντιμετώπιζε όταν οι τιμές ανέβαιναν: Αν δεν είναι το καλύτερο μέσο για γρήγορο κέρδος, ούτε το πιο αξιόπιστο καταφύγιο, αλλά ούτε κι ένα αποτελεσματικό μέσο πληρωμών, τότε τι είναι πραγματικά και γιατί υπάρχει;

Το «κενό» στο αφήγημα

Σε αντίθεση με μετοχές ή εμπορεύματα, το Bitcoin δεν βασίζεται σε θεμελιώδη μεγέθη. Η αξία του στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην πίστη — στη δύναμη των αφηγήσεων που πείθουν νέους αγοραστές να συμμετάσχουν. Αυτά τα αφηγήματα τώρα αποδυναμώνονται. Οι ιδιώτες που εισήλθαν στο ράλι, ενισχυμένο από τον Τραμπ, βρίσκονται πλέον βαθιά «μέσα» σε ζημιές.

«Νέοι χώροι κερδοσκοπίας, όπως οι αγορές προβλέψεων — και ακόμη και τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων — αποσπούν την προσοχή από τις αγορές crypto», είπε η Νοέλ Άτσεσον, συγγραφέας του newsletter Crypto is Macro Now. «Τώρα που το Bitcoin είναι “μακροοικονομικό περιουσιακό στοιχείο”, πρέπει να ανταγωνιστεί πολλές εναλλακτικές, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ευκολότερες στην κατανόηση και στην παρουσίαση σε διαχειριστές, πελάτες ή διοικητικά συμβούλια».

Τα stablecoins βγαίνουν μπροστά

Ένα ξεκάθαρο μήνυμα ήρθε τον Νοέμβριο, όταν ο Τζακ Ντόρσι — χρόνια ένθερμος υποστηρικτής του Bitcoin — ανακοίνωσε ότι το Cash App θα υποστηρίζει stablecoins. Ο ίδιος για χρόνια αντιμετώπιζε τον «μαξιμαλισμό» του Bitcoin ως δόγμα, οπότε η στροφή του έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα: ο αγώνας στις πληρωμές προχωρά χωρίς το Bitcoin.

Στην Ουάσιγκτον, τα stablecoins βρίσκονται στο επίκεντρο. Το διακομματικό Genius Act πέρασε εύκολα, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές προωθούν ανοιχτά υποδομές token με κάλυψη σε δολάρια. Ακόμη και στην crypto αγορά, το Bitcoin δεν είναι πια ο μοναδικός πρωταγωνιστής. Η tokenization, τα παράγωγα blockchain και οι διασυνοριακές πληρωμές με stablecoins εμφανίζονται ως αξιόπιστες χρήσεις, χωρίς να απαιτείται το Bitcoin.

«Αν μη τι άλλο, η δραστηριότητα των stablecoins συνδέεται περισσότερο με το Ethereum ή άλλες αλυσίδες. Και τα stablecoins είναι για πληρωμές», είπε ο Κάρλος Ντομίνγκο, συνιδρυτής και CEO της Securitize. «Δεν νομίζω ότι σήμερα κάποιος βλέπει το Bitcoin ως μηχανισμό πληρωμών».

Το μυστήριο «ξεφουσκώνει»

Είναι οξύμωρο, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αποδόμηση του Bitcoin ξεκίνησε στην περίοδο της ανόδου του. Το «bull run» του 2025 πυροδότησε κύμα θεσμικών υποδομών που στόχευαν στη νομιμοποίησή του. Αυτό, αντί να ενισχύσει το μυστήριο, το έκανε να εξανεμιστεί.

Το Bitcoin μοιάζει πλέον με οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν της Wall Street: ένας κωδικός σε αναπτυσσόμενο μενού, πακεταρισμένος με options και προϊόντα μεταβλητότητας. Ό,τι κάποτε απαιτούσε βαθιά έρευνα, σήμερα χρειάζεται απλώς λογαριασμό σε χρηματιστηριακή.

Οι υποστηρικτές επικαλούνται τη σχεδιασμένη σπανιότητα — τα 21 εκατομμύρια, τους κύκλους halving, τον ενσωματωμένο αποπληθωρισμό. Στις αγορές, όμως, η σπανιότητα που μετρά είναι η προσοχή. Και η αφθονία αφηγήσεων είναι πλέον σχεδόν απεριόριστη: altcoins, παράγωγα altcoins, tokenized μετοχές, δομημένα προϊόντα μόχλευσης. Ακόμη και η πιθανή άνοδος της κβαντικής υπολογιστικής τροφοδοτεί αμφιβολίες για τα κρυπτογραφικά θεμέλια του Bitcoin.

Η αποτυχία να λειτουργήσει ως «ασφαλές καταφύγιο»

Παρά τα χρόνια που παρουσιάζεται ως «ψηφιακός χρυσός», σύμφωνα με την ανάλυση του Bloomberg, το Bitcoin απέτυχε στο κρίσιμο μακροοικονομικό τεστ. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη σχετική αδυναμία του δολαρίου, χρυσός και ασήμι ανέβηκαν έντονα, ενώ τα crypto υποχώρησαν.

Τα ETFs χρυσού στις ΗΠΑ προσέλκυσαν πάνω από 16 δισ. δολάρια το τελευταίο τρίμηνο, ενώ τα spot Bitcoin ETF κατέγραψαν εκροές περίπου 3,3 δισ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin μειώθηκε κατά πάνω από 1 τρισ. δολάρια.

«Ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι το Bitcoin είναι αυτό που πάντα ήταν: ένα καθαρά κερδοσκοπικό περιουσιακό στοιχείο», είπε ο Τομ Εσάι της Sevens Report και συμπλήρωσε: «Δεν αντικαθιστά τον χρυσό, δεν είναι ψηφιακός χρυσός, ούτε προσφέρει την ίδια χρησιμότητα».

Το τέλος του μοντέλου του «ψηφιακού θησαυροφυλακίου»

Το μοντέλο αυτό, που είχε γίνει εταιρική ταυτότητα του Bitcoin, παρήγαγε αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο: εταιρείες αγόραζαν μαζικά Bitcoin και εξέδιδαν μετοχές έναντι των αποθεμάτων τους. Λειτούργησε για λίγο, αλλά τώρα ο κύκλος αντιστράφηκε και μαζί η αξιοπιστία του μοντέλου. Πολλές εταιρείες διαπραγματεύονται κάτω από την αξία των αποθεμάτων τους.

Η κυριαρχία του Bitcoin στην κερδοσκοπική κουλτούρα φθίνει. Οι αγορές προβλέψεων όπως Polymarket και Kalshi, με δυαδικά αποτελέσματα και γρήγορη εκκαθάριση, προσελκύουν το ίδιο κοινό που κάποτε κυνηγούσε meme coins.

«Οι αγορές προβλέψεων γίνονται η νέα μανία για τους ίδιους επενδυτές που απολαμβάνουν την κερδοσκοπική φύση των crypto», είπε η Ροξάνα Ισλάμ της TMX VettaFi. Αυτό σημαίνει είτε μειωμένο ενδιαφέρον για τα crypto, είτε μετατόπιση σε πιο μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Η αισιόδοξη πλευρά

Παρά τα προβλήματα, το Bitcoin παραμένει το πιο ρευστό ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο, με βαθιά βιβλία εντολών και ευρεία κάλυψη. Έχει επιβιώσει από υπαρξιακές κρίσεις: Mt. Gox, απαγόρευση «εξόρυξης» στην Κίνα, κατάρρευση του 2022.

«Πάντα υπάρχει κάποιος που διασπείρει φόβο και αμφιβολία», είπε ο Νταν Μόρχεντ της Pantera Capital. «Είναι φυσική τάση όσων αμφισβητούν τη σημασία του ψηφιακού χρήματος». Η αισιόδοξη υπόθεση είναι ότι οι αφηγήσεις δεν είναι άτρωτες, αλλά αρκετά ανθεκτικές για να ξεπερνούν κρίσεις εμπιστοσύνης.

Η μεγαλύτερη απειλή για το Bitcoin δεν είναι ανταγωνιστής, αλλά η σταδιακή απώλεια προσοχής, κεφαλαίων και πίστης. Το δίκτυο λειτουργεί. Το περιουσιακό στοιχείο υπάρχει. Αλλά οι αφηγήσεις που του έδιναν βαρύτητα — ψηφιακός χρυσός, χρήμα ελευθερίας, θεσμικό αποθεματικό — φθείρονται.

«Για πολλούς είναι σαν θρησκεία, και η θρησκευτική πίστη δύσκολα κλονίζεται», είπε ο Μάικλ Ρόζεν της Angeles Investment Advisors. «Απλώς δεν είναι η δική μου θρησκεία», προσέθεσε.