Μανιάτης για Οδοντωτό: Δεκάδες εκατομμύρια ευρωπαϊκών κονδυλίων θύματα της κυβερνητικής ανικανότητας

Την κυβερνητική επιλογή για αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων καταγγέλλει με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), Γιάννης Μανιάτης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ευρωβουλευτής στην ερώτησή του, η επιλογή της κυβέρνησης να αναστείλει την λειτουργία της γραμμής, έπειτα από 130 χρόνια, εγείρει σημαντικά ζητήματα ασφάλειας μεταφορών, ανθεκτικότητας υποδομών και προστασίας μιας περιοχής με υψηλή περιβαλλοντική αξία.

Παρά την καταγραφή αρκετών κατολισθητικών φαινομένων και τις έγκαιρες επισημάνσεις αρκετών επιστημόνων, η ελληνική κυβέρνηση γι’ ακόμα μια φορά επέλεξε να παραμείνει θεατής. Αποτέλεσμα να μην σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μέχρι σήμερα το παραμικρό σχέδιο αντιδιαβρωτικής προστασίας και θωράκισης της γραμμής.

Ο Γ. Μανιάτης υπογραμμίζει ότι η πλήρης αναστολή λειτουργίας της γραμμής χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα και αξιοποίηση των υφιστάμενων μελετών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, θα οδηγήσει στην απαξίωση μιας επένδυσης ζωτικής σημασίας για την περιοχή.

Τέλος, στο πλαίσιο αυτό, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά την απάντηση της Κομισιόν σε τρία πολύ συγκεκριμένα και καίρια ερωτήματα:

Πώς αξιολογεί τη συμμόρφωση της Ελλάδας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της για ασφάλεια σιδηροδρομικών μεταφορών και ανθεκτικότητα υποδομών, δεδομένης της πλήρους αναστολής λειτουργίας μιας συγχρηματοδοτούμενης από την ΕΕ συγκοινωνιακής υποδομής, σε μια οικονομικά ευάλωτη ορεινή περιοχή χωρίς σαφές σχέδιο αποκατάστασης; Πώς διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι, ύψους περίπου 45 εκατ. €, που δαπανήθηκαν στην αναβάθμιση της γραμμής δεν οδηγούνται σε απαξίωση λόγω ανεπαρκούς συντήρησης και διαχείρισης κινδύνων; Δεδομένου ότι η περιοχή εμπίπτει σε καθεστώς NATURA 2000, κρίνεται ότι έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις πρόληψης, αποκατάστασης και προστασίας έναντι φυσικών κινδύνων που επηρεάζουν κρίσιμες υποδομές;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«130 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα στην αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού–Καλαβρύτων. Η συγκεκριμένη επιλογή εγείρει σοβαρά ζητήματα συμμόρφωσής του με το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την ασφάλεια των μεταφορών, την ανθεκτικότητα των υποδομών και την προστασία περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

Παρά την καταγραφή αρκετών κατολισθητικών φαινομένων, ιδίως μετά τις πυρκαγιές του 2023, και τις σχετικές επιστημονικές προειδοποιήσεις, δεν έχει υλοποιηθεί κανένα σχέδιο αντιδιαβρωτικής προστασίας και θωράκισης της γραμμής, ενώ καταγράφεται πληθώρα τεχνικών βλαβών και σοβαρά περιστατικά ασφάλειας.

Η πλήρης αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και χωρίς αξιοποίηση των υφιστάμενων μελετών και ευρωπαϊκών πόρων, δημιουργεί κινδύνους απαξίωσης της εν λόγω επένδυσης και επιβαρύνει σημαντικά την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την κοινωνική συνοχή.

Ερωτάται η Επιτροπή: