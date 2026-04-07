Το Bitcoin βρήκε «τοίχο» στα $70.000 – Πιέσεις σε όλη την αγορά

Το Bitcoin σημείωσε μια απροσδόκητη άνοδο τη Δευτέρα (6/4), φτάνοντας σε υψηλό αρκετών ημερών πάνω από τα 70.000 δολάρια, πριν απορριφθεί σε αυτό το επίπεδο και υποχωρήσει περίπου κατά 2.000 δολάρια.

Τα περισσότερα altcoins ακολούθησαν την ίδια πορεία και βρίσκονται την Τρίτη (7/4) σε πτώση.

Αναλυτικότερα, το Bitcoin έφτασε τα 69.200 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, αλλά οι πωλητές επενέβησαν γρήγορα και το οδήγησαν στα 65.600 μέσα σε λίγες ημέρες, εν μέσω έντονων και μεταβαλλόμενων σχολίων σχετικά με την ένταση στο Ιράν. Το σαββατοκύριακο που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα έντονο, με νέες απειλές και προθεσμίες από τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς όμως να επηρεαστεί ουσιαστικά η τιμή του Bitcoin.

Το Bitcoin κινήθηκε πλάγια μεταξύ 66.000 και 67.000 δολαρίων μέχρι το πρωί της Δευτέρας, όταν εκτοξεύτηκε αρχικά στα 69.600 και στη συνέχεια στα 70.250 δολάρια. Η άνοδος αυτή ήρθε μετά από αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση μιας τέτοιας εξέλιξης, ενώ η τελευταία προθεσμία του Τραμπ προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Στενά του Ορμούζ λήγει αργότερα σήμερα. Αν δεν δοθεί νέα παράταση, ενδέχεται να υπάρξουν έντονες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Το Bitcoin υποχώρησε στα 68.400 δολάρια πριν ανακάμψει ελαφρώς και πλέον διαπραγματεύεται γύρω από τα 69.000 δολάρια. Η κεφαλαιοποίησή του ανέρχεται στα 1,38 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins φτάνει το 56,6%.

Ταυτόχρονα, τα περισσότερα μεγάλα altcoins σημείωσαν αξιόλογα κέρδη χθες, αλλά σήμερα έχουν επιστρέψει σε πτώση. Ενδεικτικά, το Ethereum υποχώρησε προς τα 2.100 δολάρια και το BNB πλησιάζει τα 600 δολάρια, ενώ το XRP σταμάτησε στα 1,35 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περίπου 30 δισ. δολάρια από το χθεσινό υψηλό και πλέον ανέρχεται στα 2,44 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (7/4) το Bitcoin υποχωρεί κατά 2,01% στα 68.348,12 δολάρια και το Ethereum χάνει 2.089,98 δολάρια.

Την ίδια στιγμή το BNB υποχωρεί κατά 1,42% στα 597,79 δολάρια, το Solana κινείται πτωτικά κατά 3,98% στα 79,37 δολάρια και το HYPE αποδυναμώνεται κατά 3,10% στα 36,38 δολάρια.

Παράλληλα, το LEO Token καταγράφει ήπιες ζημιές 0,17% στα 10,11 δολάρια, το XMR ζημιώνεται κατά 0,19% στα 330,65 δολάρια και το Litecoin βυθίζεται κατά 2,23% στα 53,14 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP σημειώνει πτώση 3,34% στα 2,81 δολάρια σε ημερήσια βάση.