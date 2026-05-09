ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ράλι ανακούφισης στην αγορά crypto – Το Bitcoin ανακτά τα $80.000
Νομίσματα
13:00 - 09 Μάι 2026

Ράλι ανακούφισης στην αγορά crypto – Το Bitcoin ανακτά τα $80.000

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πτώση του Bitcoin κάτω από τα 80.000 δολάρια δεν κράτησε για πολύ, καθώς το κορυφαίο κρυπτονόμισμα ανέκτησε αυτό το επίπεδο χθες, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Την ίδια στιγμή, αρκετά altcoins κατέγραψαν ακόμη πιο εντυπωσιακές αποδόσεις, με τα ONDO, SIREN, JUP, ICP και VVV να ηγούνται της ανόδου.

Η ανοδική πορεία του Bitcoin στα τέλη Απριλίου και στις αρχές Μαΐου ξεκίνησε όταν το νόμισμα είχε υποχωρήσει στις 75.000 δολάρια, μετά την τελευταία συνεδρίαση της Fed (FOMC), όπου τα επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, το Bitcoin πρόσθεσε περίπου 8.000 δολάρια στην αξία του, φτάνοντας σε υψηλό τριών μηνών στα 82.800 δολάρια.

Ωστόσο, μετά από ένα τόσο ισχυρό ράλι σε ένα σχετικά ασταθές οικονομικό περιβάλλον, αρκετοί αναλυτές προειδοποίησαν ότι πιθανόν να ακολουθούσε διόρθωση, καθώς οι συνθήκες δεν έδειχναν αρκετά σταθερές. Η διόρθωση αυτή ήρθε την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, όταν το BTC υποχώρησε έως τα 79.100 δολάρια, χάνοντας σχεδόν 4.000 δολάρια από το πρόσφατο τοπικό υψηλό του.

Παρόλα αυτά, η αγορά αντέδρασε γρήγορα και το Bitcoin ανέκαμψε, πιθανότατα επηρεασμένο θετικά από τις εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας και την ανακοίνωση του Τραμπ για προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Έτσι, η συνολική κεφαλαιοποίηση του Bitcoin επέστρεψε πάνω από τα 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των crypto διαμορφώνεται πλέον στο 58,1%.

Την ίδια στιγμή, σχεδόν όλα τα μεγάλα altcoins κινούνται ανοδικά το μεσημέρι του Σαββάτου (9/5).

Το Ethereum ανέκτησε τα 2.300 δολάρια με μικρή άνοδο, ενώ τα XRP και BNB συνεχίζουν τη μάχη για την τέταρτη θέση σε κεφαλαιοποίηση αγοράς. Το XRP έχει ένα μικρό προβάδισμα, μετά από ημερήσια άνοδο 3%.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια από το χθεσινό χαμηλό και πλέον αγγίζει τα 2,78 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/05/2026 - 17:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Ο Αυτιάς προσβάλλει τα Άτομα με αναπηρία και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Αυτιάς προσβάλλει τα Άτομα με αναπηρία και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό

Ο Τραμπ ξεμπλοκάρει το Scotch — Νέες προοπτικές για την αγορά επενδύσεων σε ουίσκι
Ειδήσεις

Ο Τραμπ ξεμπλοκάρει το Scotch — Νέες προοπτικές για την αγορά επενδύσεων σε ουίσκι

Cenergy Holdings: Τριπλό επενδυτικό στοίχημα σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Βρετανία – Στόχος EBITDA €400 εκατ.
Επιχειρήσεις

Cenergy Holdings: Τριπλό επενδυτικό στοίχημα σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Βρετανία – Στόχος EBITDA €400 εκατ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP
Νομίσματα

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα
Νομίσματα

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης
Νομίσματα

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Bitcoin: Οι ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στηρίζουν την αγορά
Νομίσματα

Bitcoin: Οι ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στηρίζουν την αγορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 23:22

Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων

Magazino
13/08/2026 - 22:50

Γιατί οι άνδρες καταλήγουν να γίνονται σαν τους μπαμπάδες τους

Ειδήσεις
13/08/2026 - 22:30

Καιρός: Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών - Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Υγεία
13/08/2026 - 22:15

Έρευνα: Γιατί ο θηλασμός είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης – Oι αριθμοί που το αποδεικνύουν

Υγεία
13/08/2026 - 21:40

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Εφιστά την προσοχή στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:20

Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:00

CNBC: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να «φρενάρει» τη βρετανική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:45

Politico: Έως 15 δισεκατομμύρια το κόστος καύσωνα για τη γαλλική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:25

Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 20:00

Hellenic Cables: Αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:55

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Εκκενώσεις διά θαλάσσης - Κάηκαν σπίτια, δύο πυροσβέστες τραυματίες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 19:45

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:22

Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Φορολογία
13/08/2026 - 19:00

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:45

Οι ΗΠΑ στέλνουν το αεροπλανοφόρο Washington στη Μέση Ανατολή, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης του USS Lincoln

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 18:38

ΥΠΑ: Άνοδος 5,1% στην επιβατική κίνηση 24 αεροδρομίων για το επτάμηνο του 2026

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:23

Ιταλία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη

Πολιτική
13/08/2026 - 18:10

Το υπουργείο Παιδείας για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

Πολιτική
13/08/2026 - 18:04

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 17:39

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους

Ναυτιλία
13/08/2026 - 17:26

Qualco: Συμφωνία με Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Olympic Marine για ανάπτυξη θαλάσσιων drones

Ειδήσεις
13/08/2026 - 17:23

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 16:50

Ανοδικά κινείται η Wall με ώθηση από το χαμηλότερο πληθωρισμό και την υποχώρηση του πετρελαίου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 16:30

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

Εμπορεύματα
13/08/2026 - 16:15

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:55

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:30

Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ