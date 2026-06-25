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Νέο sell-off στα κρυπτονομίσματα – Πιέσεις σε Bitcoin, Ethereum και XRP
Νομίσματα
13:20 - 25 Ιουν 2026

Νέο sell-off στα κρυπτονομίσματα – Πιέσεις σε Bitcoin, Ethereum και XRP

Reporter.gr Newsroom
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Οι δυσκολίες για το Bitcoin εντάθηκαν την Πέμπτη (26/6), καθώς η τιμή του υποχώρησε για δεύτερη φορά μέσα στον Ιούνιο κοντά στα 59.000 δολάρια, πριν ανακάμψει και επιστρέψει πάνω από τα 61.000 δολάρια.

Παρόμοια πορεία ακολούθησαν και τα περισσότερα μεγάλα altcoins, τα οποία κατέγραψαν σημαντικές απώλειες και παραμένουν σε αρνητικό έδαφος. Το Ethereum κινείται γύρω στα 1.650 δολάρια, ενώ το XRP εξακολουθεί να διαπραγματεύεται αισθητά κάτω από το επίπεδο των 1,10 δολαρίων.

Αναλυτικότερα, μετά την πτώση που σημειώθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, όταν το Bitcoin υποχώρησε από τα 66.400 στα 62.400 δολάρια μέσα σε λίγες ημέρες μετά τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FOMC), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα αντέδρασε δυναμικά.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου άγγιξε τα 64.000 δολάρια και τη Δευτέρα εκτινάχθηκε έως τα 65.600 δολάρια, σημειώνοντας μία από τις ισχυρότερες ανοδικές κινήσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Ωστόσο, οι πωλητές επανήλθαν γρήγορα στην αγορά και ανέκοψαν την ανοδική πορεία. Το Bitcoin διολίσθησε ξανά κάτω από τα 63.000 δολάρια, όπου παρέμεινε για περίπου ένα 24ωρο. Στη συνέχεια ακολούθησε νέα ισχυρή πτώση, με την τιμή να καταρρέει από τα 63.000 δολάρια σε λιγότερο από 60.000 δολάρια μέσα σε λίγες ώρες.

Η συνολική απώλεια ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια, με το Bitcoin να αγγίζει τα 59.050 δολάρια στο ανταλλακτήριο Bitstamp, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο ετών.

Η πτώση συνέπεσε με απώλειες περίπου 10% για τη μετοχή της MicroStrategy (MSTR), επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή συσχέτιση που συχνά εμφανίζουν οι δύο τίτλοι.

Μετά τη βίαιη διόρθωση, οι αγοραστές επανήλθαν δυναμικά και το Bitcoin ανέκτησε πάνω από 2.000 δολάρια, διαπραγματευόμενο πλέον πάνω από τα 61.500 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του διαμορφώνεται εκ νέου κοντά στα 1,24 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins ανέρχεται στο 56,1%.

Απώλειες και στα altcoins

Το Ethereum καταγράφει πτώση άνω του 1% το τελευταίο 24ωρο και κινείται κοντά στα 1.650 δολάρια, έχοντας προηγουμένως ανακάμψει από την περιοχή των 1.600 δολαρίων.

Το BNB υποχώρησε στα 570 δολάρια, ενώ το XRP έχασε τη στήριξη του 1,10 δολαρίου. Παρότι χθες βρέθηκε κάτω από τα 1,05 δολάρια, σήμερα κινείται κοντά στα 1,08 δολάρια.

Παράλληλα, το εγγενές token του Pi Network υποχώρησε προς τα 0,12 δολάρια, πλησιάζοντας επικίνδυνα το ιστορικό χαμηλό των 0,1189 δολαρίων, χωρίς ωστόσο να καταγράψει νέο αρνητικό ρεκόρ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει περιοριστεί πλέον στα περίπου 2,2 τρισ. δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) το Bitcoin κινείται πτωτικά κατά 1,25%, στα 61.577,56 δολάρια, ενώ το Ethereum υποχωρεί κατά 0,97%, στα 1.645,60 δολάρια.

Παράλληλα, το BNB σημειώνει πτώση 1,19%, στα 567,90 δολάρια, το XRP καταγράφει απώλειες 0,54%, στα 1,08 δολάρια, το Solana αποδυναμώνεται κατά 0,37%, στα 68,71 δολάρια, ενώ το HYPE ενισχύεται κατά 2,99%, στα 63,82 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το LEO Token κινείται πτωτικά κατά 1,91%, στα 9,35 δολάρια, το Monero (XMR) υποχωρεί κατά 1,73%, στα 317,01 δολάρια, το Litecoin καταγράφει οριακές απώλειες 0,13%, στα 41,78 δολάρια, ενώ το Polkadot χάνει 1,39%, διαμορφούμενο στα 0,8863 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP κινείται πτωτικά κατά 1,22%, στα 1,70 δολάρια.

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