Ράλι ανακούφισης στην αγορά crypto – Το Bitcoin ανακτά τα $80.000

Η πτώση του Bitcoin κάτω από τα 80.000 δολάρια δεν κράτησε για πολύ, καθώς το κορυφαίο κρυπτονόμισμα ανέκτησε αυτό το επίπεδο χθες, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Την ίδια στιγμή, αρκετά altcoins κατέγραψαν ακόμη πιο εντυπωσιακές αποδόσεις, με τα ONDO, SIREN, JUP, ICP και VVV να ηγούνται της ανόδου.

Η ανοδική πορεία του Bitcoin στα τέλη Απριλίου και στις αρχές Μαΐου ξεκίνησε όταν το νόμισμα είχε υποχωρήσει στις 75.000 δολάρια, μετά την τελευταία συνεδρίαση της Fed (FOMC), όπου τα επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, το Bitcoin πρόσθεσε περίπου 8.000 δολάρια στην αξία του, φτάνοντας σε υψηλό τριών μηνών στα 82.800 δολάρια.

Ωστόσο, μετά από ένα τόσο ισχυρό ράλι σε ένα σχετικά ασταθές οικονομικό περιβάλλον, αρκετοί αναλυτές προειδοποίησαν ότι πιθανόν να ακολουθούσε διόρθωση, καθώς οι συνθήκες δεν έδειχναν αρκετά σταθερές. Η διόρθωση αυτή ήρθε την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, όταν το BTC υποχώρησε έως τα 79.100 δολάρια, χάνοντας σχεδόν 4.000 δολάρια από το πρόσφατο τοπικό υψηλό του.

Παρόλα αυτά, η αγορά αντέδρασε γρήγορα και το Bitcoin ανέκαμψε, πιθανότατα επηρεασμένο θετικά από τις εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας και την ανακοίνωση του Τραμπ για προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Έτσι, η συνολική κεφαλαιοποίηση του Bitcoin επέστρεψε πάνω από τα 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των crypto διαμορφώνεται πλέον στο 58,1%.

Την ίδια στιγμή, σχεδόν όλα τα μεγάλα altcoins κινούνται ανοδικά το μεσημέρι του Σαββάτου (9/5).

Το Ethereum ανέκτησε τα 2.300 δολάρια με μικρή άνοδο, ενώ τα XRP και BNB συνεχίζουν τη μάχη για την τέταρτη θέση σε κεφαλαιοποίηση αγοράς. Το XRP έχει ένα μικρό προβάδισμα, μετά από ημερήσια άνοδο 3%.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια από το χθεσινό χαμηλό και πλέον αγγίζει τα 2,78 τρισεκατομμύρια δολάρια.