ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Bitcoin βρήκε «τοίχο» στα $70.000 – Πιέσεις σε όλη την αγορά
Νομίσματα
14:00 - 07 Απρ 2026

Το Bitcoin βρήκε «τοίχο» στα $70.000 – Πιέσεις σε όλη την αγορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Bitcoin σημείωσε μια απροσδόκητη άνοδο τη Δευτέρα (6/4), φτάνοντας σε υψηλό αρκετών ημερών πάνω από τα 70.000 δολάρια, πριν απορριφθεί σε αυτό το επίπεδο και υποχωρήσει περίπου κατά 2.000 δολάρια.

Τα περισσότερα altcoins ακολούθησαν την ίδια πορεία και βρίσκονται την Τρίτη (7/4) σε πτώση.

Αναλυτικότερα, το Bitcoin έφτασε τα 69.200 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, αλλά οι πωλητές επενέβησαν γρήγορα και το οδήγησαν στα 65.600 μέσα σε λίγες ημέρες, εν μέσω έντονων και μεταβαλλόμενων σχολίων σχετικά με την ένταση στο Ιράν. Το σαββατοκύριακο που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα έντονο, με νέες απειλές και προθεσμίες από τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς όμως να επηρεαστεί ουσιαστικά η τιμή του Bitcoin.

Το Bitcoin κινήθηκε πλάγια μεταξύ 66.000 και 67.000 δολαρίων μέχρι το πρωί της Δευτέρας, όταν εκτοξεύτηκε αρχικά στα 69.600 και στη συνέχεια στα 70.250 δολάρια. Η άνοδος αυτή ήρθε μετά από αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση μιας τέτοιας εξέλιξης, ενώ η τελευταία προθεσμία του Τραμπ προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Στενά του Ορμούζ λήγει αργότερα σήμερα. Αν δεν δοθεί νέα παράταση, ενδέχεται να υπάρξουν έντονες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Το Bitcoin υποχώρησε στα 68.400 δολάρια πριν ανακάμψει ελαφρώς και πλέον διαπραγματεύεται γύρω από τα 69.000 δολάρια. Η κεφαλαιοποίησή του ανέρχεται στα 1,38 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins φτάνει το 56,6%.

Ταυτόχρονα, τα περισσότερα μεγάλα altcoins σημείωσαν αξιόλογα κέρδη χθες, αλλά σήμερα έχουν επιστρέψει σε πτώση. Ενδεικτικά, το Ethereum υποχώρησε προς τα 2.100 δολάρια και το BNB πλησιάζει τα 600 δολάρια, ενώ το XRP σταμάτησε στα 1,35 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περίπου 30 δισ. δολάρια από το χθεσινό υψηλό και πλέον ανέρχεται στα 2,44 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (7/4) το Bitcoin υποχωρεί κατά 2,01% στα 68.348,12 δολάρια και το Ethereum χάνει 2.089,98 δολάρια.

Την ίδια στιγμή το BNB υποχωρεί κατά 1,42% στα 597,79 δολάρια, το Solana κινείται πτωτικά κατά 3,98% στα 79,37 δολάρια και το HYPE αποδυναμώνεται κατά 3,10% στα 36,38 δολάρια.

Παράλληλα, το LEO Token καταγράφει ήπιες ζημιές 0,17% στα 10,11 δολάρια, το XMR ζημιώνεται κατά 0,19% στα 330,65 δολάρια και το Litecoin βυθίζεται κατά 2,23% στα 53,14 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP σημειώνει πτώση 3,34% στα 2,81 δολάρια σε ημερήσια βάση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κωνσταντινούπολη: Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο – Νεκρός ο ένας δράστης
Ειδήσεις

Κωνσταντινούπολη: Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο – Νεκρός ο ένας δράστης

Ανδρουλάκης: Έχουμε έναν πρωθυπουργό εκβιαζόμενο από τον απόστρατο Ισραηλινό και από υπόδικους βουλευτές
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Έχουμε έναν πρωθυπουργό εκβιαζόμενο από τον απόστρατο Ισραηλινό και από υπόδικους βουλευτές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων
Νομίσματα

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων

Crypto: Η πιο κρίσιμη εβδομάδα του καλοκαιριού μόλις ξεκίνησε
Νομίσματα

Crypto: Η πιο κρίσιμη εβδομάδα του καλοκαιριού μόλις ξεκίνησε

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα
Φορολογία

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Bitcoin: Άλμα πάνω από τα $64.000 – Επιστρέφει η αισιοδοξία στην αγορά crypto
Νομίσματα

Bitcoin: Άλμα πάνω από τα $64.000 – Επιστρέφει η αισιοδοξία στην αγορά crypto

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/07/2026 - 14:25

Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/07/2026 - 14:22

VW: Πάνω από 50% αυξήθηκαν οι παραγγελίες ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:10

Tο ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του Gov.gr wallet

Πολιτική
13/07/2026 - 14:07

Σημαντική κίνηση για το κυκλοφοριακό: Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά σε 36 μήνες

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:02

ΕΕ: Σχέδιο υποστήριξης προς τη Γάζα ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ

Νομίσματα
13/07/2026 - 13:52

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 13:50

ICAP CRIF: Αύξηση 21% κατέγραψε η ξενοδοχειακή αγορά την τελευταία πενταετία

Εμπορεύματα
13/07/2026 - 13:34

Πετρέλαιο: Άνοδος περίπου 3% λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή 

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:30

Τι δείχνουν οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις για το στοίχημα της αυτοδυναμίας

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:11

Απασφάλισε ο Πλεύρης: Χέστες, κότες, αληταριά, καθάρματα οι αναρχικοί… Θα τους ξεσκίσουμε

Ειδήσεις
13/07/2026 - 13:00

Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση την Αρκαδία 

Πολιτική
13/07/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους (δείτε live)

Magazino
13/07/2026 - 12:50

Kimolos Experience Festival 2026: Το πλήρες πρόγραμμα του «Cine Καλησπερίτη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 12:40

Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; - Όσα κατέγραψε η κάμερα της Allwyn

Ειδήσεις
13/07/2026 - 12:32

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 12:22

Πειραιώς: Τριάντα γυναίκες πρόσφυγες ολοκληρώνουν με επιτυχία την ακαδημία για γυναίκες πρόσφυγες

Πολιτική
13/07/2026 - 12:16

Παραίτηση Κεδίκογλου από το ΣΥΡΙΖΑ - Συντάσσεται με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 12:01

Κολομβία: Μνήμες Εσκομπάρ «ξυπνούν» οι απειλές θανάτου σε βάρος διεθνούς ποδοσφαιριστή

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:37

Έντονες αντιδράσεις για τα ρατσιστικά σχόλια Ραχόι σε βάρος της Εθνικής Γαλλίας

Πολιτική
13/07/2026 - 11:24

Ένας λαβύρινθος νόμων: Γιατί κοστίζει η πολυνομία και η κακονομία στην Ελλάδα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:17

Politico: Διχασμός στην ΕΕ για την πιθανότητα επιβολής εμπορικών μέτρων κατά των ισραηλινών εποικισμών

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:12

Προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού, στηριζόμενο στη «δημιουργική ασάφεια»

Πολιτική
13/07/2026 - 10:55

GPO: Ακρίβεια και διαφθορά καθορίζουν την ψήφο – Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ

Πολιτική
13/07/2026 - 10:48

Από την Κρήτη ξεκίνησε η... κούρσα επαφών της κυβέρνησης με επιχειρήσεις ενόψει ΔΕΘ

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 10:46

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές μετά την κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
13/07/2026 - 10:39

Χρυσοχοΐδης: Η Αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά

Ειδήσεις
13/07/2026 - 10:32

Πέθανε ο Σαμ Νιλ, ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park, σε ηλικία 78 ετών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 10:30

Eurobank: Αγόρασε 2,27 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 9,79 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 10:20

Συνεργασία ΔΕΗ - Dimand για ανάπτυξη πρότυπου βιοκλιματικού κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων

Αναλύσεις
13/07/2026 - 10:14

ΧΑ: Πρώτη στήριξη για το ΓΔ παραμένει η περιοχή των 2.484–2.500 μονάδων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ