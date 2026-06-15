Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έφερε συγκρατημένη άνοδο στα crypto – Υπεραποδίδουν τα alts

Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν που επιτεύχθηκε το Σαββατοκύριακο έδωσε την ώθηση που περίμεναν πολλές αγορές. Το πετρέλαιο υποχώρησε πάνω από 4% μετά την είδηση ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επανανοίξουν, ενώ ο χαλκός σημείωσε άνοδο. Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές Ασίας–Ειρηνικού ενισχύθηκε κατά 3%, και ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε ιστορικό υψηλό. Οι αγορές κρυπτονομισμάτων, ωστόσο, εμφάνισαν πιο συγκρατημένες – αν και ανοδικές – κινήσεις μετά την ανακοίνωση.

Ενδεικτικό πως ο δείκτης CoinDesk 20 (CD20) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (14/6), αν και είναι αυξημένος κατά 2,4% σε 24ωρη βάση.

Ειδικότερα, μετά από ένα σχετικά ήρεμο Σαββατοκύριακο, η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε το βράδυ της Κυριακής στα 66.000 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε και το Ethereum, ενώ τα μεγαλύτερα κέρδη καταγράφηκαν στα μικρότερα altcoins, με τον δείκτη CoinDesk 80 να ενισχύεται κατά 1,5% από τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αγορά crypto έμαθε – όταν απουσιάζουν ειδικοί καταλύτες για τον κλάδο – να αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τις ειδήσεις για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μια εκεχειρία τον Απρίλιο κατέρρευσε, ενώ οι αμερικανικές επιθέσεις διέκοψαν μια ακόμη εκεχειρία στις 9 Ιουνίου. Και στις δύο περιπτώσεις, το Bitcoin υποχώρησε μετά το αρχικό ράλι ανακούφισης. Σήμερα, οι traders φαίνεται να μην προεξοφλούν πλήρως μια συμφωνία που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και το ακριβές περιεχόμενο της οποίας μας είναι ακόμη άγνωστο.

Παρότι η αγορά δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί μετά την έντονη πτώση στις αρχές Ιουνίου, οι συμμετέχοντες στην on-chain αγορά παραμένουν διχασμένοι. Τα μοντέλα αποτίμησης δείχνουν ότι η πίεση πώλησης έχει περιοριστεί, όμως τα δεδομένα ροών δεν δείχνουν επιστροφή ισχυρής ζήτησης.

Παράλληλα, ένας ακόμη παράγοντας πίεσης είναι ο ανταγωνισμός. Η SpaceX εισήχθη στο χρηματιστήριο την Παρασκευή στη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία και ενισχύθηκε κατά 19% την πρώτη ημέρα, με την ARK Invest, που ηγείται η γνωστή υποστηρίκτρια του Bitcoin Cathie Wood, να συμμετέχει ενεργά.

Η OpenAI και η Anthropic έχουν καταθέσει αιτήσεις για αντίστοιχες κινήσεις. Το πιο «θερμό» επενδυτικό αφήγημα καινοτομίας αυτή τη στιγμή αφορά μετοχές και όχι κρυπτονομίσματα, απορροφώντας κεφάλαια από την ίδια δεξαμενή επενδυτικού ρίσκου.

Παρ’ όλα αυτά, επειδή συχνά αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία, μία είδηση σχετικά με την Anthropic επηρέασε τα ορισμένα alts, οδηγώντας τα σε άνοδο. Ειδικότερα, τα tokens αποκεντρωμένης Τεχνητής Νοημοσύνης κινήθηκαν ανοδικά μετά την εντολή των ΗΠΑ την Παρασκευή προς την Anthropic να περιορίσει την πρόσβαση ξένων χρηστών στα δύο πιο προηγμένα μοντέλα της.

Έτσι, το Venice VVV ενισχύθηκε περίπου 14% στα 16,37 δολάρια το Σάββατο, με τον όγκο συναλλαγών να αυξάνεται σχεδόν 200% στα 130 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko. Την ίδια ώρα, το Morpheus MOR σημείωσε άνοδο περίπου 21% στα 2,28 δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Τη Δευτέρα (15/6), λίγο πριν τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 66.121,56 δολάρια με κέρδη 2,55% και την κεφαλαιοποίησή του να κυμαίνεται στα 1,33 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του βρίσκεται πέριξ του 56,5%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum σημειώνει άνοδο 5,22% στα 1.758,74 δολάρια, ενώ το Solana κάνει άλμα της τάξης του 6,41% στα 72,42 δολάρια και το XRP κινείται στο 1,22% με άνοσο 6,74%.

Το ΒΝΒ, επίσης, είναι στα «πράσινα» με κέρδη 1,46% στα 620,54 δολάρια, ενώ το Dogecoin κερδίζει 3% στο 0,08952 δολάριο και το Cardano εκτινάσσεται κατά 8% στο 0,1838 δολάριο.

Κέρδη καταγράφει και το Monero, αγγίζοντας με +2,93% τα 347,85 δολάρια, ενώ το Litecoin «παίζει» στα 45,8 δολάρια με άνοδο της τάξης του 3,95% και το Shiba Inu κερδίζει 1,84% στο 0,000005053 δολάριο, ενώ οι επιδόσεις του Polkadot είναι καλύτερες, καθώς με κέρδη 5,47% ανεβαίνει στο 1,02 δολάριο.

Τα alts που έκαναν ράλι το Σαββατοκύριακο έχουν περιορίσει αισθητά τα κέρδη τους. Πιο συγκεκριμένα, το Venice κερδίζει τώρα 2,6% στα 16,38 δολάρια, ενώ το Morpheus ΜOR έχει γυρίσει στα «κόκκινα», με απώλειες 0,29% στα 2,23 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, και κυρίως χάρη στα κέρδη των alts, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει προσθέσει πάνω από 50 δισ. δολάρια ημερησίως, ξεπερνώντας τα 2,330 τρισ. δολάρια στο CG