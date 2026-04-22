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Ρυθμιστικός παράγοντας για τον πορεία του Bitcoin οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή
Νομίσματα
13:34 - 22 Απρ 2026

Ρυθμιστικός παράγοντας για τον πορεία του Bitcoin οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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 Η αγορά κρυπτονομισμάτων δέχθηκε σημαντική ώθηση από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η πορεία του Bitcoin φαίνεται να συνδέεται στενά το τελευταίο διάστημα με τις γεωπολιτικές εντάσεις, και ειδικότερα με τη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ (με τη στήριξη του Ισραήλ) και Ιράν.

Τη Δευτέρα (21/4) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία —η οποία επρόκειτο να λήξει σύντομα και να ακολουθηθεί από νέες επιθέσεις— θα παραταθεί, έως ότου οι Ιρανοί αξιωματούχοι παρουσιάσουν «μια ενιαία πρόταση».

Η είδηση αυτή προκάλεσε άμεση άνοδο στο Bitcoin, του οποίου η τιμή εκτινάχθηκε περίπου στα 78.500 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Φεβρουαρίου. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται κοντά στα 78.000 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 2,5% σε ημερήσια βάση και 6% σε εβδομαδιαία.

Μετά το πρόσφατο ράλι, η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin ξεπέρασε τα 1,56 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει σχετικά σταθερή, γύρω στο 57,8%.

Σημειώνεται ακόμη ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά 1,6% μέσα σε μία ημέρα, φτάνοντας περίπου τα 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (22/4) το Bitcoin ενισχύεται κατά 1,59% στα 78.001,99 δολάρια και το Ethereum σημειώνει άλμα 2,47% στα 2.389,84 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το XRP σημειώνει άνοδο 0,21% στα 1,45 δολάρια, το BNB κερδίζει 0,56% στα 642,40 δολάρια και το Solana ανεβαίνει κατά 2,32% στα 68,19 δολάρια.

Παράλληλα, το HYPE υποχωρεί κατά 0,90% στα 40,74 δολάρια, το LEO Token σημειώνει πτώση 0,87% στα 10,15 δολάρια, ενώ το XMR ενισχύεται 2,27% στα 380,31 δολάρια.

Τέλος, το Litecoin ανεβαίνει κατά 0,96% στα 56,13 δολάρια, το Polkadot καταγράφει κέρδη 1,15% στα 1,30 δολάρια και το TRUMP σημειώνει ράλι 3,95% στα 2,99 δολάρια.

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