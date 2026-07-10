Bitcoin: Άλμα πάνω από τα $64.000 – Επιστρέφει η αισιοδοξία στην αγορά crypto

Το Bitcoin ξεπέρασε τα 64.000 δολάρια, παρά τις επιφυλάξεις των θεσμικών επενδυτών, καθώς οι πιέσεις πωλήσεων μειώθηκαν, ενισχύοντας την ανοδική κίνηση του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Bitcoin ενισχύεται κατά 2,83% στα 64.326,49 δολάρια το μεσημέρι της Παρασκευής, φτάνοντας κοντά στα 64.000 δολάρια, ενώ σε εβδομαδιαία βάση σημειώνει άνοδο 4,2%, ανακτώντας τις απώλειες που προκλήθηκαν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν ενδέχεται να κλιμακωθούν.

Παρά την άνοδο των τιμών, τα επενδυτικά κεφάλαια spot Bitcoin κατέγραψαν εκροές περίπου 95 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη, ενώ τα αντίστοιχα κεφάλαια για το Ether σημείωσαν απώλειες περίπου 52 εκατ. δολαρίων, τερματίζοντας το σερί πέντε ημερών εισροών που αποτελούσε μέχρι τώρα το πιο σταθερό θετικό στοιχείο στις θεσμικές ροές της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Το Bitcoin ενισχύει τη θέση του έναντι του χρυσού

Το Bitcoin πλησιάζει ένα κρίσιμο τεχνικό επίπεδο έναντι του χρυσού. Ο δείκτης Bitcoin προς χρυσό (Bitcoin-to-gold ratio) διαμορφώνεται πλέον στο 15,67, σύμφωνα με τον οποίο ένα Bitcoin αντιστοιχεί στην αξία περίπου 15,67 ουγκιών χρυσού.

Ο συγκεκριμένος δείκτης χρησιμοποιείται από τους επενδυτές ως μέτρο σύγκρισης για το ποιο περιουσιακό στοιχείο θεωρείται πιο ελκυστικό ως αποθήκη αξίας.

Από το χαμηλό σημείο του Φεβρουαρίου, το Bitcoin έχει ενισχυθεί κατά 28% έναντι του χρυσού, καταγράφοντας σημαντική υπεραπόδοση.

Το επόμενο σημαντικό επίπεδο βρίσκεται στις 16 μονάδες, όπου εντοπίζεται ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών. Μια σταθερή διάσπαση πάνω από αυτό το επίπεδο θα αποτελούσε θετικό τεχνικό σήμα, ενισχύοντας την εικόνα υπεροχής του Bitcoin έναντι του πολύτιμου μετάλλου.

Νέες εκροές από τα ETF Bitcoin

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETFs κατέγραψαν καθαρές εκροές 95 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη, σύμφωνα με στοιχεία της SoSoValue.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκροών προήλθε από το FBTC της Fidelity, με περίπου 63 εκατ. δολάρια, ενώ το ARKB της Ark Invest κατέγραψε εκροές περίπου 40 εκατ. δολαρίων.

Το εύρος τιμών μεταξύ 60.000 και 70.000 δολαρίων έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες ζώνες συναλλαγών στην ιστορία του Bitcoin, καταλαμβάνοντας πλέον την τρίτη θέση ως προς τον όγκο συναλλαγών που έχει πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο επίπεδο τιμών.

Η παρατεταμένη παραμονή του Bitcoin σε αυτή τη ζώνη έχει οδηγήσει σε συσσώρευση μεγάλου όγκου αγοραπωλησιών, καθώς επενδυτές τόσο θεσμικοί όσο και ιδιώτες τοποθετούνται, αναδιαμορφώνουν τις θέσεις τους ή περιμένουν την επόμενη μεγάλη κίνηση του κορυφαίου κρυπτονομίσματος.

Η περιοχή των 60.000-70.000 δολαρίων θεωρείται πλέον κρίσιμο τεχνικό σημείο, καθώς η διάσπασή της προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τη μεταβλητότητα της αγοράς.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα σε αυτό το εύρος δείχνει πως έχει δημιουργηθεί μια ισχυρή βάση στήριξης, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και ζώνη έντονης αντίστασης, καθώς πολλοί επενδυτές που αγόρασαν σε αυτά τα επίπεδα ενδέχεται να επιλέξουν να ρευστοποιήσουν.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων παρακολουθεί πλέον στενά εάν το Bitcoin θα καταφέρει να ξεπεράσει αποφασιστικά το όριο των 70.000 δολαρίων, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα υψηλά, ή εάν θα επιστρέψει σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω πιέσεων από πωλήσεις και μειωμένης θεσμικής ζήτησης.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των Bitcoin ETFs ανέρχονται πλέον περίπου στα 77 δισ. δολάρια.

Ενισχύεται η αισιοδοξία για τα altcoins ενόψει του Σαββατοκύριακου

Τα περισσότερα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα εμφανίζουν ανοδικές τάσεις με τους επενδυτές να αναμένουν ένα θετικό Σαββατοκύριακο.

Η τιμή του Ethereum ανέκαμψε κοντά στα 1.800 δολάρια παρουσιάζοντας αύξηση άνω του 3%, καθώς η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και ένα ισχυρό κύμα short squeeze στην αγορά παραγώγων κρυπτονομισμάτων επανέφεραν την όρεξη των επενδυτών για πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Το XRP σημειώνει άνοδο 1,53%, καθώς οι αγοραστές κατάφεραν να ξεπεράσουν το κρίσιμο τεχνικό επίπεδο αντίστασης των 1,10 δολαρίων, ενισχύοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω ανοδική κίνηση.

Το Link εμφανίζει άνοδο 3,59% στα 7,98 δολλάρια.

Στον αντίποδα, το Cardano εμφανίζει απώλειες της τάξης του 0,77% στα 0,1675 δολάρια και το TRON χάνει 0,33% στα 0,3293 δολάρια.