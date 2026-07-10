ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bitcoin: Άλμα πάνω από τα $64.000 – Επιστρέφει η αισιοδοξία στην αγορά crypto
Νομίσματα
15:15 - 10 Ιουλ 2026

Bitcoin: Άλμα πάνω από τα $64.000 – Επιστρέφει η αισιοδοξία στην αγορά crypto

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Bitcoin ξεπέρασε τα 64.000 δολάρια, παρά τις επιφυλάξεις των θεσμικών επενδυτών, καθώς οι πιέσεις πωλήσεων μειώθηκαν, ενισχύοντας την ανοδική κίνηση του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Bitcoin ενισχύεται κατά 2,83% στα 64.326,49 δολάρια το μεσημέρι της Παρασκευής, φτάνοντας κοντά στα 64.000 δολάρια, ενώ σε εβδομαδιαία βάση σημειώνει άνοδο 4,2%, ανακτώντας τις απώλειες που προκλήθηκαν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν ενδέχεται να κλιμακωθούν.

Παρά την άνοδο των τιμών, τα επενδυτικά κεφάλαια spot Bitcoin κατέγραψαν εκροές περίπου 95 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη, ενώ τα αντίστοιχα κεφάλαια για το Ether σημείωσαν απώλειες περίπου 52 εκατ. δολαρίων, τερματίζοντας το σερί πέντε ημερών εισροών που αποτελούσε μέχρι τώρα το πιο σταθερό θετικό στοιχείο στις θεσμικές ροές της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Το Bitcoin ενισχύει τη θέση του έναντι του χρυσού

Το Bitcoin πλησιάζει ένα κρίσιμο τεχνικό επίπεδο έναντι του χρυσού. Ο δείκτης Bitcoin προς χρυσό (Bitcoin-to-gold ratio) διαμορφώνεται πλέον στο 15,67, σύμφωνα με τον οποίο ένα Bitcoin αντιστοιχεί στην αξία περίπου 15,67 ουγκιών χρυσού.

Ο συγκεκριμένος δείκτης χρησιμοποιείται από τους επενδυτές ως μέτρο σύγκρισης για το ποιο περιουσιακό στοιχείο θεωρείται πιο ελκυστικό ως αποθήκη αξίας.

Από το χαμηλό σημείο του Φεβρουαρίου, το Bitcoin έχει ενισχυθεί κατά 28% έναντι του χρυσού, καταγράφοντας σημαντική υπεραπόδοση.

Το επόμενο σημαντικό επίπεδο βρίσκεται στις 16 μονάδες, όπου εντοπίζεται ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών. Μια σταθερή διάσπαση πάνω από αυτό το επίπεδο θα αποτελούσε θετικό τεχνικό σήμα, ενισχύοντας την εικόνα υπεροχής του Bitcoin έναντι του πολύτιμου μετάλλου.

Νέες εκροές από τα ETF Bitcoin

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETFs κατέγραψαν καθαρές εκροές 95 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη, σύμφωνα με στοιχεία της SoSoValue.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκροών προήλθε από το FBTC της Fidelity, με περίπου 63 εκατ. δολάρια, ενώ το ARKB της Ark Invest κατέγραψε εκροές περίπου 40 εκατ. δολαρίων.

Το εύρος τιμών μεταξύ 60.000 και 70.000 δολαρίων έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες ζώνες συναλλαγών στην ιστορία του Bitcoin, καταλαμβάνοντας πλέον την τρίτη θέση ως προς τον όγκο συναλλαγών που έχει πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο επίπεδο τιμών.

Η παρατεταμένη παραμονή του Bitcoin σε αυτή τη ζώνη έχει οδηγήσει σε συσσώρευση μεγάλου όγκου αγοραπωλησιών, καθώς επενδυτές τόσο θεσμικοί όσο και ιδιώτες τοποθετούνται, αναδιαμορφώνουν τις θέσεις τους ή περιμένουν την επόμενη μεγάλη κίνηση του κορυφαίου κρυπτονομίσματος.

Η περιοχή των 60.000-70.000 δολαρίων θεωρείται πλέον κρίσιμο τεχνικό σημείο, καθώς η διάσπασή της προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τη μεταβλητότητα της αγοράς.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα σε αυτό το εύρος δείχνει πως έχει δημιουργηθεί μια ισχυρή βάση στήριξης, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και ζώνη έντονης αντίστασης, καθώς πολλοί επενδυτές που αγόρασαν σε αυτά τα επίπεδα ενδέχεται να επιλέξουν να ρευστοποιήσουν.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων παρακολουθεί πλέον στενά εάν το Bitcoin θα καταφέρει να ξεπεράσει αποφασιστικά το όριο των 70.000 δολαρίων, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα υψηλά, ή εάν θα επιστρέψει σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω πιέσεων από πωλήσεις και μειωμένης θεσμικής ζήτησης.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των Bitcoin ETFs ανέρχονται πλέον περίπου στα 77 δισ. δολάρια.

Ενισχύεται η αισιοδοξία για τα altcoins ενόψει του Σαββατοκύριακου

Τα περισσότερα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα εμφανίζουν ανοδικές τάσεις με τους επενδυτές να αναμένουν ένα θετικό Σαββατοκύριακο.

Η τιμή του Ethereum ανέκαμψε κοντά στα 1.800 δολάρια παρουσιάζοντας αύξηση άνω του 3%, καθώς η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και ένα ισχυρό κύμα short squeeze στην αγορά παραγώγων κρυπτονομισμάτων επανέφεραν την όρεξη των επενδυτών για πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Το XRP σημειώνει άνοδο 1,53%, καθώς οι αγοραστές κατάφεραν να ξεπεράσουν το κρίσιμο τεχνικό επίπεδο αντίστασης των 1,10 δολαρίων, ενισχύοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω ανοδική κίνηση.

Το Link εμφανίζει άνοδο 3,59% στα 7,98 δολλάρια.

Στον αντίποδα, το Cardano εμφανίζει απώλειες της τάξης του 0,77% στα 0,1675 δολάρια και το TRON χάνει 0,33% στα 0,3293 δολάρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πέντε λόγοι που κρατούν το Bitcoin υπό πίεση
Νομίσματα

Πέντε λόγοι που κρατούν το Bitcoin υπό πίεση

«Βουτιά» στα crypto με φόντο τις δηλώσεις Τραμπ – Στα $62.000 το Bitcoin
Νομίσματα

«Βουτιά» στα crypto με φόντο τις δηλώσεις Τραμπ – Στα $62.000 το Bitcoin

Crypto: Σημάδια ανάκαμψης στην αγορά – Το Bitcoin στα $63.000
Νομίσματα

Crypto: Σημάδια ανάκαμψης στην αγορά – Το Bitcoin στα $63.000

Οι τεχνολογικές μετοχές «κλέβουν» από το Bitcoin που πέφτει στα $62.000
Νομίσματα

Οι τεχνολογικές μετοχές «κλέβουν» από το Bitcoin που πέφτει στα $62.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
10/07/2026 - 17:11

ΟΔΔΗΧ: Ανακοίνωση για αναβολή διενέργειας δημοπρασίας στις 15/7

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:10

Θεσσαλονίκη: Παίκτρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ναυτιλία
10/07/2026 - 17:03

Στενά του Ορμούζ: Λιγότερα πλοία, μεγαλύτερη αγωνία για πετρέλαιο και LNG

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:00

Συνελήφθη 21χρονη για εμπρησμό από πρόθεση στον Βρανά Μαραθώνα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:47

Μπλόκο Τραμπ στη στέγαση μέχρι να περάσει το εκλογικό νομοσχέδιο

Πολιτική
10/07/2026 - 16:35

ΣΥΡΙΖΑ: Κανονικά θα συνεδριάσει το Σάββατο 11/7 η Κεντρική Επιτροπή μετά τις αντιδράσεις

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 16:35

Wall Street: Προς εβδομαδιαία κέρδη S&P 500 και Nasdaq, απώλειες για Dow μετά το ρεκόρ

Ναυτιλία
10/07/2026 - 16:32

Ιστορική στιγμή για τη Βόρεια Ελλάδα: Ο 6ος Προβλήτας σχηματίζεται στο Θερμαϊκό μετά από 30 χρόνια

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:28

ΕΕ: Στο επίκεντρο η έκδοση περισσότερου κοινού χρέους - Η Ισπανία επαναφέρει τη συζήτηση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:13

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ προ των πυλών της Ντάουνινγκ – Εξασφάλισε τη συντριπτική στήριξη των Εργατικών

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:10

Συνήγορος του Πολίτη: Παρέμβαση για την έντονη δυσοσμία στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Τεχνολογία
10/07/2026 - 16:08

«Φρένο» στο ατελείωτο σκρολάρισμα: Η ΕΕ στρέφεται κατά της Meta

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:03

Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις Νέστορα και Marfin: Η Πολιτεία απαντά στη βία με Δικαιοσύνη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 15:48

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στην Αζοφική προκαλεί σοβαρό πλήγμα στη Μόσχα

Οικονομία
10/07/2026 - 15:40

Χατζηδάκης: €40 εκατ. από Motor Oil και HelleniQ Energy για χαμηλότερες τιμές στην αντλία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 15:35

Λέσβος: Φωτιά σε δασική έκταση στην Αγιάσο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
10/07/2026 - 15:25

«Καμπανάκι» από Βρυξέλλες σε Βουλγαρία: Η ΕΕ ανοίγει διαδικασία για το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα

Νομίσματα
10/07/2026 - 15:15

Bitcoin: Άλμα πάνω από τα $64.000 – Επιστρέφει η αισιοδοξία στην αγορά crypto

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/07/2026 - 15:13

Η Μαρία Κωνσταντάκη στο Allwyn Game Time: Το δείπνο με τον Ρονάλντο και η παράσταση με τον Χάαλαντ

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 15:00

TÜV NORD Hellas: Πρώτη πιστοποίηση ISO/IEC 42001 στον χρηματοπιστωτικό κλάδο

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 14:54

EasyJet: Άλμα 13% στη μετοχή μετά την πρόταση εξαγοράς 7,7 δισ. δολαρίων από την Apollo

Ανεμοδείκτης
10/07/2026 - 14:47

Μπερδεύτηκε ο Μητσοτάκης: Ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο, όχι ο Λάζαρος το Χριστό

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 14:47

Η ενέργεια του αύριο χτίζεται σήμερα: Η ESG στρατηγική της ΔΕΠΑ στην πράξη

Ανακοινώσεις
10/07/2026 - 14:37

ΕΛΤΟΝ: Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση 100% της θυγατρικής «Ν.ΛΕΚΟΣ Α.Ε.»

Ειδήσεις
10/07/2026 - 14:34

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας λόγω τεχνικών εργασιών

Αναλύσεις
10/07/2026 - 14:33

Νέα αναβάθμιση από Goldman Sachs: Στα €13,5 ο στόχος για HelleniQ, στα €49 για Motor Oil

Ανεμοδείκτης
10/07/2026 - 14:32

Ο Πολάκης (αν και όπως και όποτε εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ) θα κάνει ζημιά στον Τσίπρα;

Οικονομία
10/07/2026 - 14:32

Το δίδυμο Τσακίρη - Πιερρακάκη έβαλε την Ελλάδα στο νέο ευρωπαϊκό παιχνίδι των €80 δισ.

Υγεία
10/07/2026 - 14:30

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στo Κονγκό ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από τα επίσημα στοιχεία

Οικονομία
10/07/2026 - 14:20

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Η Ελλάδα στηρίζει συμφωνία έως τον Οκτώβριο για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ